Tam Boyutta Gör Qualcomm, bu yılın başından bu yana Snapdragon 8s Gen 3 ve 7+ Gen 3 söylentileri ile gündemde. Bildiğiniz gibi yakın tarihte Snapdragon 8 Gen 3'ü duyuran yonga devi, odağını orta seviye modellere çevirmişti. Bügünse beklenen duyuru nihayet paylaşıldı. Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 yakında geliyor.

Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 yakında geliyor

Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Qualcomm, 18 Mart tarihli yeni bir etkinliğin yolda olduğunu duyurdu. Snapdragon etkinliğinin hangi platforma özel olacağı şu an için açıklanmadı. Görüntüler ise yalnızca "yeni bir amiral gemisi ürünü" olacağını söylüyor. Ancak kuvvetle muhtemel, Snapdragon 8s Gen 3 olacak.

Digital Chat Station'a göre yonga seti, "Little 8G3" olarak piyasaya sürülecek ve amiral gemisi düzeyinde performans sunacak. Hatta ilk olarak Xiaomi Civi 4 modelinde kullanılacağı söyleniyor. Teknik bölümde ise, işlemciye 1 adet 3.01GHz Cortex-X4, 4 adet x 2.61GHz Cortex A720, 3 adet 1.84GHz Cortex-A520 çekirdekleri eşlik edecek. GPU bölümünde ise Adreno 735'in de yer aldığı söyleniyor.

Tam Boyutta Gör Ayrıca Qualcomm, ileriye dönük olarak aynı etkinlikte SM7675 model numarasına sahip Snapdragon 7+ Gen 3'ü de tanıtabilir. Söylentiler ise, yonga setinin 1 adet 2,9 GHz Cortex X4, 4 adet 2,61 GHz Cortex-A720 ve 3 adet 1,9 GHz Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 732 GPU'ya sahip olacağı yönünde. Bunun dışında Snapdragon 7+ Gen 3 hakkında çok az şey biliyoruz.

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Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi