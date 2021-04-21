Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı

Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası YouTube üzerinden paylaşıldı.
Ayrıca Bkz. "DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı"İlginizi Çekebilir Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı
HBO Max'te yayınlanacak filmin resmi HBO Max YouTube kanalından filmin ilk 8 dakikası paylaşıldı. Paylaşılan ilk 8 dakikada filmin kan oranını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sahnede Scorpion ve Sub-Zero karakterlerinin kostümsüz halini görebiliyoruz.
Buraya tıklayarak videonun bulunduğu YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz.
Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.
https://www.gamesradar.com/hbo-max-releases-first-7-minutes-of-mortal-kombat-movie-and-theyre-bloody-brutal/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Şu filmlerde mantık aramayın izletiyor mu ona bakın, ilk film fos olsa da izletmişti, street fighter'da aynen o şekilde fos ama izletti işte.
Filmin gösterimi bitmeden torrent'e düşmesi çok kötü olmuş, yapımcısı kar ederse iyidir. :))
önümdeki
embesil
cep telefonu açınca
ne yapıyorsun !?
@ddnet oldu ya baya recent torrent searchten farkettim bende bi bakim dedim.7 gün once leak olmus btw.