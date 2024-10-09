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    Nvidia ve MediaTek imzalı işlemci 2025’te geliyor

    Nvidia ve MediaTek işbirliğiyle geliştirilen yapay zeka çipinin 2025’in ikinci yarısında geleceği belirtiliyor. Kullanıcıları arasında ise Lenovo, Dell, HP ve ASUS yer alacak.
    Nvidia ve MediaTek imzalı işlemci 2025’te geliyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zeka (AI) teknolojileri son yıllarda hızla gelişirken bu alandaki önemli işbirliklerinden birisi de Nvidia ve MediaTek'ten gelmişti. İki dev teknoloji firması, "AI PC" pazarına yönelik olarak geliştirdikleri yonga çözümünü, 2025 yılının ikinci yarısında tanıtmaya hazırlanıyor. Lenovo, Dell, HP ve ASUS gibi önemli donanım üreticilerinin bu çipi hızla benimsemesi bekleniyor.

    İşbirliği, meyvesini vermeye çok yakın

    Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU) tarafındaki gücü tartışmasız boyutta. MediaTek ise mobil işlemciler tarafında önde gelen şirketler arasında yer alıyor ve firma bir süredir PC endüstrisine dokunmak istiyor. Bu birbirini tamamlayan uyum ile ortaya çıkacak yonganın Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Intel'in Lunar Lake mobil çiplerine rakip olması bekleniyor.

    Sızan bilgilere göre, Nvidia ve MediaTek'in geliştirdiği bu yeni yapay zeka odaklı yonga, TSMC’nin 3nm üretim süreciyle üretilecek ve ARM mimarisine dayalı olacak. Nvidia'nın gelecek nesil entegre grafik biriminin (iGPU) de bu çipte yer alacağı konuşuluyor.

    Lenovo, Dell, HP ve ASUS gibi dev markaların bu yeni SoC'yi sistemlerine entegre etmeye hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu markaların yapay zeka destekli PC pazarına hızlı bir giriş yapmaları, rekabeti artırırken kullanıcılar için yeni seçeneklerin de doğmasını sağlayacak. Nvidia ve MediaTek iş birliği, kullanıcıların AMD ve Intel gibi geleneksel üreticiler ile piyasanın yeni oyuncusu Qualcomm’un sunduğu çözümler dışında farklı alternatiflere yönelmesine önayak olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 2 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 4 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 12 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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