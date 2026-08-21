GTA 6 sızıntılarının bedeli ağır oldu: Take-Two milyarlarca dolar değer kaybetti

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen GTA 6, son günlerde sızıntı haberleriyle gündemde. GTA 6'nın oynanabilir bir sürümüne erişimi olduğu anlaşılan "Cyberleek" adlı grup ya da kişi, şimdiden çok sayıda oynanış videosunu internete yükledi. Üstelik önümüzdeki günlerde daha fazlasının da geleceğini söylüyor.

Bu durum artık Rockstar Games için dev bir krize dönüşmüş durumda. İlk olarak, milyonlarca kişi şu anda GTA 6'yı muhtemelen son hâlini yansıtmayan görüntüler üzerinden değerlendiriyor. Bu başlı başına bir problem. Ama Rockstar için daha da endişe verici olanı önümüzdeki günlerde gelecek olası sızıntılar. Çünkü Cyberleek'in oyunun ne kadarlık bölümüne sahip olduğu henüz netleşmiş değil. Şu ana kadar paylaştıkları oyunun ilk bölümlerinden gibi duruyor. Ancak sonraki günlerde oyunun ilerleyen aşamalarından, hatta belki finalinden görüntüler gelmeye başlarsa, daha çıkmadan GTA 6'nın hikâyesindeki kritik detaylar internete saçılmış olacak.

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Bu sızıntıların borsadaki yansımaları da ağır oldu. Haftaya 245 dolardan başlayan Take-Two hisseleri 236 dolara kadar düştü. Bu da Rockstar Games'in sahibi olan Take-Two'nun pazar değerinden birkaç milyar doları sildi. Elbette bu düşüşte başka gelişmelerin de payı var. Ancak sızan görüntülerin GTA 6'ya yönelik heyecanı biraz söndürmüş olması (çünkü görüntülerdeki oyun beklendiği kadar büyük bir sıçramaya işaret etmiyor), bu düşüşün başlıca müsebbibi olarak görülüyor.

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Rockstar Games, 27 Ağustos'ta GTA 6'yı detaylı şekilde tanıtacak. Netflix üzerinden yayınlanacak bu özel tanıtımda oynanış videoları da yayınlanacak. Bu tanıtım Take-Two'nun kısa vadeli başarısı için kritik olabilir. Uzun vadede ise hiçbir şey GTA 6'nın tüm zamanların en başarılı oyunlarından biri olmasını durduramaz gibi duruyor. Zira oyun daha çıkmadan rekorlar kırmaya başladı bile.

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GTA 6 sızıntıları milyarlarca dolar değer kaybettirdi

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