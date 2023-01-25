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    Merakla beklenen POCO X5 Pro özellikleri belli oldu

    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen POCO X5 Pro, Avrupa merkezli perakende sitelerinde görünmeye başladı. Peki yaklaşan telefon neler sunacak? İşte detaylar
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    Merakla beklenen POCO X5 Pro özellikleri belli oldu Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin alt markalarından POCO, bütçe odaklı telefon modelleri ile özellikle son yıllarda ses getirmeyi başardı. Bu bağlamda marka, önümüzdeki haftalarda POCO X5 ve X5 Pro modellerini piyasaya sürecek. Akıllı telefonların tanımına az bir süre kala, serinin tepe modeli POCO X5 Pro, Avrupa merkezli perakende sitelerinden listelenmeye başladı.

    Poco X5 Pro özellikleri belli oldu

    Listelere göre Poco X5 Pro, 1.080 x 2.400 piksel çözünürlüğünde 6,67 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Bu panelin yenileme hızı ve HDR desteği gibi ayrıntıları henüz bilinmiyor. Ancak POCO X4 Pro’da karşımıza çıkan 120Hz desteğinin korunacağını söyleyebiliriz. Kaputun altında ise yeni cihaz, Snapdragon 778G işlemci, 67W hızlı şarj destekli 5.000mAh pil ve 6/128GB, 8/256GB konfigürasyonlar ile desteklenecek.

    Poco X5 Pro, arka tarafında 1/1.52'' boyutlarında f/1.9 108MP (0.7µm piksel) birincil, 8MP ultra geniş ve 2MP makro sensörlerinden oluşan üçlü bir kamera kurulumu ile bizleri karşılayacak. Bu kuruluma ise 16MP selfie sensörü eşlik edecek. Cihazın diğer öne çıkan özellikleri arasında, IP68 sertifikası ve Gorilla Glass 5 yer alıyor.

    Mavi, Siyah ve Sarı renklerde satışa sunulacak Poco X5 Pro'nun henüz fiyatı bilinmiyor. Ancak lansman sırasında POCO X4 Pro, 300 eurodan başlayan fiyatlar ile tanıtıldı. Yaklaşan modelin de benzer fiyat aralığını koruması bekleniyor. 

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    MaDMaxiBo 11 saat önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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