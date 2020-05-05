iOS 14 için tarih belli oldu

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Her yıl yeni işletim sistemlerinin duyurulduğu ve kimi zaman da sürpriz bir şekilde yeni ürünlerin tanıtıldığı WWDC etkinliği (Dünya Geliştiriciler Konferansı) için tarih belli oldu.

WWDC20 etkinliği 22 Haziran'da başlayacak

Bu yıl otuz birincisi düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC20 adıyla 22 Haziran'da dijital olarak geliştiricilere kapılarını açacak. Şimdiye dek San Jose'de düzenlenen etkinlik; koronavirüs salgını sebebiyle sanal ortama taşınacakken, bu vesileyle geliştiricilerden 1.599 $'lık katılım ücreti de alınmayacak. Dolayısıyla her yıl ortalama 6000 geliştiriciye ev sahipliği yapan konferansın bu yıl daha fazla geliştiriciyi ağırlaması bekleniyor.

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Apple'ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, etkinlikle ilgili "WWDC20; Apple ekosisteminin geleceğini öğrenmek isteyenler için Haziran ayında 23 milyondan fazla küresel geliştirici topluluğumuzu, bir hafta boyunca benzeri görülmemiş şekilde bir araya getirecek.” açıklamalarında bulundu.

Apple'ın geliştiricilere yönelik web sitesi ve geliştirici uygulaması aracılığıyla takip edilebilecek olan WWDC20, öğrenci geliştiriciler için de Swift Student Challenge programına ev sahipliği yapacak. Öğrencilerin Swift programlama diliyle yaratıcılıklarını sergilemesine imkan tanıyacak olan Apple, kazananları WWDC 20 ceketi ve rozet setiyle ödüllendirecek. 18 Mayıs'a kadar başvuruların alındığı programa ilişkin daha detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

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iOS 14 tanıtılacak

WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak. Tüm bunların yanı sıra uygulama geliştiricileri de Apple ekosistemi için geliştirdikleri en son oyun ve uygulamalarla sahnede olacakken, Apple tarafından yeni bir cihaz duyurusu gelip gelmeyeceği ise bir hayli merak ediliyor.

https://www.apple.com/newsroom/2020/05/apple-to-host-virtual-worldwide-developers-conference-beginning-june-22/

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