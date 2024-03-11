Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi

Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 yakında geliyor
Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Qualcomm, 18 Mart tarihli yeni bir etkinliğin yolda olduğunu duyurdu. Snapdragon etkinliğinin hangi platforma özel olacağı şu an için açıklanmadı. Görüntüler ise yalnızca "yeni bir amiral gemisi ürünü" olacağını söylüyor. Ancak kuvvetle muhtemel, Snapdragon 8s Gen 3 olacak.
Digital Chat Station'a göre yonga seti, "Little 8G3" olarak piyasaya sürülecek ve amiral gemisi düzeyinde performans sunacak. Hatta ilk olarak Xiaomi Civi 4 modelinde kullanılacağı söyleniyor. Teknik bölümde ise, işlemciye 1 adet 3.01GHz Cortex-X4, 4 adet x 2.61GHz Cortex A720, 3 adet 1.84GHz Cortex-A520 çekirdekleri eşlik edecek. GPU bölümünde ise Adreno 735'in de yer aldığı söyleniyor.
Bugün erken saatlerde OnePlus Ace 3V'nin bu özel yonga setine sahip piyasadaki ilk telefon olacağını duymuştuk ancak şu ana kadar ne telefon şirketinden ne de yonga üreticisinden herhangi bir ayrıntı duymadık. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha sürecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.