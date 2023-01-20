Mercedes-Benz'den cömert ikramiye: 93.000 çalışan 7.300 euro para alacak

Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz, 1997 yılında başlattığı kârını çalışanlarıyla paylaşma geleneğini sürdürüyor. 2022'de otomobil devinin satışları bir önceki yılla hemen hemen aynı seviyede kalsa da ikramiye miktarı yaklaşık 7.300 euro (7.900 dolar) ile rekor kıracak.

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Almanya'daki yaklaşık 93.000 aktif Mercedes-Benz çalışanı bu ikramiyeyi alacak. Markanın anavatanı dışındaki personellere ise her zaman olduğu gibi ödeme yapılmayacak. Almanya'daki çalışanlar parayı Nisan ayı maaşlarıyla birlikte alacaklar.

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Mercedes-Benz 2022'de kaç otomobil sattı?

2022 yılı sonunda Mercedes-Benz'in küresel satışları %1 düşüşle 2.05 milyon araca geriledi. Avrupa'da 635.100 Mercedes satılırken (+%1), Almanya'da talep %8 artışla 229.500 araca ulaştı. Satışlar Asya genelinde (+%1, 987.800 araç) ve Kuzey Amerika'da (+%3, 327.000 araç) artış gösterdi.

Bu arada Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil geliştirmeye 47 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirket bu paranın bir kısmını kendi şarj istasyonları ağına ve yeni fabrikalara harcayacak.

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Mercedes-Benz, 93 bin çalışanına 7.900 dolar ikramiye verecek