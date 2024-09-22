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    iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı

    Aralık ayının ilk haftalarında piyasaya sürülmesi beklenen iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması, yakın zamanlı yeni bir rapor sayesinde ortaya çıktı. İşte detaylar:
    iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, önümüzdeki ay Snapdragon 8 Gen 4 SoC'yi resmen tanıtacak ve kısa bir süre sonra da bu işlemciden güç alacak cihazların piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu cihazlar arasında yer alan iQOO 13 hakkındaki söylentiler de hızla devam ediyor. Yakın zamanlı yeni bir rapor ise cihazın beklenen özelliklerini, fiyatını ve lansman tarihini ortaya çıkardı.

    İşte iQOO 13'ün beklenen özellikleri ve fiyatı:

    Rapora göre BOE yapımı 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 2K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen iQOO 13, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak. Ayrıca cihaz, 100W hızlı şarjı destekleyen 6.150mAh'lik oldukça büyük bir batarya ile donatılacak.

    iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Kamera tarafında arkada 50MP birincil, 50MP ultra geniş ve 50MP 2x telefoto kameradan oluşan üçlü bir kamera kurulumu ve ön tarafta da 32MP selfie kamerası bizleri bekliyor. Ayrıca cihazın ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü, toz ve suya dayanıklılık için IP68 derecesiyle gelmesi de bekleniyor.

    Metal bir çerçeveye ve daha fazla stil için Halo isimli bir ışık şeridine sahip olması beklenen cihaz, rapora göre Çin'deki ilk lansmanının ardından Hindistan'da Aralık ayında piyasaya sürülebilir. Son olarak fiyatlandırmasının ise yaklaşık 658 Dolar bandında olması bekleniyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 18 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 6 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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