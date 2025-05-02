Sinemada Bu Hafta: Thunderbolts, Histeri, Ne Zha 2 (2 Mayıs 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.
Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿
Artık yaz sezonuna girmemizle birlikte gişede iddialı olan filmler üst üste gelmeye başladı. Bu hafta da Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts gösterime giriyor. Diğer yandan gişede inanılmaz bir performans sergileyerek tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon Ne Zha 2 de bu hafta ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşuyor. Bunların yanı sıra korku ve komedi meraklıları için de sinemalara yeni filmler geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:
1️⃣ Thunderbolts*
- Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
- Yönetmen: Jake Schreier
- Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell
Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.
2️⃣ Histeri (Hysteria)
- Tür: Drama
- Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
- Oyuncular: Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya
Bir film çekimi, bir Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların çapraz ateşinde kalan stajyer Elif, tehlikeli sırlar ve yalanlarla örülü bir oyunun içine çekilir ve kendini her şeyi içine çeken bir komplonun merkezinde bulur.
3️⃣ Ne Zha 2
İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.
4️⃣ Ölü Mevsim
- Tür: Drama
- Yönetmen: Doğuş Algün
- Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan
Nimet, yaşadığı trajik bir çocuk kaybının ardından İstanbul’un muhafazakar mahallelerinden birinde sıkışıp kalırken, ömrünü birlikte geçirdiği küçük kardeşi Öznur da aile içindeki bambaşka bir sırrı taşımakta ve kendi mücadelesini vermektedir.
5️⃣ Tuzak (Locked)
- Tür: Gerilim
- Yönetmen: David Yarovesky
- Oyuncular: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins
Filmin merkezinde, ailesini geçindirmek için bir araba çalmaya kalkışan Eddie yer alıyor. Ancak çalmaya çalıştığı aracın sahibi William, uzaktan kontrolle Eddie’yi otomobilin içine kilitliyor. Bu noktadan itibaren, daracık bir alan; bir güç savaşının, hayatta kalma mücadelesinin ve gitgide yükselen bir gerilimin sahnesine dönüşüyor.
6️⃣ Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life)
- Tür: Drama, Romantik
- Yönetmen: Judith Kaufmann ve Georg Maas
- Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Manuel Rubey, Daniela Golpashin
Aşık olduğu genç kadın Diamant ile yaşadığı bu beklenmedik, iz bırakan serüven Kafka’nın yaşama gözlerini yummadan önceki duygusal yapısını ve özellikle edebi mirasını anlamamız açısından önem taşıyor.
7️⃣ June ve John (June and John)
- Tür: Romantik, Gerilim
- Yönetmen: Luc Besson
- Oyuncular: Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos
John, sıradan ve sıkıcı bir yaşam süren genç bir adamdır, ta ki hayat dolu ve cesur June ile tanışana kadar. Birlikte, heyecan, risk ve kişisel keşiflerle dolu, zamana karşı yarıştıkları bir maceraya atılırlar. Bu yolculuk, hayatlarına renk, büyü ve aşk getirecektir.
8️⃣ Aznavour (Monsieur Aznavour)
- Tür: Biyografi, Drama
- Yönetmen: Mehdi Idir ve Grand Corps Malade
- Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil
Yoksul çocukluğundan şöhret basamaklarını tırmanışına, zaferlerinden yenilgilerine, Paris’ten New York’a benzersiz bir sanatçının yolculuğunu keşfetmeye hazır olun. Samimi, etkileyici, hassas ama dayanıklı, son anına kadar kendisini sanatına adamış olan tüm zamanların en iyi ses sanatçılarından biri olan Aznavour’un hikâyesi.
9️⃣ Aşağı Mahalle
- Tür: Komedi
- Yönetmen: Battal Karslıoğlu
- Oyuncular: Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker, Abidin Yerebakan
Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahalle abileri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı anda, Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için oradadır. Yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alan Serkan ve Aykut, olayların fitilini ateşler.
🔟 Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları
- Tür: Aile, Macera
- Yönetmen: Ekin Pandır
- Oyuncular: Beren Gökyıldız, Mehmet Aybars Kaya, Pınar Altuğ
Organik ata tohumları ihmaller yüzünden yok olmakta, dünya bir gıda krizine doğru sürüklenmektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz ile kardeşi Arda, son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıkar.
11) Cahim
- Tür: Korku
- Yönetmen: Doğukan Mısır
- Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu
Hacer çocuğu olmadığı için cin kabileleri ile anlaşma yapar. Bu büyünün tüm hayatını etkileyeceğini bilse de sonuçlarına razı gelir. Hacer 3 yıl içinde hamile kalır ve kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı tamamen değişir.
Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬
Dijital platformlar için bu hafta oldukça durgun geçecek. Öyle ki bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak tek kayda değer film, Netflix'te yayınlanacak Lost Bullet 3 olacak.
1️⃣ Lost Bullet 3
- Tür: Aksiyon, Suç
- Yönetmen: Guillaume Pierret
- Oyuncular: Alban Lenoir, Stéfi Celma, Nicolas Duvauchelle
- Yayın Tarihi: 7 Mayıs
- Platform: Netflix
Suç dünyası içinde zorlu görevleri yerine getiren yetenekli bir sürücü olan Lino, serinin bu üçüncü ve son filminde intikam uğruna son bir maceraya atılacak.
Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥
Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.
1️⃣ Warfare
- Tür: Savaş, Drama
- Yönetmen: Alex Garland ve Ray Mendoza
- Oyuncular: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis
- Yayın Tarihi: 6 Mayıs
Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda yer almış olan eski asker ve belgelci Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, bir grup Amerikan askerinin cephede yaşadıklarını neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarıyor. Neredeyse bir belgesel estetğinde çekilen film, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla sergilemeyi hedefliyor.
2️⃣ Rust
- Tür: Western
- Yönetmen: Joel Souza
- Oyuncular: Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher, Jake Busey
- Yayın Tarihi: 2 Mayıs
Western türündeki filmin çekimleri sırasında bir silahın içine yanlışlıkla gerçek mermi doldurulması, Alec Baldwin'in ateşlediği silahın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Hatta bu yüzden Alec Baldwin cinayetle yargılandı. Bu olayın ardından Rust'ın bir daha gün yüzünü görmeyeceği düşünülüyordu ama yapımcılar tüm tepkilere rağmen filmi yayınlamaya karar verdi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz: