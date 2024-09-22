iQOO 13'ün temel özellikleri ve fiyatlandırması ortaya çıktı

Rapora göre BOE yapımı 144 Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 2K AMOLED ekran ile gelmesi beklenen iQOO 13, 512 GB'a kadar depolama alanı ve 16 GB'a kadar RAM ile eşleştirilmiş Snapdragon 8 Gen 4 işlemciden güç alacak. Ayrıca cihaz, 100W hızlı şarjı destekleyen 6.150mAh'lik oldukça büyük bir batarya ile donatılacak.
Metal bir çerçeveye ve daha fazla stil için Halo isimli bir ışık şeridine sahip olması beklenen cihaz, rapora göre Çin'deki ilk lansmanının ardından Hindistan'da Aralık ayında piyasaya sürülebilir. Son olarak fiyatlandırmasının ise yaklaşık 658 Dolar bandında olması bekleniyor.
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)