Mercedes 2024 fiyat listesi belli oldu! İşte Ocak ayı fiyatları

Mercedes, 2024 Ocak ayına ilişkin güncel fiyat listesini paylaştı. 2023 model Mercedes otomobillerin yer aldığı listede fiyatlar A Serisi ile birlikte 1.992.900 TL'den başlıyor. Peki yeni yılda zamlarla birlikte; sıfır km Mercedes araç fiyatları kaç TL? 2024 Mercedes fiyatları ne kadar oldu?

İşte Ocak 2024 Mercedes fiyat listesi 🔽

Mercedes A Serisi fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY A200 AMG 1.992.900 TL AMG A 45 S 4MATIC+ 3.661.300 TL

Mercedes B Serisi fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY B 200 Progressive 2.128.900 TL

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Mercedes A Serisi Sedan fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024) Versiyon 2023MY A 200 Sedan AMG 2.050.900 TL

Mercedes C Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024) Versiyon 2023MY C 200 4MATIC Avantgarde 2.857.900 TL C 200 4MATIC AMG 2.978.400 TL AMG C 43 4MATIC Performance 4.503.900 TL AMG C 63 S E-PERFORMANCE 7.004.800 TL

Mercedes E Serisi fiyat listesi 🔽(Ocak 2024) Versiyon 2023MY E 180 Edition 1 Exclusive 4.222.400 TL E 180 Edition 1 AMG 4.332.400 TL E 220 d 4MATIC Edition 1 Exclusive 5.904.800 TL E 220 d 4MATIC Edition 1 AMG 6.054.800 TL

Mercedes S Serisi fiyat listesi 🥇 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY S 450 d 4MATIC L Inspiration 12.409.200 TL S 500 4MATIC L Inspiration 13.508.700 TL AMG S 63 E-PERFORMANCE 22.196.200 TL

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Mercedes-Maybach S Serisi fiyat listesi 🥇(Ocak 2024) Versiyon 2023MY S 580 4MATIC Inspiration+ 17.998.700 TL

Mercedes CLA Shooting Brake fiyat listesi🔽(Ocak 2024) Versiyon 2023MY CLA 45 S 4MATIC+ Shooting Brake Performance 3.947.300 TL

Mercedes C Serisi Estate fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY C 200 4MATIC All-Terrain 2.916.900 TL C 43 4MATIC Estate Performance 4.614.800 TL C 63 S E PERFORMANCE Estate 7.124.800 TL

Mercedes CLA fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY CLA 200 AMG 2.356.400 TL CLA 45 S 4MATIC+ Performance 3.765.800 TL

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Mercedes CLE Coupe fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY CLE 300 4MATIC Coupe AMG 4.634.800 TL

Mercedes E Serisi Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY E 300 d 4MATIC Coupe AMG 5.150.800 TL

Mercedes E Serisi Cabriolet fiyat listesi 🔽 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY E 350 Cabriolet AMG 5.299.300 TL

Mercedes GLA fiyat listesi 🚗(Ocak 2024) Versiyon 2023MY GLA 200 AMG 2.475.900 TL

Mercedes GLB fiyat listesi 💸(Ocak 2024) Versiyon 2023MY GLB 200 4MATIC Progressive+ 2.571.900 TL GLB 200 4MATIC AMG+ 2.797.400 TL

Mercedes GLC fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024) Versiyon 2023MY GLC 180 AMG 3.358.400 TL GLC 300 d 4MATIC AMG 4.867.300 TL GLC 43 4MATIC Performance 5.303.800 TL GLC 63 S E-PERFORMANCE 7.654.800 TL

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Mercedes GLC Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY GLC 180 Coupe AMG 3.497.400 TL GLC 300 d 4MATIC Coupe Edition 1 AMG 5.534.300 TL GLC 43 4MATIC Coupe Performance 5.454.800 TL GLC 63 S E-PERFORMANCE Coupe 7.854.800 TL

Mercedes GLE fiyat listesi 🚗 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY GLE 300 d 4MATIC AMG 11.013.100 TL

Mercedes G Serisi fiyat listesi🚗(Ocak 2024) Versiyon 2023MY G 400 d Magnetic 12.677.200 TL G 63 Performance 17.267.700 TL

Mercedes AMG GT 4 Kapı Coupe fiyat listesi 💸 (Ocak 2024) Versiyon 2023MY GT 43 4MATIC+ Performance 9.145.700 TL GT 63 S E PERFORMANCE 16.709.700 TL

Mercedes AMG SL fiyat listesi ⭐ (Ocak 2024) Versiyon 2023MY AMG SL 43 Performance 9.662.800 TL AMG SL 63 4MATIC+ Performance 17.676.700 TL

Elektrikli araba fiyatları (2024) 1 hf. önce eklendi

Mercedes elektrikli otomobil fiyat listeleri 🔽

Tam Boyutta Gör Alman otomobil devi Mercedes Benz'in elektrikli otomobil modellerinin güncel fiyatları ise şöyle:

Mercedes EQA fiyat listesi ⚡(Ocak 2024) Versiyon 2023MY EQA 250+ AMG+ 2.457.500 TL EQA 350 4MATIC AMG+ 2.834.600 TL

Mercedes EQB fiyat listesi ⚡(Ocak 2024) Versiyon 2023MY EQB 250+ AMG+ 2.497.500 TL EQB 350 4MATIC AMG+ 2.954.600 TL

Mercedes EQE fiyat listesi ⚡(Ocak 2024) Versiyon 2023MY EQE 350 4MATIC AMG 3.747.100 TL EQE 53 4MATIC+ Performance 5.226.500 TL

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Mercedes EQS fiyat listesi ⚡(Ocak 2024) Versiyon 2023MY EQS 450 4MATIC Inspiration 5.336.000 TL EQS 580 4MATIC Heritage Edition 6.386.500 TL EQS 53 4MATIC+ Performance 6.786.000 TL

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Mercedes 2024 fiyat listesi: Sıfır Mercedes fiyatları