Tam Boyutta Gör Akıllı telefon pazarındaki rekabet her anlamda hız kazanmaya devam ediyor. Öyle ki Qualcomm, yakın tarihte duyurduğu bütçe odaklı Snapdragon 8s Gen 3 platformu ile ses getirmeyi başardı. Şimdi ise yeni yonga setinden güç alacak cihazlar netleşmeye başladı. Gelin detaylara hep birlikte bakalım.

Snapdragon 8s Gen 3 kullanacak telefonlar açıklandı

Bilmeyenler için Snapdragon 8s Gen 3, hem performans hem de yapay zeka özellikleriyle yeni bir ''fiyat-performans kralı'' olarak lanse edildi. Platformun güç vereceği telefonlar ise etkinlik sırasında paylaşılmadı. Ancak bu perde yavaş yavaş aralanmaya başlıyor. Aktarıldığı kadarıyla Snapdragon 8s Gen3, ilk etapta Xiaomi, IQOO, Realme ve Honor tarafından kullanılacak.

Tam Boyutta Gör Bu doğrultuda Xiaomi Civi 4 Pro ve iQOO Z9 gibi cihazların yeni platformdan güç alacağı doğrulandı. Öte yandan Samsung ve OnePlus gibi şirketler söz konusu olduğunda, Snapdragon 8s Gen 3'e yönelip yönelmeyeceğinden emin değiliz. Bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek.

Hatırlayacak olursak Snapdragon 8s Gen 3, ana akım Snapdragon 8 Gen 3 ile aynı 4nm üretim sürecini temel alıyor. Ancak GPU, saat hızı ve kamera desteği konusunda bazı kırpılmalar söz konusu. Birincil çekirdeklerin hızlarını karşılaştırdığımızda, iki model arasında 0,4GHz'lik bir fark göze çarpıyor (3.4GHz'e 3.0Ghz).

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Ayrıca Snapdragon 8S Gen 3, tüm yeni nesil platformlarda olduğu gibi yapay zekâ desteğine sahip ancak elbette ki Snapdragon 8 Gen 3 düzeyinde değil. Yeni işlemci, Llama 2 ve Gemini Nano gibi modellere ve 10 milyar parametreye kadar büyük dil modellerine destek sunuyor.

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