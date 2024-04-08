Suudi Arabistan'ın 170 km uzunluğundaki çizgi şehri The Line ne durumda?

Projeyle ilgili olan isimsiz bir kaynağa atıfta bulunan Bloomberg'e göre yetkililer, projeye akıtılan büyük miktardaki paraya karşılık yeterli dış yatırım alınamamasından rahatsız. Her ne kadar Suudi Arabistan büyük petrol gelirlerine sahip olsa da kaynakları sınırsız değil.
İlk aşamada 2.4 km uzunluğunda olacak
Proje, 500 m yüksekliğinde sıralı gökdelenlerden oluşacak ve genişliği 200 m olacak. Başlangıç aşamasında şehrin 2.4 km uzunluğunda olacağı ve 2030 yılına kadar tamamlanacağı belirtiliyor. Daha önceki açıklamada 2030 yılına kadar 1.5 milyonluk bir nüfusa sahip olması bekleniyordu. Son gelen bilgiye göre bu sayı 300 binin altına inmiş durumda. Yetkililer, şehrin normal bir şehir gibi ihtiyaçlar doğrultusunda büyüyeceğini, gerektiğinde yeni işyerleri, konutlar ve turistik alanlar ekleneceğini belirtiyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...