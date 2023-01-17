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    The Mandalorian 3.sezon fragmanı yayınlandı: 1 Mart'ta geliyor

    The Mandalorian'ın 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı. Star Wars hayranları tarafından merakla beklenen yapım, 1 Mart 2023 tarihinde Disney+'da erişime açılacak. 
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    The Mandalorian 3.sezon fragmanı yayınlandı! 1 Mart'ta geliyor Tam Boyutta Gör
    Star Wars evreninin ve Disney Plus'ın en sevilen dizilerinden The Mandalorian, yeni sezonu ile tekrar izleyicilerin karşısına çıkacak. İki yıllık uzun bir bekleyişin ardından The Mandalorian'ın 3. sezonundan ilk fragman yayınlandı. Popüler yapım, hayranları için iddialı bir geri dönüş yapıyor. 

    The Mandalorian'ın 3. Sezonundan ilk fragman yayınlandı

    Paylaşılan fragmanda, Mandalorian’ın miğferini çıkarması sonrasında klanı ile ilişkileri düzeltmek için Mandalore'a yolculuk yaptığını görüyoruz. Ayrıca görünüşe göre Grogu, öncekinden daha güçlü ve daha fazla kontrole sahip olacak. Böylece yeni sezon, Mando'nun eski müttefiklerle yollarının kesiştiğini ve ikilinin yeni düşmanlar edindiğini bizlere gösterecek.

    Grogu ve Din'in (Pedro Pascal) tekrar bir araya geleceği The Mandalorian 3.sezonda, Carl Weathers, Giancarlo Esposito, Christopher Lloyd, Amy Sedaris, Omid Abtahi, Bill Burr, Timothy Olyphant, Book of Boba Fett'in yıldızlarından Temuera Morrison ile Ming-Na Wen, Titus Welliver ve Rosario Dawson (Ahsoka Tano) gibi birçok ünlü isim yer alıyor.

    Peki 'The Mandalorian 3.sezon ne zaman yayınlacak?' diye merak ediyorsanız, sevilen yapım 1 Mart 2023 itibariyle yalnızca Disney+ platformunda erişime açılacak. Platforma üye olmak ve tüm ayrıcalıkları görmek için buraya tıklayabilirsiniz. 

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