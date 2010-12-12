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Memoright, STM-25 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Memoright, STM-25 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Maliyet odaklı çözümler olarak nitelendirilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, MLC (multi-level cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve 64MB büyüklüğünde ön bellek ile geliyorlar. SATA-II ara birimini kullanan ve 1.1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden yeni sürücülerin 240MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızlarıyla birlikte 24,000/17,000 rastgele okuma/yazma performansları sunabildiği açıklandı.

Depolama sistemleri ve bulut bilgi-işlem çözümleriyle birlikte sunucular, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan STM-25 serisi yeni SSD'ler, modeline göre 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere 6 farklı kapasite seçeneği sunuyorlar. Memoright tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni SSD'lerin son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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ozkan_tpc 8 yıl
Fiyatlar olmasa da yorumlar aynı.
"Arkadaş bi inmedi şu ssd lerin fiyatları ya!" :D
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orçotüsi5 8 yıl
240MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızları kadar kafalarına taş düşsün!

Dolandırıcı herifler!



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acbold 8 yıl
8 GB olanı.flash hafıza kullanılan netbooklar için ideal ve hızlı olur.
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fatihcanery 8 yıl
fatış fiyatını açıklamaya gerek yok ,çünkü malumun ilanı olur :))
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spaydix 8 yıl
memoright yüksek fiyattan satan bir firma hiç ucuz olucağını zannetmiyorum .
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