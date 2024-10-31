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    Anlık Bildirim

    MediaTek, Dimensity 8400'de de verimlilik çekirdeklerini terk edebilir

    Mediatek, orta seviye Dimensity 8400 işlemcisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, yeni işlemcisinde verimlilik çekirdeklerini terk ederek, tamamen büyük çekirdeklere geçiş yapabilir.
    Dimensity 8400'de verimlilik çekirdekleri yer almayabilir. Tam Boyutta Gör
    Mediatek, amiral gemisi Dimensity 9400 işlemcisinden sonra orta seviyede Dimensity 8400 işlemcisi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Üst seviye işlemcilerinde Dimensity 9300 ile beraber verimlilik çekirdeklerini kullanmayı bırakan şirket, aynı yaklaşımı Dimensity 8400'de de sergileyecek gibi görünüyor.

    Cortex-A725 çekirdeklerinden oluşacak

    Weibo platformundan güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, işlemcinin çekirdek yapısı hakkında ilk ayrıntıları açıkladı. Buna göre Dimensity 8400, selefiyle aynı olan TSMC'nin 4nm üretim sürecini kullanacak. Ancak selefinden farklı olarak işlemcinin bütün çekirdekleri büyük çekirdeklerden oluşacak. Kaynağın aktardığına göre, bu çekirdekler ARM'ın yeni Cortex-A725 çekirdekleri olacak.

    Digital Chat Station, bu yeni mimariyle işlemcinin 1,7 ila 1,8 milyon arasında bir AnTuTu skoru elde edeceğini iddia ediyor. Referans olması açısından, Dimensity 8300'ün 1,4 milyon, Snapdragon 8 Gen 2'nin yaklaşık 1,6 milyon, Snapdragon 8 Gen 3'ün ise yaklaşık 2 milyon puan aldığını belirtelim. Dolayısıyla, Dimensity 8400 selefine göre önemli performans artışıyla gelecek ve geçtiğimiz seneki amiral gemisi işlemcilere yakın bir performans gösterecek.

    MediaTek, Dimensity 8400 için bir lansman tarihi duyurmamış olsa da, işlemci yakın zamanda Xiaomi'nin HyperOS kod tabanında göründü. Dolayısıyla, bu işlemciden güç alam Xiaomi, Redmi veya Poco marka bir telefon yakında göreceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Kagansiii 1 gün önce

    Hawli

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    Sempron 3200 1 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 2 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

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    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 yıl önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 yıl önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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