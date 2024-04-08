Suudi Arabistan'ın 170 km uzunluğundaki çizgi şehri The Line ne durumda?

Tam Boyutta Gör Suudi Arabistan'ın çılgın projesi olan 170 km uzunluğundaki çizgi şehir The Line çok ses getirmişti. 2021 yılında duyurulan proje şuanda inşaat aşamasında. Ancak gelen bilgilere göre proje ilk aşamada planlanandan çok daha mütevazı olacak.

Projeyle ilgili olan isimsiz bir kaynağa atıfta bulunan Bloomberg'e göre yetkililer, projeye akıtılan büyük miktardaki paraya karşılık yeterli dış yatırım alınamamasından rahatsız. Her ne kadar Suudi Arabistan büyük petrol gelirlerine sahip olsa da kaynakları sınırsız değil.

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İlk aşamada 2.4 km uzunluğunda olacak

Proje, 500 m yüksekliğinde sıralı gökdelenlerden oluşacak ve genişliği 200 m olacak. Başlangıç aşamasında şehrin 2.4 km uzunluğunda olacağı ve 2030 yılına kadar tamamlanacağı belirtiliyor. Daha önceki açıklamada 2030 yılına kadar 1.5 milyonluk bir nüfusa sahip olması bekleniyordu. Son gelen bilgiye göre bu sayı 300 binin altına inmiş durumda. Yetkililer, şehrin normal bir şehir gibi ihtiyaçlar doğrultusunda büyüyeceğini, gerektiğinde yeni işyerleri, konutlar ve turistik alanlar ekleneceğini belirtiyor.

Tam Boyutta Gör Son inşaat videosuna bakıldığında projenin hala çok iddialı ve dev ölçekte olduğu görülüyor. Yine de 170 km uzunluğunda ve 9 milyon kişinin yaşayacağı çizgi şeklindeki bir şehir ideali çok uzakta görülüyor.

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