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    McMurtry Speirling, Volkswagen ID. R'ın Goodwood rekorunu elinden aldı

    Tek kişilik kabine sahip bu küçük araç, toplam 1000 hp güç üreten iki elektrik motoru ve alt kısımdaki havayı tahliye ederek 2000 kg'a kadar yere basma kuvveti uygulayan pervaneleriyle dikkat çekiyor.
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    McMurtry Speirling'den Goodwood'da tırmanma rekoru!
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    Goodwood Hız Festivali yine birbirinden eğlenceli araçların boy gösterdiği bir etkinlik oldu. McMurtry Speirling isimli araç ise küçük gövdesiyle ilgi odağı olmanın yanı sıra tırmanış parkurunu da rekorla tamamladı.

    Tek kişilik kabini, süper otomobilleri aratmayan silüeti, martı kanat kapıları ve büyük arka kanadıyla dikkat çeken model, geçtiğimiz Pazar günü öğleden önceki ilk denemesinde 40.056 saniye ile en iyi ikinci tur süresini elde etti. Bir sonraki denemede ise 1.86 km'lik parkuru 39.08 saniyede tamamlayarak Goodwood'a adını rekorla yazdırdı.

    Bir önceki rekor, tamamen elektrikli Volkswagen ID. R'a aitti. 2019 yılında direksiyonu başında bulunan Romain Dumas ile parkuru 39.9 saniyede tamamlayan araç, kendinden önceki 20 yıllık rekoru geçmeyi başarmıştı.

    • Uzunluk: 3.5 metre
    • Genişlik: 1.7 metre
    • Yükseklik: 1.1 metre
    • 0-100 km/s: 1.5 saniye
    • Son hız: 241 km/s (limitli)

    Pist için özel olarak geliştirilen aracın ağırlığı 1 tonun altında. Arkaya konumlandırılan bir çift elektrik motorunun toplamda 1000 beygir güç ürettiği belirtiliyor. 60 kWsa kapasiteye sahip batarya paketi de bu motorlara enerji sağlıyor.

    Eski Formula 1 and IndyCar pilotu Max Chilton'ın kullandığı Speirling, 0-100 km/s hızlanmasını 1.5 saniyede tamamlıyor ve son hızı elektronik olarak 241 km/s ile sınırlandırılmış. Aracın bu denli yüksek performansa erişmesinde alt kısmında kullanılan iki adet pervanenin payı büyük.

    Öyle ki bu pervanelerin 2000 kilograma kadar yere basma kuvveti oluşturduğu ifade ediliyor. Aracın ağırlığı düşünüldüğünde bunun iki katı kadar yere basma kuvveti uygulanması son derece dikkat çekici. Daha dikkat çekici olanı ise geleneksel araçlardan farklı olarak Speirling'in yere basma kuvvetinin araç üzerindeki hava akışına bağlı olmadığı için tüm hızlarda kullanılabilir olması.

    Aşağıdaki videoda McMurtry Speirling'in performansını izleyebilirsiniz:

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