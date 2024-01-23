Mercedes 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

- Mercedes A Serisi fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Mercedes B Serisi fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
- Mercedes A Serisi Sedan fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
- Mercedes C Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024)
- Mercedes E Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024)
- Mercedes S Serisi fiyat listesi 🥇 (Ocak 2024)
- Mercedes-Maybach S Serisi fiyat listesi 🥇(Ocak 2024)
- Mercedes CLA Shooting Brake fiyat listesi🔽(Ocak 2024)
- Mercedes C Serisi Estate fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Mercedes CLA fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
- Mercedes CLE Coupe fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
- Mercedes E Serisi Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Mercedes E Serisi Cabriolet fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024)
- Mercedes GLA fiyat listesi 🚗(Ocak 2024)
- Mercedes GLB fiyat listesi 💸(Ocak 2024)
- Mercedes GLC fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
- Mercedes GLC Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Mercedes GLE fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024)
- Mercedes G Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024)
- Mercedes AMG GT 4 Kapı Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024)
- Mercedes AMG SL fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024)
- Mercedes elektrikli otomobil fiyat listeleri 🔽
- Mercedes EQA fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
- Mercedes EQB fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
- Mercedes EQE fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
- Mercedes EQS fiyat listesi ⚡(Ocak 2024)
- Yorumlar
Mercedes, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Mercedes otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar A Serisi ile birlikte 1.992.900 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Mercedes araç fiyatları kaç TL? 2024 Mercedes fiyatları ne kadar oldu?
İşte Ocak 2024 Mercedes fiyat listesi 🔽
|Versiyon
|2023MY
|A200 AMG
|1.992.900 TL
|AMG A 45 S 4MATIC+
|3.661.300 TL
|Versiyon
|2023MY
|B 200 Progressive
|2.128.900 TL
|Versiyon
|2023MY
|A 200 Sedan AMG
|2.050.900 TL
|Versiyon
|2023MY
|C 200 4MATIC Avantgarde
|2.857.900 TL
|C 200 4MATIC AMG
|2.978.400 TL
|AMG C 43 4MATIC Performance
|4.503.900 TL
|AMG C 63 S E-PERFORMANCE
|7.004.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|E 180 Edition 1 Exclusive
|4.222.400 TL
|E 180 Edition 1 AMG
|4.332.400 TL
|E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive
|5.904.800 TL
|E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG
|6.054.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|S 450 d 4MATIC L Inspiration
|12.409.200 TL
|S 500 4MATIC L Inspiration
|13.508.700 TL
|AMG S 63 E-PERFORMANCE
|22.196.200 TL
|Versiyon
|2023MY
|S 580 4MATIC Inspiration+
|17.998.700 TL
|Versiyon
|2023MY
|CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance
|3.947.300 TL
|Versiyon
|2023MY
|C 200 4MATIC All-Terrain
|2.916.900 TL
|C 43 4MATIC Estate Performance
|4.614.800 TL
|C 63 S E PERFORMANCE Estate
|7.124.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|CLA 200 AMG
|2.356.400 TL
|CLA 45 S 4MATIC+ Performance
|3.765.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|CLE 300 4MATIC Coupe AMG
|4.634.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|E 300 d 4MATIC Coupe AMG
|5.150.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|E 350 Cabriolet AMG
|5.299.300 TL
|Versiyon
|2023MY
|GLA 200 AMG
|2.475.900 TL
|Versiyon
|2023MY
|GLB 200 4MATIC Progressive+
|2.571.900 TL
|GLB 200 4MATIC AMG+
|2.797.400 TL
|Versiyon
|2023MY
|GLC 180 AMG
|3.358.400 TL
|GLC 300 d 4MATIC AMG
|4.867.300 TL
|GLC 43 4MATIC Performance
|5.303.800 TL
|GLC 63 S E-PERFORMANCE
|7.654.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|GLC 180 Coupe AMG
|3.497.400 TL
|GLC 300 d 4MATIC Coupe Edition 1 AMG
|5.534.300 TL
|GLC 43 4MATIC Coupe Performance
|5.454.800 TL
|GLC 63 S E-PERFORMANCE Coupe
|7.854.800 TL
|Versiyon
|2023MY
|GLE 300 d 4MATIC AMG
|11.013.100 TL
|Versiyon
|2023MY
|G 400 d Magnetic
|12.677.200 TL
|G 63 Performance
|17.267.700 TL
|Versiyon
|2023MY
|GT 43 4MATIC+ Performance
|9.145.700 TL
|GT 63 S E PERFORMANCE
|16.709.700 TL
|Versiyon
|2023MY
|AMG SL 43 Performance
|9.662.800 TL
|AMG SL 63 4MATIC+ Performance
|17.676.700 TL
Mercedes elektrikli otomobil fiyat listeleri 🔽
|Versiyon
|2023MY
|EQA 250+ AMG+
|2.457.500 TL
|EQA 350 4MATIC AMG+
|2.834.600 TL
|Versiyon
|2023MY
|EQB 250+ AMG+
|2.497.500 TL
|EQB 350 4MATIC AMG+
|2.954.600 TL
|Versiyon
|2023MY
|EQE 350 4MATIC AMG
|3.747.100 TL
|EQE 53 4MATIC+ Performance
|5.226.500 TL
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
|Versiyon
|2023MY
|EQS 450 4MATIC Inspiration
|5.336.000 TL
|EQS 580 4MATIC Heritage Edition
|6.386.500 TL
|EQS 53 4MATIC+ Performance
|6.786.000 TL
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.