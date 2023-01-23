Anılar canlanıyor: Steve Jobs deepfake videosu interneti salladı

Tam Boyutta Gör Yapay zekâ teknolojilerinin geldiği nokta herkesi şaşırtmaya devam ediyor. YouTube platformunda yayınlanan bir video ChatGPT teknolojisini sanki Apple bulmuş gibi tanıtım yaptırdı.

Steve Jobs lansmanlarını özleyenlere

Bir YouTuber popüler ChatGPT sohbetine Steve Jobs’un ağzından bir lansman metni yazdırdı. Sonra elevenlabs.io yapay zekâ ses sentezleme platformunu kullanarak Steve Jobs’un şivesine tıpatıp benzer bir ses tonu hazırladı.

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Ortaya çıkan video Steve Jobs’un fenomen lansmanlarını özleyenlere adeta nostalji olacak. Sanki Steve Jobs tanıtım yapıyormuş gibi şivesi, duraklamaları, nefes almaları aynen taklit edilmiş.

Dinleyenleri yıllarca geriye götürse de tarihte hiç yaşanmamış bir konuşmanın bu denli inandırıcı bir şekilde hazırlanması şaşırtıcı. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından yapılacak bir konuşma şüphesiz hepimizi heyecanlandıracaktır. Bununla birlikte yaşanan gelişmeler tedirgin etmiyor da değil.

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Steve Jobs sanki dirildi!