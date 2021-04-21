Merakla beklenen Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası paylaşıldı

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Bu yılın en çok beklenen filmlerinden birisi olan, aynı isimli oyun serisinden uyarlanan Mortal Kombat filminin ilk 8 dakikası YouTube üzerinden paylaşıldı.

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Mortal Kombat filminden yeni bir video paylaşıldı

HBO Max'te yayınlanacak filmin resmi HBO Max YouTube kanalından filmin ilk 8 dakikası paylaşıldı. Paylaşılan ilk 8 dakikada filmin kan oranını net bir şekilde anlayabiliyoruz. Sahnede Scorpion ve Sub-Zero karakterlerinin kostümsüz halini görebiliyoruz.

Buraya tıklayarak videonun bulunduğu YouTube sayfasına ulaşabilirsiniz.

Yeni Mortal Kombat filminin yönetmenliğini Simon McQuoid, senaristliğini ise Greg Russo ve Dave Callaham üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Jessica McNamee, Hiroyuki Sanada, Joe Taslim, Tadanobu Asano, Mehcad Brooks, Josh Lawson, Ludi Lin ve Max Huang gibi isimler bulunuyor. Filmin vizyon tarihi 23 Nisan 2021. Film Amerika'da aynı tarihte hem HBO Max'te hem de sinemalarda vizyona girecek.

https://www.gamesradar.com/hbo-max-releases-first-7-minutes-of-mortal-kombat-movie-and-theyre-bloody-brutal/

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