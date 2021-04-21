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    Sinema ve Dizi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı

    DS Sinematik Evreni'nde önemli bir yere sahip olması beklenen The Flash filminin çekimleri başladı. Ayrıca filmin resmi logosu da paylaşıldı.
    21 Nisan 2021, 03:30 (20 dk.)
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    Sinema ve Dizi
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    DC filmi The Flash'in logosu paylaşıldı; filmin çekimleri başladı
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    DC evreninin en önemli ve en popüler karakterlerinden biri olan The Flash'in bildiğiniz gibi uzun zamandır bir filmi yapılmaya çalışılıyor. Ancak sürekli filmin senaristi ve yönetmeni değiştiği için bir türlü yapımına başlanamamıştı. Sonunda filmden güzel bir haber paylaşıldı.

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    Ayrıca Bkz. "Mad Max: Fury Road'un yan hikayesi anlatacak olan Furiosa filminin çekimleri yakında başlıyor"

    Filmin yönetmeni olan Andy Muschietti'nin Instagram hesabından açıkladığına göre filmin çekimleri bugün başlıyor. Ayrıca Andy Muschietti filmin logosunu da paylaştı. Logoyu aşağıdaki videoda bulabilirsiniz.

    The Flash filmi DC'nin sinema evreni için önemli bir rolde. Filmde iki farklı Batman'in bulunacağı açıklandı ve paralel evren konusu filmde işlenecek. Bu yüzden DC evreninin geleceği için başlangıç taşı olduğunu söyleyebiliriz. 

    Filmin şimdilik oyuncu kadrosu şu şekilde Ezra Miller, Michael Keaton ve Ben Affleck. The Flash filmi 4 Kasım 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Andy Muschietti, senaristliğini ise Christina Hodson üstleniyor.



    https://www.ign.com/articles/the-flash-movie-gets-new-logo-begins-production
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