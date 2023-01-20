Mercedes-Benz'den cömert ikramiye: 93.000 çalışan 7.300 euro para alacak

Almanya'daki yaklaşık 93.000 aktif Mercedes-Benz çalışanı bu ikramiyeyi alacak. Markanın anavatanı dışındaki personellere ise her zaman olduğu gibi ödeme yapılmayacak. Almanya'daki çalışanlar parayı Nisan ayı maaşlarıyla birlikte alacaklar.
Mercedes-Benz 2022'de kaç otomobil sattı?
2022 yılı sonunda Mercedes-Benz'in küresel satışları %1 düşüşle 2.05 milyon araca geriledi. Avrupa'da 635.100 Mercedes satılırken (+%1), Almanya'da talep %8 artışla 229.500 araca ulaştı. Satışlar Asya genelinde (+%1, 987.800 araç) ve Kuzey Amerika'da (+%3, 327.000 araç) artış gösterdi.
Bu arada Mercedes-Benz, 2030 yılına kadar elektrikli otomobil geliştirmeye 47 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. Şirket bu paranın bir kısmını kendi şarj istasyonları ağına ve yeni fabrikalara harcayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyatta üçe katlanıyor tabii....