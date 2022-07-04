Mazda fabrikaları 2035'e kadar karbon nötr olacak

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Mazda, geçtiğimiz günlerde markanın geleceğine yön verecek yeni stratejileri kapsamında açıklamalarda bulundu. Japon marka, 2035 yılına kadar küresel çapta tüm fabrikalarını karbon nötr hale getireceğinin taahhütünü verdi.

Karbon nötr hedefine ulaşmak adına yenilenebilir enerji, enerji tasarrufu ve karbon nötr yakıt kullanımı olarak üç farklı odak alanını takip edeceğini açıklayan Mazda, 2050 yılına kadar da tüm tedarik zincirini karbon nötr hale getirmeyi hedefliyor.

İlk odak noktası olan enerji tasarrufu konusunda Mazda, yüksek düzeyde CO2'ye sebep olan otomobil üretim süreçleri sırasında enerji tasarrufu konusu üzerinde çalışacak. Örneğin düşük sıcaklıkta kürleşen boyaların geliştirilmesi yoluyla termal enerjinin azaltılmasını ve işleme teknolojisini optimize ederek enerji dönüşüm verimliliğinin iyileştirilmesi ilk ayaklardan biri olacak.

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Öte yandan yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle ilgili olarak Mazda, yalnızca şirketin karbon nötrlüğüne yönelik adımlar atmanın değil, aynı zamanda fabrikalarının bulunduğu yerel ekonominin büyümesine katkıda bulunmanın da kritik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Şirket, Japonya'daki fabrika bölgesi genelinde karbon nötr elektriğin arz ve talebini genişletmeyi amaçlayan Chugoku'daki "Karbon Nötr Elektrik Teşvik Alt Komitesi"nin çabalarına proaktif olarak katılacağını açıklıyor. Mazda ayrıca tesislerinde düşük/karbonsuz elektrik üretimi ve yenilenebilir enerji tedarikçilerinden elektrik tedariki gibi çeşitli karbonsuzlaştırma biçimlerini de gelecek planları arasına ekliyor.

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Üçüncü alan olan karbon nötr yakıtların daha aktif kullanımı adına ise, faaliyetler arasında Mazda'nın yeni nesil biyoyakıtların pratik kullanımını teşvik eden Hiroşima Otomotiv Endüstrisi-Akademi-Devlet İşbirliği Konseyi ile işbirliği içinde kurum içi ulaşım için karbon nötr yakıt kullanmaya yönelik çalışmaları yer alıyor. Mazda, Japonya'da yürütülen girişimlerden ortaya çıkacak AR-GE çalışmalarından yararlanarak Japonya dışındaki her tesis için en uygun yaklaşımı uygulamayı amaçlıyor.

Tüm bu girişimlerle birlikte Mazda, 2050 yılına kadar tüm tedarik zincirini karbon nötr hale getirme konusundaki daha büyük mücadeleye doğru kararlı adımlar atmaya devam edecek.

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Mazda fabrikaları 2035'e kadar karbon nötr olacak