Tayvan merkezli depolama çözümleri üreticisi Memoright, STM-25 serisi yeni SSD sürücülerini duyurdu. Maliyet odaklı çözümler olarak nitelendirilen 2.5-inç boyutundaki yeni SSD'ler, MLC (multi-level cell) tipi NAND Flash bellek yongalarını kullanıyor ve 64MB büyüklüğünde ön bellek ile geliyorlar. SATA-II ara birimini kullanan ve 1.1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad eden yeni sürücülerin 240MB/saniye okuma ve 170MB/saniye yazma hızlarıyla birlikte 24,000/17,000 rastgele okuma/yazma performansları sunabildiği açıklandı.
Depolama sistemleri ve bulut bilgi-işlem çözümleriyle birlikte sunucular, iş istasyonları ve yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılmak üzere hazırlanan STM-25 serisi yeni SSD'ler, modeline göre 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB ve 256GB olmak üzere 6 farklı kapasite seçeneği sunuyorlar. Memoright tarafından yakında satışa sunulması beklenen yeni SSD'lerin son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.
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"Arkadaş bi inmedi şu ssd lerin fiyatları ya!" :D
Dolandırıcı herifler!