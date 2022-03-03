Yeni Megane E-Tech Yüzde 100 Elektrikli, Euro NCAP'ten 5 yıldız aldı

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, 2022 test protokolü ile Euro NCAP’ten 5 yıldız aldı.
Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli, toplam 7 hava yastığı ile donatılan son derece güvenli gövdesiyle yetişkin yolcu korumasında %85, çocuk yolcu korumasında %88 ve korunmasız yol kullanıcıları için %65 puan elde ederken, güvenlik yardımcıları için %79 puan aldı.
Euro NCAP tarafından değerlendirilen unsurlara ek olarak, yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli aynı zamanda Renault Grubu ile Fransız itfaiyeciler arasında 10 yıldan uzun süredir devam eden bir ortaklıktan doğan İtfaiyeci Erişimi yeniliğini de içeriyor.
Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin ön camına da bir QR kodu bulunuyor. Söz konusu QR kodu, bir kazaya müdahale ederken onu tarayarak çok hızlı bir şekilde aracın, elektrikli bir araç olduğunu anlamaları için kurtarma ekiplerine özel olarak tasarlandı. Yine bu QR kodu, örneğin, batarya ve hava yastıklarının konumu, hızlı ve risksiz kesim yerleri gibi otomobilin yapısal bilgilerine de erişim sağlıyor. Bu da olası bir kaza sonrası yolcuları çıkarmak için geçen süreden 15 dakikaya kadar tasarruf anlamına geliyor.
İtfaiyeci Erişimi ve QR kodu, Renault araçlarını kullananlar için optimum güvenliği sağlayan önlemlerden sadece birkaçı. Kullanıcıların ve iş yerindeki çalışanların güvenliğinin sağlamak, Renault Grubu’nun Renaulution stratejisinin bir parçası olarak uygulanan Sürdürülebilir Kalkınma Politikasının (KSS, ekolojik geçiş ve kapsayıcılıkla birlikte) üç temel unsurundan biri olarak öne çıkıyor.
Renault, ülkemizde de satılan ZOE ile uzun süredir elektrikli araç pazarında varlık gösteriyor. ZOE, son yapılan testlerde Euro NCAP'ten yıldız alamayarak bizleri şaşırtmıştı. Görünen o ki Renault, yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli ile dersine iyi çalışmış.
Megane E-Tech %100 Elektrikli'nin bu yıl ülkemizde satışa sunulması bekleniyor. Söz konusu modelin WLTP'ye göre 300 kilometre ve 470 kilometre menzil sunan farklı versiyonları mevcut. Ülkemize ikinci seçeneğin gelmesini bekliyoruz ancak fiyat oldukça yüksek olacaktır. Zira Türkiye'ye gelmesi beklenen versiyonun Fransa'daki fiyatı 45 bin euro civarında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..