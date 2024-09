Tutku - İsa Mesih'in Çilesi filminin devamı geliyor

Tam Boyutta Gör Mel Gibson, gişe rekorları kıran “Tutku - İsa Mesih'in Çilesi” filminin devamı için Avrupa'da mekan araştırması yapıyor - bu da filmin uzun süredir beklenen devamının gerçekten çekileceği anlamına geliyor.

Filmin 2026'da gösterime girmesi planlanıyor

Mel Gibson'ın 2004 yapımı "Tutku - İsa Mesih'in Çilesi (The Passion of the Christ)" filminin uzun zamandır beklenen devam filminin çekimleri nihayet 2025 yılında başlıyor. Film, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonraki üç gün boyunca neler yaşandığını, özellikle dirilişi ve cehenneme inişi gibi mistik ve ruhani öğeleri işleyecek. Devam filmi, "The Passion of the Christ: Resurrection" olarak adlandırılacak ve Jim Caviezel İsa rolüne geri dönecek.

Tam Boyutta Gör Gibson, filmin yalnızca tarihi olayları değil, aynı zamanda ruhani dünyadaki unsurları da içereceğini, bu yüzden daha geniş bir perspektif sunacağını belirtti. Çekimlerin İsrail, İtalya ve Malta gibi yerlerde yapılması planlanıyor ve filmin 2026'da gösterime girmesi bekleniyor​.

