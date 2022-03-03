Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, toplam 7 hava yastığı ile donatılan son derece güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %88 ve korunmasız yol kullanıcıları için %65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için %79 puan aldı.

Euro NCAP tarafından değerlendirilen unsurlara ek olarak, yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini de içeriyor.

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Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ön camına da bir QR kodu bulunuyor. Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı. Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlıyor. Bu da olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf anlamına geliyor.

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İtfaiyeci Erişimi ve QR kodu, Renault araçlarını kullananlar için optimum güvenliği sağlayan önlemlerden sadece birkaçı. Kullanıcıların ve iş yerindeki çalışanların güvenliğinin sağlamak, Renault Grubu’nun Renaulution stratejisinin bir parçası olarak uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Politikasının (KSS, ekolojik geçiş ve kapsayıcılıkla birlikte) üç temel unsurundan biri olarak öne çıkıyor.

Renault, ülkemizde de satılan ZOE ile uzun süredir elektrikli araç pazarında varlık gösteriyor. ZOE, son yapılan testlerde Euro NCAP'ten yıldız alamayarak bizleri şaşırtmıştı. Görünen o ki Renault, yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile dersine iyi çalışmış.

Megane E-Tech %100 Elektrikli'nin bu yıl ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu modelin WLTP'ye göre 300 kilometre ve 470 kilometre menzil sunan farklı versiyonları mevcut. Ülkemize ikinci seçeneğin gelmesini bekliyoruz ancak fiyat oldukça yüksek olacaktır. Zira Türkiye'ye gelmesi beklenen versiyonun Fransa'daki fiyatı 45 bin euro civarında.

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Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı