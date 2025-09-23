Giriş
    Hideo Kojima'nın merak uyandıran yeni oyunu OD'un fragmanı yayınlandı

    Hideo Kojima'nın Xbox için hazırladığı yeni oyunu OD'dan yeni bir fragman yayınlandı. Duyuru videosuyla merak uyandıran OD, yeni fragmanıyla gizemi daha da büyütüyor.    

    Hideo Kojima'nın merak uyandıran yeni oyunu OD'un fragmanı yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Oyun dünyasının en popüler isimleri arasında yer alan Hideo Kojima, Death Stranding sonrası yine merak uyandıran bir oyunla karşımızda. Dün, Kojima Productions stüdyosunun 10. yaşını kutladığı ektinlikte sahneye çıkan Kojima, Xbox için hazırladığı OD adlı oyunun yeni fragmanını oyunseverlerle paylaştı.

    Hatırlarsanız OD ilk olarak 2022 yılında duyurulmuş, o dönemde yayınlanan duyuru videosu epey merak uyandırmıştı. Oyunda Sophia Lillis, Hunter Schafer, Udo Kier gibi Hollywood oyuncularının rol alacağı açıklanmış, ancak bunun ötesinde pek bir detay verilmemişti. Şimdi yayınlanan yeni fragman, oyun hakkında biraz daha bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Ancak Hideo Kojima'dan bekleneceği üzere, bu yeni fragman da gizem perdesini tam olarak kaldırmıyor. OD'un oyunculara tam olarak nasıl bir deneyim sunacağı ya da nasıl bir hikâye anlatacağı hâlâ netleşmiş değil. Ancak bu fragmanla birlikte, OD'un korku türünde, hikâye odaklı bir oyun olacağı netleşmiş oldu. Zaten OD, "film ile oyun arasında bir yerde duran bir yapım" olarak tanımlanıyor.

    OD, Microsoft'un Teknik Desteğiyle Hazırlanıyor

    Dün düzenlenen etkinlikte OD'un hikâyesi ya da oynanış mekanikleri hakkında çok fazla detay vermeyen Hideo Kojima, daha çok işin teknik tarafıyla ilgili detayları paylaştı. Unreal Engine kullanılarak Xbox için hazırlanan OD, Microsoft'un doğrudan desteğiyle geliştiriliyor. Dün düzenlenen etkinliğe katılan Xbox patronu Phil Spencer, gerek görseller, gerekse teknik meseleler konusunda stüdyoya destek olduklarını ve oyunun yapımında epey yol kat ettiklerini söyledi. Spencer, OD'u tanımlamak için "benzersiz" ve "cesur" gibi ifadeler kulandı.

    İlk başta OD adıyla duyurulan oyunun dün yayınlanan fragman ve afişte OD: Knock olarak anılması, bu projeye yönelik daha geniş çaplı planın parçası. Çünkü OD sadece bir oyundan da ibaret olmayacak. Bu oyuna da katkıda bulunan ünlü yönetmen Jordan Peele (Get Out), aynı evrende geçen farklı bir proje üzerinde çalışıyor. Bu projenin tam olarak ne olacağı ya da ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmış değil.

    Hideo Kojima'nın merak edilen OD oyunundan yeni fragman geldi Tam Boyutta Gör

