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Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, toplam satışlar Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemdeki otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845.530 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,4 düşüşle 222.730 adet seviyesine geriledi.

Kampanyaların etkisiyle satışlar arttı

Tam Boyutta Gör Yıl sonuna doğru kampanyaların yoğunlaştığı Kasım ayında ise hem otomobil hem de hafif ticari araç satışları artış gösterdi. Geçen ay otomobil satışları yüzde 3,5 artışla 94.595 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,2 artışla 26.499 adede yükseldi.

Elektrikli araç sayısı yüzde 158, şarj noktaları yüzde 144 arttı 15 sa. önce eklendi

Otomobil pazarı gövde tipine göre incelendiğinde SUV'ların yüzde 56,6 pay ve 478.286 adetle ilk sırada yer aldığı görülüyor. SUV'ları yüzde 25,5 pay ve 215.284 adetle sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback gövde tipine sahip modellerin payı ise yüzde 16,9 olarak açıklandı.

Elektrikli otomobil satışları dizeli yakaladı

Tam Boyutta Gör Türkiye'de benzinli otomobiller yüzde 61,7 pay ve 521.845 adetle açık ara lider. Dizeli sollayan hibrit otomobiller ise 150 bin adede yakın satışla payını yüzde 17,7'ye yükseltmiş durumda. Dizelin payı tek hanelere düşmeye yaklaşırken elektrikli otomobiller 77.891 adetle yüzde 9,2 pay almış durumda. Kasım ayı özelinde ise elektrikli otomobiller 12.970 adetle yüzde 13,7 paya sahip.

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Türkiye otomotiv pazarı Kasım ayını rekor satışla kapattı