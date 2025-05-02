Sinemada Bu Hafta: Thunderbolts, Histeri, Ne Zha 2 (2 Mayıs 2025)

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Artık yaz sezonuna girmemizle birlikte gişede iddialı olan filmler üst üste gelmeye başladı. Bu hafta da Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts gösterime giriyor. Diğer yandan gişede inanılmaz bir performans sergileyerek tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon Ne Zha 2 de bu hafta ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşuyor. Bunların yanı sıra korku ve komedi meraklıları için de sinemalara yeni filmler geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Thunderbolts*

Tam Boyutta Gör Marvel'ın Suicide Squad'ı olarak tanımlayabileceğimiz Thunderbolts, normalde kötü karakterler olarak karşımıza çıkan anti kahramanları, zorlu bir görev için bir araya getiriyor.

Tür : Süper Kahraman, Aksiyon

: Süper Kahraman, Aksiyon Yönetmen : Jake Schreier

: Jake Schreier Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell

Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.

2️⃣ Histeri (Hysteria)

Tam Boyutta Gör Oray filmiyle dikkat çeken Mehmet Akif Büyükatalay'ın Berlin Film Festivali'nde gösterilen yeni filmi Histeri, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Mehmet Akif Büyükatalay

: Mehmet Akif Büyükatalay Oyuncular: Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya

Bir film çekimi, bir Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların çapraz ateşinde kalan stajyer Elif, tehlikeli sırlar ve yalanlarla örülü bir oyunun içine çekilir ve kendini her şeyi içine çeken bir komplonun merkezinde bulur.

3️⃣ Ne Zha 2

Tam Boyutta Gör İnanılmaz bir başarıya imza atarak tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon filmi Ne Zha 2, geç de olsa ülkemizde de gösterime giriyor.

Tür : Animasyon, Macera, Fantastik

: Animasyon, Macera, Fantastik Yönetmen: Yu Yang

İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.

4️⃣ Ölü Mevsim

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl Adana ve Antalya gibi film festivallerinde yarışan Ölü Mevsim, bu hafta sinemalarda gösterime giriyor.

Tür : Drama

: Drama Yönetmen : Doğuş Algün

: Doğuş Algün Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan

Nimet, yaşadığı trajik bir çocuk kaybının ardından İstanbul’un muhafazakar mahallelerinden birinde sıkışıp kalırken, ömrünü birlikte geçirdiği küçük kardeşi Öznur da aile içindeki bambaşka bir sırrı taşımakta ve kendi mücadelesini vermektedir.

5️⃣ Tuzak (Locked)

Tam Boyutta Gör Gerilim türündeki Tuzak'ın başrollerinde usta oyuncu Anthony Hopkins ile genç oyuncu Bill Skarsgård yer alıyor.

Tür : Gerilim

: Gerilim Yönetmen : David Yarovesky

: David Yarovesky Oyuncular: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins

Filmin merkezinde, ailesini geçindirmek için bir araba çalmaya kalkışan Eddie yer alıyor. Ancak çalmaya çalıştığı aracın sahibi William, uzaktan kontrolle Eddie’yi otomobilin içine kilitliyor. Bu noktadan itibaren, daracık bir alan; bir güç savaşının, hayatta kalma mücadelesinin ve gitgide yükselen bir gerilimin sahnesine dönüşüyor.

6️⃣ Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life)

Tam Boyutta Gör Kafka: Hayatımın Aşkı, ünlü yazar Franz Kafka'nın hayatının son yılını ve bu zorlu dönemde bulduğu aşkı konu alıyor.

Tür : Drama, Romantik

: Drama, Romantik Yönetmen : Judith Kaufmann ve Georg Maas

: Judith Kaufmann ve Georg Maas Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Manuel Rubey, Daniela Golpashin

Aşık olduğu genç kadın Diamant ile yaşadığı bu beklenmedik, iz bırakan serüven Kafka’nın yaşama gözlerini yummadan önceki duygusal yapısını ve özellikle edebi mirasını anlamamız açısından önem taşıyor.

7️⃣ June ve John (June and John)

Tam Boyutta Gör Beşinci Element, Leon, Lucy gibi filmlerle tanınan Fransız yönetmen Luc Besson'un pandemi sırasında telefonla çektiği June & John, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.

Tür : Romantik, Gerilim

: Romantik, Gerilim Yönetmen : Luc Besson

: Luc Besson Oyuncular: Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos

John, sıradan ve sıkıcı bir yaşam süren genç bir adamdır, ta ki hayat dolu ve cesur June ile tanışana kadar. Birlikte, heyecan, risk ve kişisel keşiflerle dolu, zamana karşı yarıştıkları bir maceraya atılırlar. Bu yolculuk, hayatlarına renk, büyü ve aşk getirecektir.

8️⃣ Aznavour (Monsieur Aznavour)

Tam Boyutta Gör Bu hafta vizyona girecek Fransa yapımı bir diğer film de Fransız şarkıcı Charles Aznavour'un hayatına odaklanan Monsieur Aznavour olacak.

Tür : Biyografi, Drama

: Biyografi, Drama Yönetmen : Mehdi Idir ve Grand Corps Malade

: Mehdi Idir ve Grand Corps Malade Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil

Yoksul çocukluğundan şöhret basamaklarını tırmanışına, zaferlerinden yenilgilerine, Paris’ten New York’a benzersiz bir sanatçının yolculuğunu keşfetmeye hazır olun. Samimi, etkileyici, hassas ama dayanıklı, son anına kadar kendisini sanatına adamış olan tüm zamanların en iyi ses sanatçılarından biri olan Aznavour’un hikâyesi.

9️⃣ Aşağı Mahalle

Tam Boyutta Gör Yerli komedi filmi Aşağı Mahalle, mahalle abileri Abidin'e gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.

Tür : Komedi

: Komedi Yönetmen : Battal Karslıoğlu

: Battal Karslıoğlu Oyuncular: Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker, Abidin Yerebakan

Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahalle abileri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı anda, Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için oradadır. Yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alan Serkan ve Aykut, olayların fitilini ateşler.

🔟 Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları

Tam Boyutta Gör Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenler için bu haftanın öne çıkan yapımı Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları olacak gibi görünüyor.

Tür : Aile, Macera

: Aile, Macera Yönetmen : Ekin Pandır

: Ekin Pandır Oyuncular: Beren Gökyıldız, Mehmet Aybars Kaya, Pınar Altuğ

Organik ata tohumları ihmaller yüzünden yok olmakta, dünya bir gıda krizine doğru sürüklenmektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz ile kardeşi Arda, son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıkar.

11) Cahim

Tam Boyutta Gör Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha eklendi.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Doğukan Mısır

: Doğukan Mısır Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu

Hacer çocuğu olmadığı için cin kabileleri ile anlaşma yapar. Bu büyünün tüm hayatını etkileyeceğini bilse de sonuçlarına razı gelir. Hacer 3 yıl içinde hamile kalır ve kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı tamamen değişir.

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Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Dijital platformlar için bu hafta oldukça durgun geçecek. Öyle ki bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak tek kayda değer film, Netflix'te yayınlanacak Lost Bullet 3 olacak.

1️⃣ Lost Bullet 3

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak en kayda değer film, Fransa yapımı aksiyon filmi Lost Bullet 3 olacak.

Tür : Aksiyon, Suç

: Aksiyon, Suç Yönetmen : Guillaume Pierret

: Guillaume Pierret Oyuncular : Alban Lenoir, Stéfi Celma, Nicolas Duvauchelle

: Alban Lenoir, Stéfi Celma, Nicolas Duvauchelle Yayın Tarihi : 7 Mayıs

: 7 Mayıs Platform: Netflix

Suç dünyası içinde zorlu görevleri yerine getiren yetenekli bir sürücü olan Lino, serinin bu üçüncü ve son filminde intikam uğruna son bir maceraya atılacak.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Warfare

Tam Boyutta Gör Irak Savaşı sırasında geçen Warfare, Ex-Machina ve Civil War gibi filmlerle tanınan Alex Garland'ın imzasını taşıyor.

Tür : Savaş, Drama

: Savaş, Drama Yönetmen : Alex Garland ve Ray Mendoza

: Alex Garland ve Ray Mendoza Oyuncular : D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis

: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis Yayın Tarihi: 6 Mayıs

Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda yer almış olan eski asker ve belgelci Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, bir grup Amerikan askerinin cephede yaşadıklarını neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarıyor. Neredeyse bir belgesel estetğinde çekilen film, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla sergilemeyi hedefliyor.

2️⃣ Rust

Tam Boyutta Gör Son yılların en olaylı filmlerinden biri olan Rust, bu hafta ABD'de gösterime girerken, aynı anda öde-izle servislerine de geliyor.

Tür : Western

: Western Yönetmen : Joel Souza

: Joel Souza Oyuncular : Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher, Jake Busey

: Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher, Jake Busey Yayın Tarihi: 2 Mayıs

Western türündeki filmin çekimleri sırasında bir silahın içine yanlışlıkla gerçek mermi doldurulması, Alec Baldwin'in ateşlediği silahın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Hatta bu yüzden Alec Baldwin cinayetle yargılandı. Bu olayın ardından Rust'ın bir daha gün yüzünü görmeyeceği düşünülüyordu ama yapımcılar tüm tepkilere rağmen filmi yayınlamaya karar verdi.

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