Nvidia ve MediaTek imzalı işlemci 2025’te geliyor

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Tam Boyutta Gör Yapay zeka (AI) teknolojileri son yıllarda hızla gelişirken bu alandaki önemli işbirliklerinden birisi de Nvidia ve MediaTek'ten gelmişti. İki dev teknoloji firması, "AI PC" pazarına yönelik olarak geliştirdikleri yonga çözümünü, 2025 yılının ikinci yarısında tanıtmaya hazırlanıyor. Lenovo, Dell, HP ve ASUS gibi önemli donanım üreticilerinin bu çipi hızla benimsemesi bekleniyor.

İşbirliği, meyvesini vermeye çok yakın

Nvidia’nın grafik işlemcileri (GPU) tarafındaki gücü tartışmasız boyutta. MediaTek ise mobil işlemciler tarafında önde gelen şirketler arasında yer alıyor ve firma bir süredir PC endüstrisine dokunmak istiyor. Bu birbirini tamamlayan uyum ile ortaya çıkacak yonganın Qualcomm'un Snapdragon X Elite ve Intel'in Lunar Lake mobil çiplerine rakip olması bekleniyor.

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Sızan bilgilere göre, Nvidia ve MediaTek'in geliştirdiği bu yeni yapay zeka odaklı yonga, TSMC’nin 3nm üretim süreciyle üretilecek ve ARM mimarisine dayalı olacak. Nvidia'nın gelecek nesil entegre grafik biriminin (iGPU) de bu çipte yer alacağı konuşuluyor.

Lenovo, Dell, HP ve ASUS gibi dev markaların bu yeni SoC'yi sistemlerine entegre etmeye hazırlandıkları ifade ediliyor. Bu markaların yapay zeka destekli PC pazarına hızlı bir giriş yapmaları, rekabeti artırırken kullanıcılar için yeni seçeneklerin de doğmasını sağlayacak. Nvidia ve MediaTek iş birliği, kullanıcıların AMD ve Intel gibi geleneksel üreticiler ile piyasanın yeni oyuncusu Qualcomm’un sunduğu çözümler dışında farklı alternatiflere yönelmesine önayak olacak.

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