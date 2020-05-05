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    iPad ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iOS 14 için tarih belli oldu

    Apple; iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14 ve macOS 10.16 işletim sistemlerini lanse edeceği WWDC 2020 etkinliğinin ne zaman başlayacağını duyurdu. İşte tarih:
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    iPad
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    iOS 14 için tarih belli oldu
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    Her yıl yeni işletim sistemlerinin duyurulduğu ve kimi zaman da sürpriz bir şekilde yeni ürünlerin tanıtıldığı WWDC etkinliği (Dünya Geliştiriciler Konferansı) için tarih belli oldu.

    WWDC20 etkinliği 22 Haziran'da başlayacak

    Bu yıl otuz birincisi düzenlenecek olan Dünya Geliştiriciler Konferansı, WWDC20 adıyla 22 Haziran'da dijital olarak geliştiricilere kapılarını açacak. Şimdiye dek San Jose'de düzenlenen etkinlik; koronavirüs salgını sebebiyle sanal ortama taşınacakken, bu vesileyle geliştiricilerden 1.599 $'lık katılım ücreti de alınmayacak. Dolayısıyla her yıl ortalama 6000 geliştiriciye ev sahipliği yapan konferansın bu yıl daha fazla geliştiriciyi ağırlaması bekleniyor. 

    İlginizi Çekebilir Avatar Bu mesaj cihazınızı çökertebilir: Neredeyse tüm Apple aygıtlarını çökerten yeni bir karakter hatası tespit edildi!

    Ayrıca Bkz. "iOS 13.5 güncellemesiyle birlikte koronavirüslü kişilere yaklaşmanız halinde uyarılacaksınız"

    Apple'ın pazarlamadan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Phil Schiller, etkinlikle ilgili "WWDC20; Apple ekosisteminin geleceğini öğrenmek isteyenler için Haziran ayında 23 milyondan fazla küresel geliştirici topluluğumuzu, bir hafta boyunca benzeri görülmemiş şekilde bir araya getirecek.” açıklamalarında bulundu.

    Apple'ın geliştiricilere yönelik web sitesi ve geliştirici uygulaması aracılığıyla takip edilebilecek olan WWDC20, öğrenci geliştiriciler için de Swift Student Challenge programına ev sahipliği yapacak. Öğrencilerin Swift programlama diliyle yaratıcılıklarını sergilemesine imkan tanıyacak olan Apple, kazananları WWDC 20 ceketi ve rozet setiyle ödüllendirecek. 18 Mayıs'a kadar başvuruların alındığı programa ilişkin daha detaylı bilgi almak ve yarışmaya katılmak için bu bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.

    iOS 14 için tarih belli oldu
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    iOS 14 tanıtılacak

    WWDC20 etkinliğinde iOS 14 başta olmak üzere iPadOS 14, watchOS 7, tvOS 14, HomePodOS 13.4 ve macOS 10.16 işletim sistemleri tanıtılacak. Tüm bunların yanı sıra uygulama geliştiricileri de Apple ekosistemi için geliştirdikleri en son oyun ve uygulamalarla sahnede olacakken, Apple tarafından yeni bir cihaz duyurusu gelip gelmeyeceği ise bir hayli merak ediliyor.



    https://www.apple.com/newsroom/2020/05/apple-to-host-virtual-worldwide-developers-conference-beginning-june-22/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    hearthland (Ali Ali) 1 hf. en beğenilen sertacaygun
    Böyle yazan insanlara kulak asmayın. 6s cihazım 2015’te çıkmasına rağmen ilk günkü hızında ve ilk günden daha iyi bir performansa sahibim. Benchmark testleri de dahil. İlla olmustur ancak duzenli bir şekilde ne safari,ne de uygulama problemi yaşadım. Hikaye bunlar.
    Böyle yazan insanlara kulak asmayın. 6s cihazım 2015’te çıkmasına rağmen ilk günkü hızında ve ilk günden daha iyi bir performansa sahibim. Benchmark testleri d...
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    2 Yanıt Yanıtla +30
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    CrowMeister (Furkan ) 1 hf. hearthland
    Bende de yedek olarak iPhone 6 var. Bataryası yılların verdiği yorgunluktan dolayı değişmesi lazım, tek sıkıntısı bu. Bunun dışında kaç yıllık telefon olmasına ve yoğun kullanılmasına rağmen çok çok iyi.
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    ***RAMMSTEIN*** (Emre Erciyes) 1 hf. hearthland
    Bu şekil düşünen insanlara birşey anlatamazsın boşa kürek çekmek gibi bir şey. Sık güncelleme geliyor diye hep hata var sanıyorlar...
    Yanıtla +2
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    sertacaygun (Sertac Aygun) 1 hf.
    iOS severler şimdi "yav 5-6 senelik cihaza güncelleme veriyorlar" diye seviniyorlar. Ama Safari problemlerinden tut, bir çok dahili uygulama problemli geliyor belli ki. Bir de, yeni işletim sistemiyle gelen çoğu özellik eski cihazlara gelmiyor maalesef. Sadece işletim sisteminin sürümnumarası değişiyor.
    iOS severler şimdi "yav 5-6 senelik cihaza güncelleme veriyorlar" diye seviniyorlar. Ama Safari problemlerinden tut, bir çok dahili uygulama problemli geliyor b...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    hearthland (Ali Ali) 1 hf. sertacaygun
    Böyle yazan insanlara kulak asmayın. 6s cihazım 2015’te çıkmasına rağmen ilk günkü hızında ve ilk günden daha iyi bir performansa sahibim. Benchmark testleri de dahil. İlla olmustur ancak duzenli bir şekilde ne safari,ne de uygulama problemi yaşadım. Hikaye bunlar.
    2 Yanıt Yanıtla +30
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    tripleseven (Akın Öztürk) 1 hf. sertacaygun
    Sende git çiçeği burnunda telefonuna seneye güncelleme gelmeyecek ondan sonraki senede çöp olacak diye ağla
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf. esmerbuyucu
    Ve İos 14'u kurduktan sonra bataryayı su gibi içiyor bu ios 14 diye lanet edeceksin.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (18) Yorum Yaz Forumda Gör
    iDoctor 5 gün
    Gelirse, sırf şunun için bile hemen betasını yükleyeceğim yeni iOS yazılımı olacaktır.







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    lordpeyniri (Kemal ) 6 gün
    Evet ilk günki gibi akıcı telefon iPhone. Kullananlar olarak söylüyoruz adam kullanmadan inanmıyor dediklerimize telefon akıcı diye niye yalan söyleyelim para veriyoruz sonuçta verdiğimiz paranın karşılığını alıyoruz. 4 senedir 6s kullanıyorum mis gibi hala 🙃
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    ratsx (ali ay) 1 hf.
    Kullanmasak yada kullanan yakınlarımızdan duymasak kandıracaklar milleti. Beş senelik telefon yağ gibi akıyormuş, ilk günki gibiymiş falan filan.
    Bunu diyenin telefon kullandığını düşünmüyorum ki, süs olarak yanında taşıyordur.
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    sdelta 1 hf. ratsx
    Evde ve çevremde bir çok ios ve android cihaz var. 5-6 yıllık iOS cihazların akıcılığı ve uygulama desteği 2-3 yıllık androidlerden daha iyi gerçekten.
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    barsahin (Barış Şahin) 1 hf.
    "Millet covid 19 derdinde bunlar iOS 14 derdinde"... Kusura bakmayın çok kötüydü biliyorum ama evde kalmaktan düzgün espri de yapamaz olduk.
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    xoycg (Orhan Kibar) 1 hf.
    İos 13 güncellerken kameram bozuldu bakalım 14 de neresi bozulacak.
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    anilburak 1 hf. yeni yorumcu xoycg
    "Kameram bozuldu" derken? Yaşadığınız sorunu biraz daha ayrıntılı aktarır mısınız? Ben de iOS 13'ü iPhone 8 Plus'ıma kurdum ve yeni sürümü yüklediğimden beri kameraya her erişim sağladığımda "çıt" sesi geliyor arka kameradan.
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    esmerbuyucu (E. B.) 1 hf.
    Apple'dan kurtulmak için çıktığı gibi iOS 14 kuracağım
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    seyhmus21 (seyhmus arkan) 1 hf. esmerbuyucu
    Ve İos 14'u kurduktan sonra bataryayı su gibi içiyor bu ios 14 diye lanet edeceksin.
    Yanıtla +4
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    sertacaygun (Sertac Aygun) 1 hf.
    iOS severler şimdi "yav 5-6 senelik cihaza güncelleme veriyorlar" diye seviniyorlar. Ama Safari problemlerinden tut, bir çok dahili uygulama problemli geliyor belli ki. Bir de, yeni işletim sistemiyle gelen çoğu özellik eski cihazlara gelmiyor maalesef. Sadece işletim sisteminin sürümnumarası değişiyor.
    2 Yanıt Yanıtla +7
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    hearthland (Ali Ali) 1 hf. sertacaygun
    Böyle yazan insanlara kulak asmayın. 6s cihazım 2015’te çıkmasına rağmen ilk günkü hızında ve ilk günden daha iyi bir performansa sahibim. Benchmark testleri de dahil. İlla olmustur ancak duzenli bir şekilde ne safari,ne de uygulama problemi yaşadım. Hikaye bunlar.
    2 Yanıt Yanıtla +30
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    tripleseven (Akın Öztürk) 1 hf. sertacaygun
    Sende git çiçeği burnunda telefonuna seneye güncelleme gelmeyecek ondan sonraki senede çöp olacak diye ağla
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    Raydr1c (Baris ) 1 hf.
    Ne iOS13 iyi, ne Catalina. İkisinin de gideceği günü iple çekiyorum, umarım gelen gideni aratmaz gerçi Apple'dan beklenir.
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    DPLALİ (Bomba Ölüm) 1 hf.
    31. WWDC’miş :)) Anlayan anladı.
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    18 kişi, toplam 18 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    ios 14, watchos 7 ve
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