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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi

    Qualcomm, amiral gemisi Snapdragon 8 Gen 3'ün ardından odağını ortaya seviye telefonlara çevirdi. Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 çıkış tarihi resmen açıklandı.
    Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Qualcomm, bu yılın başından bu yana Snapdragon 8s Gen 3 ve 7+ Gen 3 söylentileri ile gündemde. Bildiğiniz gibi yakın tarihte Snapdragon 8 Gen 3'ü duyuran yonga devi, odağını orta seviye modellere çevirmişti. Bügünse beklenen duyuru nihayet paylaşıldı. Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 yakında geliyor.

    Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 yakında geliyor

    Yeni paylaştığı teaser görüntüsünde Qualcomm, 18 Mart tarihli yeni bir etkinliğin yolda olduğunu duyurdu. Snapdragon etkinliğinin hangi platforma özel olacağı şu an için açıklanmadı. Görüntüler ise yalnızca "yeni bir amiral gemisi ürünü" olacağını söylüyor. Ancak kuvvetle muhtemel, Snapdragon 8s Gen 3 olacak.

    Digital Chat Station'a göre yonga seti, "Little 8G3" olarak piyasaya sürülecek ve amiral gemisi düzeyinde performans sunacak. Hatta ilk olarak Xiaomi Civi 4 modelinde kullanılacağı söyleniyor. Teknik bölümde ise, işlemciye 1 adet 3.01GHz Cortex-X4, 4 adet x 2.61GHz Cortex A720, 3 adet 1.84GHz Cortex-A520 çekirdekleri eşlik edecek. GPU bölümünde ise Adreno 735'in de yer aldığı söyleniyor.

    Snapdragon 7+ Gen 3 ve 8s Gen 3 için tarih verildi Tam Boyutta Gör
    Ayrıca Qualcomm, ileriye dönük olarak aynı etkinlikte SM7675 model numarasına sahip Snapdragon 7+ Gen 3'ü de tanıtabilir. Söylentiler ise, yonga setinin 1 adet 2,9 GHz Cortex X4, 4 adet 2,61 GHz Cortex-A720 ve 3 adet 1,9 GHz Cortex-A520 çekirdekleri ve Adreno 732 GPU'ya sahip olacağı yönünde. Bunun dışında Snapdragon 7+ Gen 3 hakkında çok az şey biliyoruz.

    Bugün erken saatlerde OnePlus Ace 3V'nin bu özel yonga setine sahip piyasadaki ilk telefon olacağını duymuştuk ancak şu ana kadar ne telefon şirketinden ne de yonga üreticisinden herhangi bir ayrıntı duymadık. Bu nedenle bekleyiş bir süre daha sürecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 2 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 4 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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