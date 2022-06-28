Mayıs ayında Avrupa'daki otomobil satışlarının %11'i elektrikli oldu

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Tedarik krizlerinden etkilenen Avrupa otomobil pazarındaki daralma sürüyor. Geçen ay (Mayıs 2022) satışlarda bir önceki yıla göre yüzde 13 düşüş yaşandı. Hal böyle olunca, küresel ısınmaya karşı kurtarıcı ilan edilen elektrikli araçlar da durumdan etkilenmeye başladı.

Avrupa'daki elektrikli otomobil (PHEV dahil) pazarı geçen ay sadece yüzde 3 oranında büyüme gösterdi. Mayıs ayında yaklaşık 183 bin yeni otomobilin kaydı yapıldı. Pazarı aşağıya çeken asıl taraf PHEV yani şarj edilebilir hibrit otomobiller oldu. Satışları geçen yılın Mayıs ayına göre yüzde 12 azalan PHEV'ler, böylece art arda üç ay düşüş yaşamış oldu.

BEV yani tamamen elektrikli otomobil pazarı ise Mayıs ayında yüzde 20 büyüme gösterdi. Ancak bu oran da yıllık ortalamanın (+%42) epey altında olduğu için elektrikli araç satışlarında da gözle görülür bir düşüş yaşandığını ortaya koyuyor. Bu otomobillerin pazar payına baktığımızda ise geçen ayki satışların yüzde 19'unun PHEV ve elektrikli otomobillerden, yüzde 11'inin sadece elektriklilerden oluştuğunu görüyoruz.

Elektrikli araç satışlarında geride kalan Avrupa ülkeleri 15 sa. önce eklendi

Model bazında baktığımızda, Mayıs ayında şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli otomobil pazarının lideri Fiat 500e olmuş. 6.454 adet satılan elektrikli modeli 4.668 adetle Ford Kuga PHEV takip ediyor. Ardından birbirine çok yakın adetlerle Volkswagen ID.4 ve Peugeot e-208 geliyor.

Fiat 500e 6.454 adet Ford Kuga PHEV 4.668 adet Volkswagen ID.4 4.652 adet Peugeot e-208 4.619 adet Dacia Spring 3.857 adet Skoda Enyaq 3.842 adet Opel Corsa-e 3.603 adet Renault Zoe 3.565 adet Volkswagen ID.3 3.488 adet Hyundai Kona EV 3.226 adet

2022 genelinde (Ocak-Mayıs) ise Tesla modelleri hala lider. Mayıs ayında sıkıntı yaşayan ABD'li markanın Model 3 ve Model Y otomobilleri ilk iki sırayı kaptırmıyor. Üçüncü sırada ise Mayıs ayının lideri olan Fiat 500e geliyor.

Tesla Model 3 33.991 adet Tesla Model Y 28.487 adet Fiat 500e 25.857 adet Kia Niro EV 19.319 adet Volkswagen ID.4 18.740 adet Ford Kuga PHEV 18.544 adet Peugeot e-208 17.474 adet Renault Zoe 17.171 adet Hyundai Kona EV 16.865 adet Skoda Enyaq 16.559 adet

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Mayısta Avrupa'daki otomobil satışlarının %11'i elektrikli oldu