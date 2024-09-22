Tam Boyutta Gör Qualcomm, önümüzdeki ay Snapdragon 8 Gen 4 SoC'yi resmen tanıtacak ve kısa bir süre sonra da bu işlemciden güç alacak cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu cihazlar arasında yer alan iQOO 13 hakkındaki söylentiler de hızla devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın beklenen özelliklerini, fiyatını ve lansman tarihini ortaya çıkardı.

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İşte iQOO 13'ün beklenen özellikleri ve fiyatı:

Rapora göre BOE yapımı 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 2K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen iQOO 13, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak. Ayrıca cihaz, 100W hızlı şarjı destekleyen 6.150mAh'lik oldukça büyük bir batarya ile donatılacak.

Tam Boyutta Gör Kamera tarafında arkada 50MP birincil, 50MP ultra geniş ve 50MP 2x telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumu ve ön tarafta da 32MP selfie kamerası bizleri bekliyor. Ayrıca cihazın ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesiyle gelmesi de bekleniyor.

Metal bir çerçeveye ve daha fazla stil için Halo isimli bir ışık şeridine sahip olması beklenen cihaz, rapora göre Çin'deki ilk lansmanının ardından Hindistan'da Aralık ayında piyasaya sürülebilir. Son olarak fiyatlandırmasının ise yaklaşık 658 Dolar bandında olması bekleniyor.

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iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı