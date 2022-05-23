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    Meizu'dan AirPods 3 tasarımlı kablosuz kulaklık geldi

    Çinli üretici Meizu üçüncü nesil AirPods'a benzeyen yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Blus Air isimli model uzun pil ömrü ve ultra düşük gecikme süresiyle öne çıkıyor.
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    Meizu'dan AirPods 3 tasarımlı kablosuz kulaklık geldi
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    Meizu tasarım olarak üçüncü nesil AirPods'u andıran yeni bir kablosuz kulaklık piyasaya sürdü. Blus Air adı altıda pazara giriş yapan model, uygun fiyata yüksek kaliteli ses, düşük gecikme süresi ve uzun pil ömrü vaat ediyor.

    Meizu'dan AirPods 3 tasarımlı kablosuz kulaklık geldi
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    Kulaklıklar 12 mm'lik dinamik sürücü ve ortam gürültüsünü filtrelemek için iki mikrofona sahip. Ayrıca Bluetooth 5.2 desteği ve oyun modunda 50 ms'ye kadar ultra düşük gecikme sunduklarını belirtelim. Meizu Blus Air, IPX5 koruması sayesinde su sıçramalarına karşı dayanıklı bir formda geliyor.

    Meizu'dan AirPods 3 tasarımlı kablosuz kulaklık geldi
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    Fiyatı da belli oldu

    Kulaklıkların her biri 3.9 gram ağırlığında. Tek bir şarjla 6.5 saat dayanabiliyorlar. Şarj kutusunun desteği ile bu süreyi 25 saate kadar çıkarmak mümkün. Meizu'nun yeni kablosuz kulaklığı Çin'de satışa çıktı. Fiyat etiketi 159 yuan, yani 24 dolar olarak belirlenmiş durumda.

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