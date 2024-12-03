Türkiye otomotiv pazarı Kasım ayını rekor satışla kapattı

Otomotiv Distribütörleri Derneği, otomobil ve hafif ticari araç pazarına ilişkin güncel verileri paylaştı. Buna göre, toplam satışlar Ocak-Kasım döneminde bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 1.068.260 adet olarak gerçekleşti.
Söz konusu dönemdeki otomobil satışları geçen yıla göre yüzde 0,5 artarak 845.530 adet olurken hafif ticari araç satışları ise yüzde 4,4 düşüşle 222.730 adet seviyesine geriledi.
Kampanyaların etkisiyle satışlar arttı
Otomobil pazarı gövde tipine göre incelendiğinde SUV'ların yüzde 56,6 pay ve 478.286 adetle ilk sırada yer aldığı görülüyor. SUV'ları yüzde 25,5 pay ve 215.284 adetle sedan otomobiller takip ediyor. Hatchback gövde tipine sahip modellerin payı ise yüzde 16,9 olarak açıklandı.
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