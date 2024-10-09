Nvidia ve MediaTek imzalı işlemci 2025’te geliyor

İşbirliği, meyvesini vermeye çok yakın
Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU) tarafındaki gücü tartışmasız boyutta. MediaTek ise mobil işlemciler tarafında önde gelen şirketler arasında yer alıyor ve firma bir süredir PC endüstrisine dokunmak istiyor. Bu birbirini tamamlayan uyum ile ortaya çıkacak yonganın Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Intel'in Lunar Lake mobil çiplerine rakip olması bekleniyor.
Sızan bilgilere göre, Nvidia ve MediaTek'in geliştirdiği bu yeni yapay zeka odaklı yonga, TSMC’nin 3nm üretim süreciyle üretilecek ve ARM mimarisine dayalı olacak. Nvidia'nın gelecek nesil entegre grafik biriminin (iGPU) de bu çipte yer alacağı konuşuluyor.
Lenovo, Dell, HP ve ASUS gibi dev markaların bu yeni SoC'yi sistemlerine entegre etmeye hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu markaların yapay zeka destekli PC pazarına hızlı bir giriş yapmaları, rekabeti artırırken kullanıcılar için yeni seçeneklerin de doğmasını sağlayacak. Nvidia ve MediaTek iş birliği, kullanıcıların AMD ve Intel gibi geleneksel üreticiler ile piyasanın yeni oyuncusu Qualcomm’un sunduğu çözümler dışında farklı alternatiflere yönelmesine önayak olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.