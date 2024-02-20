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    Anlık Bildirim

    Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı: İşte beklenenler

    Qualcomm'un Snapdragon 8 serisine ait yeni bir yonga seti ortaya çıktı. Geekbench'te test edilen platform, Snapdragon 8s Gen 3 olabilir. İşte detaylar...       
    Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör

    Bildiğiniz gibi Qualcomm, günümüzde tüm odağını Snapdragon 8 Gen 4'e çevirmiş durumda. Öyle ki yeni platform, ARM tasarımlarını geride bırakarak, TSMC'nin N3E üretim sürecinden geçecek. Ancak bunun öncesinde, Snapdragon 8 Gen 3 serisine ait sürpriz bir modelle daha karşılaşabiliriz. 

    Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı

    Snapdragon 8 Gen 3'ün Android telefonlarda gördüğümüz en güçlü yonga setlerinden biri olduğu aşikar. Ancak bir süredir, Qualcomm'un daha ucuz amiral gemisi telefonların yolunu açacağı söyleniyor. Hatta daha önce markanın Snapdragon 8 Gen 3 Lite üzerinde çalıştığı belirtilmişti. Son raporlar ise, bu platformun varlığını doğrular nitelikte. Ancak Snapdragon 8s Gen 3 olarak karşımıza çıkabilir.

    Snapdragon 8s Gen 3 ortaya çıktı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan ekran görüntülerine baktığımızda, Snapdragon 8s Gen 3'ün henüz duyurulmamış bir Realme telefon üzerinde test edildiğini görüyoruz. Buna göre yeni platform, toplam 8 olmak üzere 1+(3,01GHz) 3+4 kümesi ve Adreno 735 GPU ile destekleniyor. Standart sürümde ise, 1+5+2 çekirdek kümesi ve Adreno 750 GPU bulunduğunu hatırlatalım.

    Sonuçlara göz atarsak, Snapdragon 8s Gen 3'ün hem tek hem de çok çekirdekte yarı yarıya bir performans sergilediğini görebilirsiniz. Referans olması açısından, standart model benzer testlerde sırasıyla 2.330 ve 7.501 puana ulaşıyor. Snapdragon 8s Gen 3 ise, neredeyse yarı yarıya daha düşük 1.512 ve 3.799 puana sahip. Ancak bunun bir mühendislik örneği olma ihtimalini de unutmayalım. Bu nedenle nihai puanlar iyileşebilir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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