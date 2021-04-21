DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı

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DC evreninin en önemli ve en popüler karakterlerinden biri olan The Flash'in bildiğiniz gibi uzun zamandır bir filmi yapılmaya çalışılıyor. Ancak sürekli filmin senaristi ve yönetmeni değiştiği için bir türlü yapımına başlanamamıştı. Sonunda filmden güzel bir haber paylaşıldı.

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Filmin yönetmeni olan Andy Muschietti'nin Instagram hesabından açıkladığına göre filmin çekimleri bugün başlıyor. Ayrıca Andy Muschietti filmin logosunu da paylaştı. Logoyu aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

The Flash filmi DC'nin sinema evreni için önemli bir rolde. Filmde iki farklı Batman'in bulunacağı açıklandı ve paralel evren konusu filmde işlenecek. Bu yüzden DC evreninin geleceği için başlangıç taşı olduğunu söyleyebiliriz.

Filmin şimdilik oyuncu kadrosu şu şekilde Ezra Miller, Michael Keaton ve Ben Affleck. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Muschietti, senaristliğini ise Christina Hodson üstleniyor.

https://www.ign.com/articles/the-flash-movie-gets-new-logo-begins-production

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