Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük

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Volkswagen ilk tamamen elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretimine start verilen ID.3 modelinin teslimatları 2020'nin ikinci çeyreğinde başlayacak. Golf ebatlarındaki araç Volkswagen'in gelecekteki tüm elektrikli otomobillerinin ortak mimarisi olacak modüler MEB platformunu temel alıyor.

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Alman üretici ID.3'ün kalbinde yer alan elektrik motorunu yeni tanıttı. Söz konusu motor, geleneksel benzinli ve dizel motorlardan daha az karmaşık olması ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda 200 beygir güç üretebilmesine rağmen küçük bir spor çantasına sığacak kadar da kompakt.

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Volkswagen elektrik motoru üretiminde zirveye oynuyor

Özellikle küçük boyutlu olması, temel noktalarından biri geniş ve ferah elektrikli otomobiller sunmak olan MEB platformunun gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı için MEB elektrik motorları Almanya'nın Kassel şehrindeki Volkswagen tesisinde üretiliyor. Hedef her yıl 500.000 adede kadar üretim yapabilmek.

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Kassel'deki fabrika aynı zamanda Çin'deki Tianjin fabrikası ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bu iki tesisin 2023 yılından itibaren yılda 1.4 milyon adet elektrik motoru üretebilecek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da Volkswagen Group'u dünyadaki en büyük elektrik motoru üreticilerinden biri haline getirecek.

https://insideevs.com/news/382377/vw-id3-electric-motor-compact