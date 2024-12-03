Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye otomotiv pazarı Kasım ayını rekor satışla kapattı

    2024 Ocak-Kasım döneminde satışlar geçen yıla göre düşüş gösterse de Kasım ayında 121 bin adetlik rekor gerçekleşti. Pazar ilk 11 ayın sonunda 1 milyon adet seviyesini geçti.

    Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, toplam satışlar Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.

    Söz konusu dönemdeki otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845.530 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,4 düşüşle 222.730 adet seviyesine geriledi.

    Kampanyaların etkisiyle satışlar arttı

    Türkiye otomotiv pazarı Kasım ayını rekor satışla kapattı Tam Boyutta Gör
    Yıl sonuna doğru kampanyaların yoğunlaştığı Kasım ayında ise hem otomobil hem de hafif ticari araç satışları artış gösterdi. Geçen ay otomobil satışları yüzde 3,5 artışla 94.595 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 12,2 artışla 26.499 adede yükseldi.

    Otomobil pazarı gövde tipine göre incelendiğinde SUV'ların yüzde 56,6 pay ve 478.286 adetle ilk sırada yer aldığı görülüyor. SUV'ları yüzde 25,5 pay ve 215.284 adetle sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback gövde tipine sahip modellerin payı ise yüzde 16,9 olarak açıklandı.

    Elektrikli otomobil satışları dizeli yakaladı

    Türkiye otomotiv pazarı Kasım ayını rekor satışla kapattı Tam Boyutta Gör
    Türkiye'de benzinli otomobiller yüzde 61,7 pay ve 521.845 adetle açık ara lider. Dizeli sollayan hibrit otomobiller ise 150 bin adede yakın satışla payını yüzde 17,7'ye yükseltmiş durumda. Dizelin payı tek hanelere düşmeye yaklaşırken elektrikli otomobiller 77.891 adetle yüzde 9,2 pay almış durumda. Kasım ayı özelinde ise elektrikli otomobiller 12.970 adetle yüzde 13,7 paya sahip.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İstenmeyen çağrılara çözüm: Yapay zekalı nine

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    suzuki jimny kronik sorunlar tarihi geçmiş çay içilir mi daireye üst kattan su akıyor nereye şikayet edilir kaybolan kargo için ne yapabilirim clio touch 1.0 tce 100 bg yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Nothing Phone (2a)
    Nothing Phone (2a)
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
    MSI VECTOR 16 HX A13VHG-495TR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız