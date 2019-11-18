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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük

    Alman otomobil devi Volkswagen, üretimine başladığı ID.3 adlı elektrikli aracının motorunu tanıttı. 200 beygir güç üretebilen motor küçük bir spor çantasına sığacak kadar kompakt.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük
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    Volkswagen ilk tamamen elektrikli araçlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Üretimine start verilen ID.3 modelinin teslimatları 2020'nin ikinci çeyreğinde başlayacak. Golf ebatlarındaki araç Volkswagen'in gelecekteki tüm elektrikli otomobillerinin ortak mimarisi olacak modüler MEB platformunu temel alıyor.

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    Alman üretici ID.3'ün kalbinde yer alan elektrik motorunu yeni tanıttı. Söz konusu motor, geleneksel benzinli ve dizel motorlardan daha az karmaşık olması ile dikkat çekiyor. Aynı zamanda 200 beygir güç üretebilmesine rağmen küçük bir spor çantasına sığacak kadar da kompakt.

    Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük
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    Volkswagen elektrik motoru üretiminde zirveye oynuyor

    Özellikle küçük boyutlu olması, temel noktalarından biri geniş ve ferah elektrikli otomobiller sunmak olan MEB platformunun gereksinimlerini fazlasıyla karşılıyor. Avrupa ve Kuzey Amerika pazarı için MEB elektrik motorları Almanya'nın Kassel şehrindeki Volkswagen tesisinde üretiliyor. Hedef her yıl 500.000 adede kadar üretim yapabilmek.

    Volkswagen ID.3'ün elektrik motoru bir spor çantasına sığacak kadar küçük
    Tam Boyutta Gör

    Kassel'deki fabrika aynı zamanda Çin'deki Tianjin fabrikası ile yakın bir şekilde çalışıyor. Bu iki tesisin 2023 yılından itibaren yılda 1.4 milyon adet elektrik motoru üretebilecek seviyeye ulaşması bekleniyor. Bu da  Volkswagen Group'u dünyadaki en büyük elektrik motoru üreticilerinden biri haline getirecek.



    https://insideevs.com/news/382377/vw-id3-electric-motor-compact Yorum Yaz
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    gun 4 gün en beğenilen
    Ayrıca yağı şuyu buyu yok üstelik kolay kolayda bozulmaz bakım gerektirmez.
    Yanıtla +25
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    Krandei 3 gün
    Yillar yili aha cikti aha cikacak aha zirveye oynicak aha yaptik aha teslayi gectik... Derken karsimiza sacma sapan fiyatlı hilkat garibesi tasarimli bi arac koyuyolar. Tabiki satmiyor, tutulmuyor. Yapsana C-D segment NORMAL gorunuslu uygun fiyatlı full electric bi arac hadi? Ama merak etmeyin tesla eze eze tum pazari ele gecirmeyi basaracak. Tipki nokia gibi silinmeye mahkum olcak diger petrol lobici otomotiv markalari da...
    Yillar yili aha cikti aha cikacak aha zirveye oynicak aha yaptik aha teslayi gectik... Derken karsimiza sacma sapan fiyatlı hilkat garibesi tasarimli bi arac ko...
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    2 Yanıt Yanıtla +12
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    darkaura 3 gün Krandei
    bilerek yapilmiyor. elektrikli araclari bilincli sekilde marjinalize ediyorlar. cunku elektrikli aracin ana akim arac haline gelmesi demek yeni teknolojiler yeni altyapilar icin milyarca dolar arge, sonucu tahmin edilemiyecek yeni model tercihleri demek. nitekim batarya tedarik hatlarini kurarken teslanin ne kadar zorlandigi, ne kadar buyuk yatirimlar yaptigi ortada. oturmus tikir tikir isleyen fabrikalar, sistemler varken ortaligi karistirmak istemiyorlar. aynisini boeing, airbus duopolisindede goruyoruz. 787 max ucagi ile boeing cok fena cuvalladi buna ragmen airbusdan karsi atak goruyor muyuz? boeing'in hatalari kullanip yipratici kampanyalar yapiyor mu? hayir. aksine boeing i savunup destek oluyor cunku mevcut duopoly, status quo isine geliyor. sayet boeing batarsa olusan boslugu yeni ucak firmalari yenilikci farkli modellerle dolduracaktir. su an kagit uzerinde mevcut ucak tasarimlarindan cok daha verimli, az yakit tuketen ve hizli ucak tasarimlari mevcut. birileri airbusun karsisina boyle modellerle gelirse bu airbus icin milyarlarca dolar arge, oturmus duzenin degismesi, yeni maceralar demek. buyuk sirketler bunu istemez. ayni modeli onlarca sene makyajlayip makyajlayip satmak en sevdikleri seydir. sayet tesla bastirmasa, kurusel isinmayla devletler elektrikli araclari talep etmese vw ayni icten yanmali motoru 100sene daha satardi eminim.
    bilerek yapilmiyor. elektrikli araclari bilincli sekilde marjinalize ediyorlar. cunku elektrikli aracin ana akim arac haline gelmesi demek yeni teknolojiler yen...
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    Yanıtla +9
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    1 Avatar
    dark_prince60 3 gün
    spor çantasına sığıyorsa spor araba parası isterler. :)
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    berkayjan 3 gün
    Adamakıllı bi görünüme sahip bir tek şu elektrikli araçlarda Nissan Leaf var. Her yerde satsalar bu arabanın potansiyeli büyük, elektrikli araçlar da yaygınlaşır.
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    flagbearer 3 gün
    tübitak da yaptı hemen hemen bu boyutlarda ne bu şimdi haber mi ?
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    antigravity74100 3 gün
    Gelecekte dünyadaki tüm araçlar ve hatta uzay araçları elektrikli motorlarla hareket edecek.
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    balcis 3 gün
    şunun 50 beygirlik olanını verseler 50km menzille benzinli arabamıza taksak, az yaksak çok gitsek.
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    xxxx1 3 gün
    Dogasi geregi emotorlar kompakt olur,Tesla nin emotor Karpuz kadar biseey en ucuzu 35$ 100km 0.4 SN de yapiyor,milyonluk Ferrari ile bozmadan kapisiyor.
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    funnel 3 gün
    Elektrikli araçlarda motorlar fırçasız olduğu için kuçük olması aslında zaten beklenen durum, birçok marka bukadar küçük motor kullanacaktır. Tüm araçlarda teknik olarak motorun sürücüsü motordan daha fazla ağır olacak ve daha fazla yer kaplayacaktır.
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    FatihAsl 3 gün
    birde batarya sorunu çözülebilse
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    V2 3 gün
    Anlaşılan yakında benzin dizel arabalar çöp olacak.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    1ses1 3 gün V2
    Türkiyede olmuyacağı kesin. Şarj istasyonarı yok yada yeterli değil. Türkiye için en uygun hibrit araçlardır. Ama malesef motorları yüksek cc olduğu için vergi dilimine özellikle MTV ye takılıyor. Tasaruf edeceğin yerde zarar ediyorsun
    Yanıtla +3
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    Krandei 3 gün
    Yillar yili aha cikti aha cikacak aha zirveye oynicak aha yaptik aha teslayi gectik... Derken karsimiza sacma sapan fiyatlı hilkat garibesi tasarimli bi arac koyuyolar. Tabiki satmiyor, tutulmuyor. Yapsana C-D segment NORMAL gorunuslu uygun fiyatlı full electric bi arac hadi? Ama merak etmeyin tesla eze eze tum pazari ele gecirmeyi basaracak. Tipki nokia gibi silinmeye mahkum olcak diger petrol lobici otomotiv markalari da...
    2 Yanıt Yanıtla +12
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    darkaura 3 gün Krandei
    bilerek yapilmiyor. elektrikli araclari bilincli sekilde marjinalize ediyorlar. cunku elektrikli aracin ana akim arac haline gelmesi demek yeni teknolojiler yeni altyapilar icin milyarca dolar arge, sonucu tahmin edilemiyecek yeni model tercihleri demek. nitekim batarya tedarik hatlarini kurarken teslanin ne kadar zorlandigi, ne kadar buyuk yatirimlar yaptigi ortada. oturmus tikir tikir isleyen fabrikalar, sistemler varken ortaligi karistirmak istemiyorlar. aynisini boeing, airbus duopolisindede goruyoruz. 787 max ucagi ile boeing cok fena cuvalladi buna ragmen airbusdan karsi atak goruyor muyuz? boeing'in hatalari kullanip yipratici kampanyalar yapiyor mu? hayir. aksine boeing i savunup destek oluyor cunku mevcut duopoly, status quo isine geliyor. sayet boeing batarsa olusan boslugu yeni ucak firmalari yenilikci farkli modellerle dolduracaktir. su an kagit uzerinde mevcut ucak tasarimlarindan cok daha verimli, az yakit tuketen ve hizli ucak tasarimlari mevcut. birileri airbusun karsisina boyle modellerle gelirse bu airbus icin milyarlarca dolar arge, oturmus duzenin degismesi, yeni maceralar demek. buyuk sirketler bunu istemez. ayni modeli onlarca sene makyajlayip makyajlayip satmak en sevdikleri seydir. sayet tesla bastirmasa, kurusel isinmayla devletler elektrikli araclari talep etmese vw ayni icten yanmali motoru 100sene daha satardi eminim.
    Yanıtla +9
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    TIGERSHARK 3 gün Krandei
    Ben asıl Chevrolet firmasının 2020 de tanıtacağı yeni bolt modelini merak ediyorum çünkü

    elektrikli arabalar piyasaya ilk çıktı zaman eli yüzü düzgün halk tarafından sevilip satın

    alınabilecek ilk elektirikli arabaları piyasaya sürmüşlerdi bence yeni versiyonu

    öncekinden de ileride olacaktır. Amerika daki satışlarından da memnunlarmış
    chevrolet.com/...
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