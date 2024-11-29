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    Huawei Mate X6’nın parça fiyatları belli oldu: En pahalı parça yine ekran!

    Katlanabilir akıllı telefon pazarının güçlü isimlerinden olan Çinli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde tanıtımını yaptığı Mate X6’nın yedek parça fiyatlarını da açıkladı.

    Huawei Mate X6’nın parça fiyatları belli oldu

    Huawei, Çin’de düzenlediği Mate Marka Töreni sırasında, merakla beklenen Huawei Mate X6 serisini tanıttı. Katlanabilir yapıya sahip olan Mate X6 modelleri, ileri teknoloji özellikleriyle dikkat çekiyor ve 1.825$ başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor. Lansmanla birlikte Huawei, bu cihazların onarım ve yedek parça maliyetlerini de açıkladı. Bu sayede kullanıcılar, cihazın bakımı ve onarımıyla ilgili olası masraflar hakkında daha fazla bilgi sahibi oluyor.

    Mate X6 için belirlenen yedek parça fiyatları arasında, dış ekran 140$, iç ekran bileşenleri 520$, ekran montajı indirimli fiyatı 730$, tam ekran bileşenleri 840$ olarak listelendi. Ayrıca, batarya 42$, arka kapak 81$, ön kameralar (hem dış hem iç ekran için) 53$, ana arka kamera 107$, geniş açı arka kamera 52$, telefoto kamera 114$, Kızıl Akçaağaç renkli kamera 42$, veri kablosu 10$, adaptör 19$, parmak izi bileşeni 13$, kamera lensi 17$ ve şarj portu 34$ gibi fiyatlarla sunuluyor.

    Mate X6 Koleksiyoncu Sürümü için ise yedek parça fiyatları büyük ölçüde aynı kalırken, yalnızca dış ekranın fiyatı 196$ olarak biraz daha yüksek belirlendi.

    Huawei Mate X6 serisi, teknik özellikleriyle katlanabilir telefonlar arasında öne çıkıyor. Cihazın katlanmamış hali sadece 4,6 mm kalınlığa sahipken, katlandığında ise 9,9 mm kalınlıkta. Ayrıca, 239 gram ağırlığıyla katlanabilir cihazlar arasında oldukça hafif bir seçenek sunuyor. Arka panelde kullanılan deri ve naylon fiber seçenekleri, cihazın dayanıklılığını artırırken, düşmelere karşı da koruma sağlıyor. Suya dayanıklılığı ifade eden IPX8 sertifikası da bu serinin dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor.

    Cihazın dış ekranı, Huawei’nin geliştirdiği ikinci nesil Kunlun Cam ile korunuyor. Bu teknoloji, ekranı çizilmelere ve darbelere karşı daha dayanıklı hale getiriyor. Kullanıcılar, bu özellikler sayesinde Mate X6 serisinin hem günlük kullanımda hem de zorlu koşullarda sağlam bir performans sunduğunu görebiliyor.

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    Öğrenci yapımı roket, 20 yıllık rekoru kırdı

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.

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