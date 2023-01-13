Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı: İşte resmi özellikleri

Tam Boyutta Gör Poco markası yakında akıllı telefon yelpazesine Poco X5 Pro 5G isimli yeni bir model ekleyecek. Lansmana sayılı günler kala cihazın canlı görüntüleri ortaya çıktı. Sızdırılan fotoğraflar aynı zamanda temel özellikleri hakkında detaylar da sunuyor.

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Görüntülere bakılırsa Poco X5 Pro 5G FullHD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranla gelecek. Cihazın arka panelinde ise 108 megapiksel ana sensör içeren üçlü kamera sistemi görev yapacak. Buna ultra geniş açılı ve makro kamera eşlik edecek.

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Poco X5 Pro 5G neler sunacak?

Yayınlanan fotoğraflar akıllı telefonun Qualcomm Snapdragon 778G işlemciyle donatıldığını gösteriyor. Bununla birlikte cihazda 67 watt hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik batarya mevcut. Çift hoparlör ve NFC modülü de açığa çıkan detaylar arasında.

Tam Boyutta Gör Ürün kutusunda cihazın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip olduğu yazıyor. Poco henüz yeni modelin çıkış tarihini açıklamadı. Ayrıca cihazın fiyat etiketi de bilinmiyor. Daha önceki sızıntılara göre Poco X5 Pro 5G'nin tanıtımı bu ay yapılacak.

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Poco X5 Pro 5G'nin canlı görüntüleri ortaya çıktı