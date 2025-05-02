Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Sinemada Bu Hafta: Thunderbolts, Histeri, Ne Zha 2 (2 Mayıs 2025)

    Bu hafta sinemalarda on bir yeni film geliyor. Diğer yandan geçtiğimiz haftalarda gösterime giren dikkat çekici filmler ise öde-izle servislerine geliyor.                

    Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

    Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

    Artık yaz sezonuna girmemizle birlikte gişede iddialı olan filmler üst üste gelmeye başladı. Bu hafta da Marvel'ın yeni filmi Thunderbolts gösterime giriyor. Diğer yandan gişede inanılmaz bir performans sergileyerek tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon Ne Zha 2 de bu hafta ülkemizdeki sinemaseverlerle buluşuyor. Bunların yanı sıra korku ve komedi meraklıları için de sinemalara yeni filmler geliyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

    1️⃣ Thunderbolts*

    Thunderbolts Tam Boyutta Gör
    Marvel'ın Suicide Squad'ı olarak tanımlayabileceğimiz Thunderbolts, normalde kötü karakterler olarak karşımıza çıkan anti kahramanları, zorlu bir görev için bir araya getiriyor.
    • Tür: Süper Kahraman, Aksiyon
    • Yönetmen: Jake Schreier
    • Oyuncular: Florence Pugh, Sebastian Stan, David Harbour, Wyatt Russell

    Thunderbolts ekibinde Winter Soldier, Black Widow'un kız kardeşi Yelena Belova, onların Rus üvey babası Red Guardian, yine Black Widow filminden tanıdığımız Taskmaster, yeni Kaptan Amerika olarak seçildikten sonra karanlık tarafa geçen John Walker ve Ant-Man filmlerinden tanıdığımız Ghost bulunuyor.

    2️⃣ Histeri (Hysteria)

    Histeri Tam Boyutta Gör
    Oray filmiyle dikkat çeken Mehmet Akif Büyükatalay'ın Berlin Film Festivali'nde gösterilen yeni filmi Histeri, bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Mehmet Akif Büyükatalay
    • Oyuncular: Devrim Lingnau, Mehdi Meskar, Serkan Kaya

    Bir film çekimi, bir Kuran’ın yakılmasıyla karanlık bir hal alır ve ekip kaosa sürüklenir. Suçlamaların çapraz ateşinde kalan stajyer Elif, tehlikeli sırlar ve yalanlarla örülü bir oyunun içine çekilir ve kendini her şeyi içine çeken bir komplonun merkezinde bulur.

    3️⃣ Ne Zha 2

    Ne Zha 2 Tam Boyutta Gör
    İnanılmaz bir başarıya imza atarak tüm zamanların en çok hasılat yapan beşinci filmine dönüşen Çin yapımı animasyon filmi Ne Zha 2, geç de olsa ülkemizde de gösterime giriyor.

    İlk filmi 2019 yılında çıkan Ne Zha serisi (ya da global pazara sunulduğu adıyla Nezha), özel güçlerle doğan bir çocuğun diyarı şeytanlardan ve canavarlardan korumak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Hikâye, Çin'in klasik eserlerinden Tanrıların Yaratılışı (Fengshen Yanyi)'nın bir uyarlaması.

    4️⃣ Ölü Mevsim

    Ölü Mevsim Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz yıl Adana ve Antalya gibi film festivallerinde yarışan Ölü Mevsim, bu hafta sinemalarda gösterime giriyor.
    • Tür: Drama
    • Yönetmen: Doğuş Algün
    • Oyuncular: Funda Eryiğit, Ece Yaşar, Erdem Şenocak, Serkan Ercan

    Nimet, yaşadığı trajik bir çocuk kaybının ardından İstanbul’un muhafazakar mahallelerinden birinde sıkışıp kalırken, ömrünü birlikte geçirdiği küçük kardeşi Öznur da aile içindeki bambaşka bir sırrı taşımakta ve kendi mücadelesini vermektedir.

    5️⃣ Tuzak (Locked)

    Locked Tam Boyutta Gör
    Gerilim türündeki Tuzak'ın başrollerinde usta oyuncu Anthony Hopkins ile genç oyuncu Bill Skarsgård yer alıyor. 
    • Tür: Gerilim
    • Yönetmen: David Yarovesky
    • Oyuncular: Bill Skarsgård, Anthony Hopkins

    Filmin merkezinde, ailesini geçindirmek için bir araba çalmaya kalkışan Eddie yer alıyor. Ancak çalmaya çalıştığı aracın sahibi William, uzaktan kontrolle Eddie’yi otomobilin içine kilitliyor. Bu noktadan itibaren, daracık bir alan; bir güç savaşının, hayatta kalma mücadelesinin ve gitgide yükselen bir gerilimin sahnesine dönüşüyor.

    6️⃣ Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life)

     Kafka: Hayatımın Aşkı (The Glory of Life) Tam Boyutta Gör
    Kafka: Hayatımın Aşkı, ünlü yazar Franz Kafka'nın hayatının son yılını ve bu zorlu dönemde bulduğu aşkı konu alıyor.
    • Tür: Drama, Romantik
    • Yönetmen: Judith Kaufmann ve Georg Maas
    • Oyuncular: Sabin Tambrea, Henriette Confurius, Manuel Rubey, Daniela Golpashin

    Aşık olduğu genç kadın Diamant ile yaşadığı bu beklenmedik, iz bırakan serüven Kafka’nın yaşama gözlerini yummadan önceki duygusal yapısını ve özellikle edebi mirasını anlamamız açısından önem taşıyor.

    7️⃣ June ve John (June and John)

    June and John Tam Boyutta Gör
    Beşinci Element, Leon, Lucy gibi filmlerle tanınan Fransız yönetmen Luc Besson'un pandemi sırasında telefonla çektiği June & John, bu hafta sinemaseverlerle buluşuyor.
    • Tür: Romantik, Gerilim
    • Yönetmen: Luc Besson
    • Oyuncular: Matilda Price, Luke Stanton Eddy, Ryan Shoos

    John, sıradan ve sıkıcı bir yaşam süren genç bir adamdır, ta ki hayat dolu ve cesur June ile tanışana kadar. Birlikte, heyecan, risk ve kişisel keşiflerle dolu, zamana karşı yarıştıkları bir maceraya atılırlar. Bu yolculuk, hayatlarına renk, büyü ve aşk getirecektir.

    8️⃣ Aznavour (Monsieur Aznavour)

    Aznavour Tam Boyutta Gör
    Bu hafta vizyona girecek Fransa yapımı bir diğer film de Fransız şarkıcı  Charles Aznavour'un hayatına odaklanan Monsieur Aznavour olacak.
    • Tür: Biyografi, Drama
    • Yönetmen: Mehdi Idir ve Grand Corps Malade
    • Oyuncular: Tahar Rahim, Bastien Bouillon, Marie-Julie Baup, Camille Moutawakil

    Yoksul çocukluğundan şöhret basamaklarını tırmanışına, zaferlerinden yenilgilerine, Paris’ten New York’a benzersiz bir sanatçının yolculuğunu keşfetmeye hazır olun. Samimi, etkileyici, hassas ama dayanıklı, son anına kadar kendisini sanatına adamış olan tüm zamanların en iyi ses sanatçılarından biri olan Aznavour’un hikâyesi.

    9️⃣ Aşağı Mahalle

    Aşağı Mahalle Tam Boyutta Gör
    Yerli komedi filmi Aşağı Mahalle, mahalle abileri Abidin'e gelen masum bir teslimatı karıştıran Serkan ve Aykut'un başlarına açtıkları belayı konu ediniyor.
    • Tür: Komedi
    • Yönetmen: Battal Karslıoğlu
    • Oyuncular: Caner Atacan, İlhan Karamanoğulları, Soner Türker, Abidin Yerebakan

    Aşağı Mahalle'nin gençleri Serkan ve Aykut, mahalle abileri Abidin'e gelen cevizleri teslim almak için otogara giderler. Aynı anda, Büyük Baba'nın sağ kolu Halit ve adamları da "Ceviz" kod adlı uyuşturucu sevkiyatını gerçekleştirmek için oradadır. Yanlışlıkla Büyük Baba'nın uyuşturucu dolu çantasını alan Serkan ve Aykut, olayların fitilini ateşler.

    🔟 Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları

    Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları Tam Boyutta Gör
    Çocuklarıyla birlikte sinemaya gitmek isteyenler için bu haftanın öne çıkan yapımı Köstebekgiller Ata Tohumu Muhafızları olacak gibi görünüyor.
    • Tür: Aile, Macera
    • Yönetmen: Ekin Pandır
    • Oyuncular: Beren Gökyıldız, Mehmet Aybars Kaya, Pınar Altuğ

    Organik ata tohumları ihmaller yüzünden yok olmakta, dünya bir gıda krizine doğru sürüklenmektedir. Tohumların yok olmasına neden olan kötücül Profesör Ali Cengiz Kapkara’ya karşı Köstebekgiller ve onlara yardım eden Deniz ile kardeşi Arda, son ata tohumunu kötücül profesörden geri almak için yola çıkar.

    11) Cahim

    Cahim Tam Boyutta Gör
    Neredeyse her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerine bu hafta bir yenisi daha eklendi.
    • Tür: Korku
    • Yönetmen: Doğukan Mısır
    • Oyuncular: Ali Murat Özgen, Miray Aydın Arıkan, Aslı Bankoğlu

    Hacer çocuğu olmadığı için cin kabileleri ile anlaşma yapar. Bu büyünün tüm hayatını etkileyeceğini bilse de sonuçlarına razı gelir. Hacer 3 yıl içinde hamile kalır ve kendisiyle birlikte ailesinin de hayatı tamamen değişir.

    Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

    Dijital platformlar için bu hafta oldukça durgun geçecek. Öyle ki bu hafta dijital platformlarda yayınlanacak tek kayda değer film, Netflix'te yayınlanacak Lost Bullet 3 olacak.

    1️⃣ Lost Bullet 3

    Lost Bullet 3 Tam Boyutta Gör
    Bu hafta Netflix'te yayınlanacak en kayda değer film, Fransa yapımı aksiyon filmi Lost Bullet 3 olacak.
    • Tür: Aksiyon, Suç
    • Yönetmen: Guillaume Pierret
    • Oyuncular: Alban Lenoir, Stéfi Celma, Nicolas Duvauchelle
    • Yayın Tarihi: 7 Mayıs
    • Platform: Netflix

    Suç dünyası içinde zorlu görevleri yerine getiren yetenekli bir sürücü olan Lino, serinin bu üçüncü ve son filminde intikam uğruna son bir maceraya atılacak.

    Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

    Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

    1️⃣ Warfare

    Warfare Tam Boyutta Gör
    Irak Savaşı sırasında geçen Warfare, Ex-Machina ve Civil War gibi filmlerle tanınan Alex Garland'ın imzasını taşıyor.
    • Tür: Savaş, Drama
    • Yönetmen: Alex Garland ve Ray Mendoza
    • Oyuncular: D'Pharaoh Woon-A-Tai, Will Poulter, Cosmo Jarvis
    • Yayın Tarihi: 6 Mayıs

    Alex Garland'ın Irak Savaşı'nda yer almış olan eski asker ve belgelci Ray Mendoza ile birlikte çektiği Warfare, bir grup Amerikan askerinin cephede yaşadıklarını neredeyse gerçek zamanlı olarak aktarıyor. Neredeyse bir belgesel estetğinde çekilen film, savaşın gerçek yüzünü tüm çıplaklığıyla sergilemeyi hedefliyor.

    2️⃣ Rust

    Rust Tam Boyutta Gör
    Son yılların en olaylı filmlerinden biri olan Rust, bu hafta ABD'de gösterime girerken, aynı anda öde-izle servislerine de geliyor.
    • Tür: Western
    • Yönetmen: Joel Souza
    • Oyuncular: Alec Baldwin, Travis Fimmel, Frances Fisher, Jake Busey
    • Yayın Tarihi: 2 Mayıs

    Western türündeki filmin çekimleri sırasında bir silahın içine yanlışlıkla gerçek mermi doldurulması, Alec Baldwin'in ateşlediği silahın görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i öldürmesiyle sonuçlanmıştı. Hatta bu yüzden Alec Baldwin cinayetle yargılandı. Bu olayın ardından Rust'ın bir daha gün yüzünü görmeyeceği düşünülüyordu ama yapımcılar tüm tepkilere rağmen filmi yayınlamaya karar verdi.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tesla'dan uygun fiyatlı Model Y geliyor

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    akü esp arızası global telefon ne demek günde 700 kalori almak kaç kilo verdirir türevin fiziksel yorumu müfredatta var mı xiaomi bildirim sesi kapatma

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS VivoBook Go 15
    ASUS VivoBook Go 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum