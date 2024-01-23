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    Mercedes 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

    Mercedes Ocak ayı fiyat listesini açıkladı. İşte bayiden sıfır KM Mercedes otomobil fiyatlarını merak edenler için güncel Mercedes 2024 fiyat listesi:          

    Mercedes, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Mercedes otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar A Serisi ile birlikte 1.992.900 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Mercedes araç fiyatları kaç TL? 2024 Mercedes fiyatları ne kadar oldu?

    İşte Ocak 2024 Mercedes fiyat listesi 🔽

    Mercedes A Serisi fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    A200 AMG 1.992.900 TL
    AMG A 45 S 4MATIC+ 3.661.300 TL

    Mercedes B Serisi fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    B 200 Progressive 2.128.900 TL

    Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları Tam Boyutta Gör

    Mercedes A Serisi Sedan fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    A 200 Sedan AMG 2.050.900 TL

    Mercedes C Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    C 200 4MATIC Avantgarde 2.857.900 TL
    C 200 4MATIC AMG 2.978.400 TL
    AMG C 43 4MATIC Performance 4.503.900 TL
    AMG C 63 S E-PERFORMANCE 7.004.800 TL

    Mercedes E Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    E 180 Edition 1 Exclusive 4.222.400 TL
    E 180 Edition 1 AMG 4.332.400 TL
    E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive 5.904.800 TL
    E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 6.054.800 TL

    Mercedes S Serisi fiyat listesi 🥇 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    S 450 d 4MATIC L Inspiration 12.409.200 TL
    S 500 4MATIC L Inspiration 13.508.700 TL
    AMG S 63 E-PERFORMANCE 22.196.200 TL

    Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Maybach S Serisi fiyat listesi 🥇(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    S 580 4MATIC Inspiration+ 17.998.700 TL

    Mercedes CLA Shooting Brake fiyat listesi🔽(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance 3.947.300 TL

    Mercedes C Serisi Estate fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    C 200 4MATIC All-Terrain 2.916.900 TL
    C 43 4MATIC Estate Performance 4.614.800 TL
    C 63 S E PERFORMANCE Estate 7.124.800 TL

    Mercedes CLA fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    CLA 200 AMG 2.356.400 TL
    CLA 45 S 4MATIC+ Performance 3.765.800 TL

    Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları Tam Boyutta Gör

    Mercedes CLE Coupe fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    CLE 300 4MATIC Coupe AMG 4.634.800 TL

    Mercedes E Serisi Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    E 300 d 4MATIC Coupe AMG 5.150.800 TL

    Mercedes E Serisi Cabriolet fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    E 350 Cabriolet AMG 5.299.300 TL

    Mercedes GLA fiyat listesi 🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GLA 200 AMG 2.475.900 TL

    Mercedes GLB fiyat listesi 💸(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GLB 200 4MATIC Progressive+ 2.571.900 TL
    GLB 200 4MATIC AMG+ 2.797.400 TL

    Mercedes GLC fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GLC 180 AMG 3.358.400 TL
    GLC 300 d 4MATIC AMG 4.867.300 TL
    GLC 43 4MATIC Performance 5.303.800 TL
    GLC 63 S E-PERFORMANCE 7.654.800 TL

    Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları Tam Boyutta Gör

    Mercedes GLC Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GLC 180 Coupe AMG 3.497.400 TL
    GLC 300 d 4MATIC Coupe Edition 1 AMG 5.534.300 TL
    GLC 43 4MATIC Coupe Performance 5.454.800 TL
    GLC 63 S E-PERFORMANCE Coupe 7.854.800 TL

    Mercedes GLE fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GLE 300 d 4MATIC AMG 11.013.100 TL

    Mercedes G Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    G 400 d Magnetic 12.677.200 TL
    G 63 Performance 17.267.700 TL

    Mercedes AMG GT 4 Kapı Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    GT 43 4MATIC+ Performance 9.145.700 TL
    GT 63 S E PERFORMANCE 16.709.700 TL

    Mercedes AMG SL fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    AMG SL 43 Performance 9.662.800 TL
    AMG SL 63 4MATIC+ Performance 17.676.700 TL

    Mercedes elektrikli otomobil fiyat listeleri 🔽

    elektrikli mercedes otomobil fiyatları Tam Boyutta Gör
    Alman otomobil devi Mercedes Benz'in elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları ise şöyle:

    Mercedes EQA fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    EQA 250+ AMG+ 2.457.500 TL
    EQA 350 4MATIC AMG+ 2.834.600 TL

    Mercedes EQB fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    EQB 250+ AMG+ 2.497.500 TL
    EQB 350 4MATIC AMG+ 2.954.600 TL

    Mercedes EQE fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    EQE 350 4MATIC AMG 3.747.100 TL
    EQE 53 4MATIC+ Performance 5.226.500 TL

    Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları Tam Boyutta Gör

    Mercedes EQS fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
    Versiyon 2023MY
    EQS 450 4MATIC Inspiration 5.336.000 TL
    EQS 580 4MATIC Heritage Edition 6.386.500 TL
    EQS 53 4MATIC+ Performance 6.786.000 TL
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 8 saat önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 gün önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 3 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 3 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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