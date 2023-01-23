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    Yapay zekâ bunu da yaptı: Matrix filmini 1980 yılına uyarladı

    Kalabalık bir oyuncu kadrosu ve çekim ekibi ile birlikte aylarca süren sinema filmi yapımları yapay zekâ elinde çok da uzun olmayan bir sürede üstelik farklı konseptlerde hazırlanabiliyor. 
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    Matrix Tam Boyutta Gör
    Steve Jobs’un şivesini birebir taklit eden yapay zekâ unsurlarının ardından ilginç bir konsept daha karşımıza çıktı. Yapay zekâ bu kez Matrix filmini Alejandro Jodorowsky çekseydi nasıl olurdu sorusuna cevap aradı.

    Matrix filmi 1980 yılına dönüyor

    Dünyanın ilk yapay zekâ ile hazırlanmış dergi projesine sahip olan bir grup girişimci şimdi de Matrix filmini 1980’li yıllara uyarlıyor. Yönetmenlik kalıbı ise Alejandro Jodorowsky’den ilham alınmış.

    Sinema tarihinin çılgın yönetmeni olarak bilinen ve 1970’li yıllarda hazırladığı orijinal Dune projesi rafa kaldırılınca tasarım kitabı Star Wars ile Alien gibi filmlere ilham olan Jodorowsky daha çok cyberpunk temasına odaklanıyordu.

    Girişim yapay zekâ motorunu Jodorowsky’nin çalışmalarıyla eğitmiş ve ortaya ilginç bir kadro ile tasarım çalışmaları çıkmış. Yapay zekânın hazırladığı senaryoda Matrix rolünü o dönemin genç yıldızı Viggo Mortensen canlandırıyor. Ajan Smith rolünde Tommy Lee Jones yer alırken Trinity ise Sharon Stone tarafından canlandırılıyor. Yoko Ono filmde Kâhin rolünde iken İkizler rolünü ise Rutger Hauer üstlenmiş.

    Hali hazırda test prodüksiyonu yapıldığı belirtilen retro Matrix yapımının nasıl sonuçlanacağı merak konusu. Yine de özellikle parmak simülasyonu konusunda sıkıntılar olduğu belirtiliyor. Elbette vizyona çıkacak bir yapım olmayacaktır ancak sinema dünyasında taşları yerinden oynatacağı kesin.

    Matrix filmi 1980’lerde çekilseydi nasıl olurdu? Tam Boyutta Gör

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    ChelseaNy 23 saat önce

    2023'te 2021 verisi yayınlamak mı ?

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    cunkurd 4 gün önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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