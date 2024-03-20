Snapdragon 8s Gen 3 kullanacak telefonlar açıklandı
Bilmeyenler için Snapdragon 8s Gen 3, hem performans hem de yapay zeka özellikleriyle yeni bir ''fiyat-performans kralı'' olarak lanse edildi. Platformun güç vereceği telefonlar ise etkinlik sırasında paylaşılmadı. Ancak bu perde yavaş yavaş aralanmaya başlıyor. Aktarıldığı kadarıyla Snapdragon 8s Gen3, ilk etapta Xiaomi, IQOO, Realme ve Honor tarafından kullanılacak.
Hatırlayacak olursak Snapdragon 8s Gen 3, ana akım Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı 4nm üretim sürecini temel alıyor. Ancak GPU, saat hızı ve kamera desteği konusunda bazı kırpılmalar söz konusu. Birincil çekirdeklerin hızlarını karşılaştırdığımızda, iki model arasında 0,4GHz'lik bir fark göze çarpıyor (3.4GHz'e 3.0Ghz).
Ayrıca Snapdragon 8S Gen 3, tüm yeni nesil platformlarda olduğu gibi yapay zekâ desteğine sahip ancak elbette ki Snapdragon 8 Gen 3 düzeyinde değil. Yeni işlemci, Llama 2 ve Gemini Nano gibi modellere ve 10 milyar parametreye kadar büyük dil modellerine destek sunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.