Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı: İşte beklenenler

Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Öyle ki yeni platform, ARM tasarımlarını geride bırakarak, TSMC'nin N3E üretim sürecinden geçecek. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 8 Gen 3 serisine ait sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz.
Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı
Snapdragon 8 Gen 3'ün Android telefonlarda gördüğümüz en güçlü yonga setlerinden biri olduğu aşikar. Ancak bir süredir, Qualcomm'un daha ucuz amiral gemisi telefonların yolunu açacağı söyleniyor. Hatta daha önce markanın Snapdragon 8 Gen 3 Lite üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Son raporlar ise, bu platformun varlığını doğrular nitelikte. Ancak Snapdragon 8s Gen 3 olarak karşımıza çıkabilir.
Sonuçlara göz atarsak, Snapdragon 8s Gen 3'ün hem tek hem de çok çekirdekte yarı yarıya bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Referans olması açısından, standart model benzer testlerde sırasıyla 2.330 ve 7.501 puana ulaşıyor. Snapdragon 8s Gen 3 ise, neredeyse yarı yarıya daha düşük 1.512 ve 3.799 puana sahip. Ancak bunun bir mühendislik örneği olma ihtimalini de unutmayalım. Bu nedenle nihai puanlar iyileşebilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.