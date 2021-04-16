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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor

    30 Nisan tarihine kadar başvurulara açık olan Mercedes-Benz StartUP yarışmasında 3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a toplamda 150.000 TL’lik ödül verilecek.
    16 Nisan 2021, 17:30 (9 sa.)
    2,1b
    6
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    1

    Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor

    İlki 2017 yılında hayata geçirilen StartUP programı kapsamında düzenlenen Mercedes-Benz StartUP yarışmasının, 2021 yılı için başvuruları toplamaya devam ediyor. Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 30 Nisan 2021 gece yarısına kadar istanbul.impacthub.net/MBStartUP adresi üzerinden online olarak kabul ediliyor.

    2017 yılında para ödülü verilen 500 startup’a ek olarak 2018 yılından itibaren iş geliştirme eğitimleri, atölye çalışmaları, para ödülü, ulusal ve uluslararası network geliştirme imkânı gibi farklı yollarla 170’nin üzerinde startup’ı destekleyen Mercedes-Benz, bu yıl StartUP programının dördüncüsünü düzenliyor.

    Mercedes-Benz StartUP’a, Birleşmiş Milletler “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları”nın bir veya birkaçına katkıda bulunan, topluma ve çevreye fayda sağlayan, teknolojiyle bağı olan startup’lar davet ediliyor. Yarışma jürisi tarafından fikir aşamasını geçmiş, iş planı netleşmiş, prototipi üretilmiş ya da prototip planı hazır olan startup’lar değerlendirmeye alınıyor.

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    3 farklı kategoride en iyi 3 startup’a toplamda 150.000 TL ödül

    “Sosyal Fayda” ve “Jüri Özel Ödülü” kategorilerinin yanı sıra yarışmanın bu yılki 3 ödülünden biri, yeni açılan “Ulaşım Çözümleri” kategorisinde verilecek. Kriterleri sağlayan ve yaptığı işin sonuçlarıyla ulaşım çözümleri geliştiren bir startup, ödülün sahibi olacak.

    “Sosyal Fayda” kategorisinin değerlendirilmesinde; COVID-19 pandemisinin olumsuz etkilerini çevreye duyarlı bir şekilde onarmayı hedefleyen “Yeşil Kurtarma” (Green Recovery) alanında çalışan startup’lara öncelik verilecek. 3 farklı kategoride belirlenecek 3 startup, 50’şer bin TL para ödülünün sahibi olacak.

    Ayrıca Bkz. "2021 Mercedes EQS tanıtıldı: Elektrikli araç dünyasının S-Class'ı"

    Ağustos ayında ödül töreni gerçekleşecek

    Yarışma dahilinde 31 Mayıs 2021 tarihinde sonuçlanacak ön elemeyi geçen startuplar, 7 Haziran’da eğitim kampında bir araya gelecekler. Mentorlar eşliğinde pazarlama, network ve iş planı oluşturma eğitimleri verilen bu programın ardından nihai iş planı sunumları hazırlanacak ve çalışmalar jüri tarafından değerlendirilecek. Bu değerlendirmenin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar, Temmuz ayında, 2 hafta sürecek StartUP Boost programına katılacak. Mercedes-Benz uzmanları, ilk 10 startup’a program süresince mentorluk desteği de sunacak.

    Mercedes-Benz StartUP’ın kazananları Ağustos ayında düzenlenecek özel ödül töreniyle sahiplerini bulacak. Ödül töreninin ardından ilk 10’a kalan yarışmacılar Eylül ayında, Almanya startup ekosisteminin önemli aktörleri ile birebir görüşmeler yapacakları, girişimlerini geliştirebilmek adına, alanında ismini duyurmuş başarılı girişimcilerle fikir alışverişi yapabilecekleri ve startuplarının yurtdışı görünürlüklerini arttıracak ve hikayelerini paylaşabilecekleri postlardan oluşan, kendilerine özel düzenlenen dijital Almanya Ekosistem Modülü’ne katılacaklar.

    Yukarıda da belirttiğimiz gibi Mercedes-Benz StartUP yarışması için başvurular 30 Nisan 2021 gece yarısına kadar istanbul.impacthub.net/MBStartUP adresi üzerinden online olarak kabul ediliyor. Aynı adresten yarışmayla ilgili hangi işlerin desteklendiği, jüride kimlerin yer aldığı, startupların neye göre seçildiği ve yarışmanın aşamaları gibi detayları da öğrenebilirsiniz.



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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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