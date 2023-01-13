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    Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak

    Ürettiği araçlar ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisindeki öncülüğünü sürdüren Mercedes-Benz Türk, “çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla sektörde rol model olmaya devam ediyor.
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    Hoşdere Otobüs Fabrikası ve Aksaray Kamyon Fabrikası’nda ürettiği araçlar ve geliştirdiği teknolojilerle ağır ticari araç endüstrisinin öncü şirketlerinden olan Mercedes-Benz Türk, “çevreye duyarlı üretim” anlayışıyla da sektörde rol model olmaya yönelik adımlarını sürdürüyor.

    Hem yürüttüğü üretim faaliyetleri hem de araçları ile karbon ayak izini azaltmayı hedefleyen şirket, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için çalışmalarına aralıksız olarak devam ediyor. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da enerji verimliliği konusunda birçok projeyi hayata geçiren Mercedes-Benz Türk, yeşil enerji alanında da önemli adımlar atmaya devam etti.

    Hoşdere Otobüs Fabrikası, 2022 yılında en düşük spesifik enerji değerine ulaştı

    Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda hayata geçirdiği enerji verimliliği projelerini geliştirmek için de çalışmalar gerçekleştiren Mercedes-Benz Türk, 2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2007 yılına göre araç başına yüzde 41’in üzerinde enerji tasarrufu elde etti.

    Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda 2019 yılında güneş enerjisi santralini kuran şirket, santralin kuruluşundan günümüze kadar 261 ton, sadece 2022 yılında ise 82 ton CO2 salımını engelledi. Fabrika, devreye alınan uygulamalar ile spesifik enerji tüketiminde 2022 yılında en düşük değere ulaştı.

    2022 yılında Hoşdere Otobüs Fabrikası’nın klima santrallerine yaklaşık 50 adet frekans konvertörü ilave eden Mercedes-Benz Türk, böylece ilgili sistemlerde yüzde 30’lara varan oranlarda enerji verimliliği sağladı.

    Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi kendi enerjisini üretecek

    Mercedes-Benz Türk, enerjisini güneşten alacak Tam Boyutta Gör
    Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi’ne 3470 kWp gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için de çalışmalara başlayan şirket, 2023 yılında projeyi bitirmeyi planlıyor. Şirket, güneş enerjisi santralinin devreye alınması ile Genel Müdürlük & Pazarlama Merkezi’nin elektrik enerjisi ihtiyacının yaklaşık yüzde 80’ini yeşil enerjiden sağlayacak.

    Aksaray Kamyon Fabrikası, her alanda olduğu gibi enerji yönetim modeli ile de bölgeye öncülük ediyor

    Aksaray Kamyon Fabrikası üretimi, ihracatı, AR-GE çalışmaları ve sosyal fayda programlarının yanı sıra enerji yönetim modeli ile de bölgeye öncülük ediyor. “Yeşil Fabrika” olma hedefine adım adım ilerleyen şirket, “daha yeşil bir Aksaray” için 2022 yılında Mercedes-Benz Türk Hatıra Ormanı projesini de hayata geçirdi.

    Sürdürülen enerji verimliliği çalışmaları sayesinde 2022’de 2017 yılına göre araç başına yüzde 45’in üzerinde enerji tasarrufu elde edildi. Sadece 2022’de bir önceki yıla göre araç başına enerji tüketim oranı yüzde 16 oranında düşürüldü. Söz konusu oranla birlikte, fabrikanın faaliyetlerine başladığı günden günümüze kadar araç başına tüketimde ve CO2 gaz salım miktarında en düşük seviyeye ulaşıldı.

    Mercedes-Benz Türk, enerji etüdünün yapıldığı ve CO2 emisyonu azaltımı için yol haritasının hazırlandığı 2022 yılında ayrıca, “Yeşil Fabrika” olma hedefi doğrultusunda Aksaray Kamyon Fabrikası hol çatılarına 6 MWe gücünde güneş enerjisi santrali kurulumu için saha çalışmalarına da başladı. Şirket, söz konusu santralin devreye alınması ile doğaya salınan CO2 miktarını önemli ölçüde azaltmayı hedefliyor.

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