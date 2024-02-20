Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı: İşte beklenenler

Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Öyle ki yeni platform, ARM tasarımlarını geride bırakarak, TSMC'nin N3E üretim sürecinden geçecek. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 8 Gen 3 serisine ait sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz.

Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı

Snapdragon 8 Gen 3'ün Android telefonlarda gördüğümüz en güçlü yonga setlerinden biri olduğu aşikar. Ancak bir süredir, Qualcomm'un daha ucuz amiral gemisi telefonların yolunu açacağı söyleniyor. Hatta daha önce markanın Snapdragon 8 Gen 3 Lite üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Son raporlar ise, bu platformun varlığını doğrular nitelikte. Ancak Snapdragon 8s Gen 3 olarak karşımıza çıkabilir.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan ekran görüntülerine baktığımızda, Snapdragon 8s Gen 3'ün henüz duyurulmamış bir Realme telefon üzerinde test edildiğini görüyoruz. Buna göre yeni platform, toplam 8 olmak üzere 1+(3,01GHz) 3+4 kümesi ve Adreno 735 GPU ile destekleniyor. Standart sürümde ise, 1+5+2 çekirdek kümesi ve Adreno 750 GPU bulunduğunu hatırlatalım.

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Sonuçlara göz atarsak, Snapdragon 8s Gen 3'ün hem tek hem de çok çekirdekte yarı yarıya bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Referans olması açısından, standart model benzer testlerde sırasıyla 2.330 ve 7.501 puana ulaşıyor. Snapdragon 8s Gen 3 ise, neredeyse yarı yarıya daha düşük 1.512 ve 3.799 puana sahip. Ancak bunun bir mühendislik örneği olma ihtimalini de unutmayalım. Bu nedenle nihai puanlar iyileşebilir.

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