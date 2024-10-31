MediaTek, Dimensity 8400'de de verimlilik çekirdeklerini terk edebilir

Cortex-A725 çekirdeklerinden oluşacak
Weibo platformundan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, işlemcinin çekirdek yapısı hakkında ilk ayrıntıları açıkladı. Buna göre Dimensity 8400, selefiyle aynı olan TSMC'nin 4nm üretim sürecini kullanacak. Ancak selefinden farklı olarak işlemcinin bütün çekirdekleri büyük çekirdeklerden oluşacak. Kaynağın aktardığına göre, bu çekirdekler ARM'ın yeni Cortex-A725 çekirdekleri olacak.
Digital Chat Station, bu yeni mimariyle işlemcinin 1,7 ila 1,8 milyon arasında bir AnTuTu skoru elde edeceğini iddia ediyor. Referans olması açısından, Dimensity 8300'ün 1,4 milyon, Snapdragon 8 Gen 2'nin yaklaşık 1,6 milyon, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yaklaşık 2 milyon puan aldığını belirtelim. Dolayısıyla, Dimensity 8400 selefine göre önemli performans artışıyla gelecek ve geçtiğimiz seneki amiral gemisi işlemcilere yakın bir performans gösterecek.
MediaTek, Dimensity 8400 için bir lansman tarihi duyurmamış olsa da, işlemci yakın zamanda Xiaomi'nin HyperOS kod tabanında göründü. Dolayısıyla, bu işlemciden güç alam Xiaomi, Redmi veya Poco marka bir telefon yakında göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D