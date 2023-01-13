Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte resmi özellikleri

    Önümüzdeki haftalarda tanıtılması planlanan Poco X5 Pro 5G hakkında önemli detaylar sızdı. Akıllı telefonun canlı görüntüleri ve temel özellikleri internete düştü.
    Oy Ver
    Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Poco markası yakında akıllı telefon yelpazesine Poco X5 Pro 5G isimli yeni bir model ekleyecek. Lansmana sayılı günler kala cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğraflar aynı zamanda temel özellikleri hakkında detaylar da sunuyor.

    Görüntülere bakılırsa Poco X5 Pro 5G FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Cihazın arka panelinde ise 108 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Buna ultra geniş açılı ve makro kamera eşlik edecek.

    Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Poco X5 Pro 5G neler sunacak?

    Yayınlanan fotoğraflar akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 778G işlemciyle donatıldığını gösteriyor. Bununla birlikte cihazda 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik batarya mevcut. Çift hoparlör ve NFC modülü de açığa çıkan detaylar arasında.

    Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Ürün kutusunda cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğu yazıyor. Poco henüz yeni modelin çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca cihazın fiyat etiketi de bilinmiyor. Daha önceki sızıntılara göre Poco X5 Pro 5G'nin tanıtımı bu ay yapılacak.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Poco X3 GT
    Poco X3 GT
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız