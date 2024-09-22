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    Anlık Bildirim

    Tutku - İsa Mesih'in Çilesi filminin devamı geliyor

    Mel Gibson'ın bir kez daha yönetmen ve senarist olarak görev yapacağı Tutku - İsa Mesih'in Çilesi'nin devam filminin çekimlerine 2025 yılında başlanacak.        
    Tutku - İsa Mesih'in Çilesi filminin devamı geliyor Tam Boyutta Gör
    Mel Gibson, gişe rekorları kıran “Tutku - İsa Mesih'in Çilesi” filminin devamı için Avrupa'da mekan araştırması yapıyor - bu da filmin uzun süredir beklenen devamının gerçekten çekileceği anlamına geliyor.

    Filmin 2026'da gösterime girmesi planlanıyor

    Mel Gibson'ın 2004 yapımı "Tutku - İsa Mesih'in Çilesi (The Passion of the Christ)" filminin uzun zamandır beklenen devam filminin çekimleri nihayet 2025 yılında başlıyor. Film, İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonraki üç gün boyunca neler yaşandığını, özellikle dirilişi ve cehenneme inişi gibi mistik ve ruhani öğeleri işleyecek. Devam filmi, "The Passion of the Christ: Resurrection" olarak adlandırılacak ve Jim Caviezel İsa rolüne geri dönecek.

    Tutku - İsa Mesih'in Çilesi filminin devamı geliyor Tam Boyutta Gör
    Gibson, filmin yalnızca tarihi olayları değil, aynı zamanda ruhani dünyadaki unsurları da içereceğini, bu yüzden daha geniş bir perspektif sunacağını belirtti. Çekimlerin İsrail, İtalya ve Malta gibi yerlerde yapılması planlanıyor ve filmin 2026'da gösterime girmesi bekleniyor​.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    34savas34 12 saat önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 5 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 4 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

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