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    Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı

    Vizyon tarihine sayılı günler kalan Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası YouTube üzerinden paylaşıldı. Detayları videomuzda bulabilirsiniz.
    21 Nisan 2021, 11:00 (3 sa.)
    986
    26
    17
    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı
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    Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası YouTube üzerinden paylaşıldı.

    Ayrıca Bkz. "DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı"

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    HBO Max'te yayınlanacak filmin resmi HBO Max YouTube kanalından filmin ilk 8 dakikası paylaşıldı. Paylaşılan ilk 8 dakikada filmin kan oranını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sahnede Scorpion ve Sub-Zero karakterlerinin kostümsüz halini görebiliyoruz.

    Buraya tıklayarak videonun bulunduğu YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz.

    Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek. 



    https://www.gamesradar.com/hbo-max-releases-first-7-minutes-of-mortal-kombat-movie-and-theyre-bloody-brutal/
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    Yorumlar (15) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    Nickola Tesla 8 dk. ( Mesaj Silindi )
    Film 23 Nisanda HBO Maxe gelecek.Sinema çekimini nasıl izleyebiliyorsunuz arkadaş?Gözünüze yazık
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    cocainbar (Cocain bar) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    4k dustumu sormasi ayip
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    S sanapazar10 27 dk. ( Mesaj Silindi )
    İlk filmide bunuda izledim. Arada dağlar kadar fark var
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    Redzepi 38 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ya 114p sinema çekimi reklamlı sansürlü kesilmiş halini bir insan niye izler ki 😕 film ayın 16sında birçok ülkede vizyona girdi zaten ama çoğu sansür uygulamış bazı sahnelere
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    M mehmet_clk (mehmet çelik) 45 dk. ( Mesaj Silindi )
    Mortal kombat kötü bir uyarlamaydı öyle kalacak, oyunun çıkışı street fighter'a rakip olmak adına yapılmış ticari bir hamle olduğundan hikayesi yoktu ve olamaz da. diğer rakipleri de aynısının mavisi moru.
    Şu filmlerde mantık aramayın izletiyor mu ona bakın, ilk film fos olsa da izletmişti, street fighter'da aynen o şekilde fos ama izletti işte.
    Filmin gösterimi bitmeden torrent'e düşmesi çok kötü olmuş, yapımcısı kar ederse iyidir. :))
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    SEO19ProjectManager (EEEE 55555) 53 dk. ( Mesaj Silindi )
    sinemada
    önümdeki
    embesil
    cep telefonu açınca
    ne yapıyorsun !?
    Yanıtla
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    E evilknight2000 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    izledik bitirdik bile .)
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    D DH Misafiri 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Mortal Kombat konseptinden çıkmamadan adına dövüş sahnelerimi berbat etmişler. Bizim gibi eski topraklar konusunu iyi bilir. Karekterlerin hatrına izledik. Ama izlenilir gibi de değildi.
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    Xrdem (Erdem Kirdis) 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    @volcy123 Evet hocam sinama cekimi ve bet reklamlı..

    @ddnet oldu ya baya recent torrent searchten farkettim bende bi bakim dedim.7 gün once leak olmus btw.
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    TIGERSHARK 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Filmi izleyenlerdenim kusura bakmayın ama her alanda ilk filme kurban olsun. Bana göre büyük hayal kırıklığı ayrıca filmin adını mortal kombat yerine scorpion & subzero yapsalarmış daha yerinde olurmuş.
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    986 kez okundu.
    14 kişi, toplam 15 yorum yazdı.

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    mortal kombat, mortal kombat filmi ve
    6 etiket daha ilk 8 dakikası ilk sahne ne zaman sahne fragman Bilim ve Teknoloji
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