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    Elektrikli araç satışlarında geride kalan Avrupa ülkeleri: Listede Türkiye de var

    Elektrikli araçların pazar payındaki gelişme konusunda önde gelen ülkelerden ziyade geriden gelen Avrupa ülkelerinin incelendiği listede Türkiye yüzde 0.5 pazar payı ile sonuncu sırada yer alıyor.
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    Elektrikli araç satışlarında geride kalan Avrupa ülkeleri
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    Elektrikli araç satışlarının popüler olduğu ülkeler sık sık gündeme geliyor. Bu alanda Çin ipi göğüslerken Avrupa'da ise Norveç, Hollanda ve İsveç gibi ülkeler önde geliyor. Peki elektrikli araç trendini geriden takip eden ülkelerde durum ne?

    Elektrikli araç trendini geç de olsa yakalamaya çalışan ülkelerde, 2012 ve 2021 yılları arasında elektrikli araçların (PHEV* dahil) toplam satışlardaki paylarının incelendiği tabloda İtalya'nın yüzde 9.5 pay ile ilk sırada yer aldığını görüyoruz. İspanya ve Romanya'da ise yaklaşık yüzde 8 pay ile birbirine oldukça yakın.

    Macaristan ve Yunanistan ikilisinin yüzde 7 pay ile üstlerde yer aldığı tabloda diğer ülkeler yüzde 2 ile yüzde 4 arasında yoğunlaşmış durumda. Listede Türkiye'de var ve elektrikli araçların toplam satışlardan elde ettiği yüzde 0.5 pay ile sonuncu sırada yer alıyor. Aşağıdaki tabloda söz konusu ülkelerin durumunu inceleyebilirsiniz:

    Elektrikli araç satışlarında geride kalan Avrupa ülkeleri
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    Elektrikli araç satışlarının yüksek olduğu ülkelerde bu araçlara yönelik teşvikler uygulanıyor. Ülkemizde ise elektrikli araç çeşitliliği son 2-3 yılda artmaya başlamış olsa bile fiyatlar oldukça yüksek. En ucuz seçenek (otomobil) olan Renault ZOE'nin fiyatı 700 bin TL'nin üzerinde. Buna şarj altyapısının yetersizliği de eklendiğinde elektrikli araçlar ülkemizde pek fazla tercih edil(e)miyor.

    Öte yandan Avrupa'daki satışlarda AB Komisyonu'nun 2035'te otomobil ve hafif ticari araçlardan kaynaklanan CO2 emisyonlarını %100 azaltma planının da etkisi var. Ancak bazı ülke ve kuruluşlar bu plana karşı. Bazıları da tamamen karşı olmasa bile erteleme talep ediyor. Bu konuyla alakalı haberimizi de buradan inceleyebilirsiniz.

    *PHEV: Şarj edilebilir hibrit araç

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