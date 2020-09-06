MediaTek ağ ekipmanları için yeni 5G yongasını duyurdu

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Geçtiğimiz haftalarda Intel ile 5G modem entegrasyonu konusunda önemli bir iş birliği yaparak yeteneklerini sektöre kanıtlayan MediaTek, hızla büyüyen pazarda geride kalmamak için hamleler yapmaya devam ediyor.

MediaTek T750 5G neler sunuyor?

MediaTek özellikle Dimensity yonga seti serisi ile 5G akıllı telefon segmentinde önemli bir pay elde etmişti. Elbette 5G sadece telefonlarla sınırlı değil. Pek çok alanda önemli satış gelirleri bekleniyor. Sadece sabit ve hareketli mobil erişim noktalarının 2024 yılında 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

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Firmanın tasarladığı T750 5G yonga seti sabit erişim noktaları ve mobil bağlantı noktaları için geliştirildi. 7nm sürecinde tasarlanan yonga setinde 4 adet ARM Cortex-A55 çekirdekli bir işlemci ve entegre 5G modem yer alıyor.

Yonga daha geniş kapsama alanı sunan 6GHz altı 5G standardını desteklediği için kırsal ve az gelişmiş bölgelerde daha uygun bir bant genişliği sunabilecek. Yongada ayrıca daha verimli iletişim için gerekli tüm bileşenler yer alıyor.

Diğer taraftan grafik birimi sayesinde ağ cihazına 720p çözünürlüğe kadar ekran eklenebiliyor. 4 adet PCIe ara birimi ile harici Bluetooth ve WiFi mümkün olurken 2 adet 2.5Gbps SGMII ara birimi ile de LAN konfigürasyonları kurulabiliyor. MediaTek yeni yongası için tedarik anlaşmaları yapmış durumda.

https://www.techpowerup.com/271749/mediatek-advances-its-5g-platform-with-new-t750-5g-chipset-for-routers-and-hotspots

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