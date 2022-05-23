Meizu'dan AirPods 3 tasarımlı kablosuz kulaklık geldi

Meizu tasarım olarak üçüncü nesil AirPods'u andıran yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Blus Air adı altıda pazara giriş yapan model, uygun fiyata yüksek kaliteli ses, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrü vaat ediyor.
Kulaklıklar 12 mm'lik dinamik sürücü ve ortam gürültüsünü filtrelemek için iki mikrofona sahip. Ayrıca Bluetooth 5.2 desteği ve oyun modunda 50 ms'ye kadar ultra düşük gecikme sunduklarını belirtelim. Meizu Blus Air, IPX5 koruması sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir formda geliyor.
Fiyatı da belli oldu
Kulaklıkların her biri 3.9 gram ağırlığında. Tek bir şarjla 6.5 saat dayanabiliyorlar. Şarj kutusunun desteği ile bu süreyi 25 saate kadar çıkarmak mümkün. Meizu'nun yeni kablosuz kulaklığı Çin'de satışa çıktı. Fiyat etiketi 159 yuan, yani 24 dolar olarak belirlenmiş durumda.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
TR’de yasak US Google’dan gir
Eskiden köyümü gösteriyordu, bir sürü özellik geldi köylere çözünürlük gelmedi.