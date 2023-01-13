Elektrikli Dacia Spring Extreme, yeni motoruyla ilk kez sahnede

Tam Boyutta Gör Türkiye pazarına girişi adeta yılan hikâyesine dönen elektrikli Dacia Spring, yeni Extreme donanımıyla ilk kez görücüye çıktı. Yeni Dacia Spring Extreme, sadece tasarımıyla değil ELECTRIC 65 adı verilen motoruyla da standart Essential versiyondan ayrılıyor. Verilen bilgiye göre Dacia Spring, 2023'ün üçüncü çeyreğinde Türkiye'de satışa sunulacak.

Dacia Spring Extreme, özellikleriyle neler sunuyor❓

Dacia Spring Extreme, tamamen yeni “Arduvaz Mavi” renk ve donanıma özel tasarım öğeleriyle yollara çıkacak. Yeni donanımın tavan barlarında, yan aynalarda, jant göbeklerinde, bagaj kapağındaki Dacia logosunda ve aracın sis farlarının üstünde yer alan dekoratif parçalarda Bakır Kahverengi kullanılıyor.

Ön kapılarda ve kapı altı kaplamalarında yer alan topografik tasarımların çevresinde, kapılar ile ön çamurluklar arasında Duster’ın kendine özgü şnorkel ekipmanına yapılan bir gönderme bulunuyor.

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Spring Extreme'in iç tasarımında ise kapı eşiklerinde ve ön kauçuk paspaslarında topografik desenler karşımıza çıkarken, ön kapı panellerinin belirli bölümleri dışında havalandırma ızgaraları ve navigasyon ekranı çerçevesinde Bakır Kahverengi dekorlar bulunuyor.

Spring Extreme, yeni motorla geliyor

Tam Boyutta Gör Dacia, yeni Spring Extreme donanımı ile aynı zamanda tamamen yeni ELECTRIC 65 motorun da (65hp/48kW) dünya prömiyerini yapıyor. Hatırlanacak olursa, Spring'in standart Essential versiyonunda 33 kW yani 45 hp güç üreten motor kullanılıyordu.

Yalnızca Spring Extreme ile sunulan yeni motor, yeni ve benzersiz bir vites kutusu ile birleştiriliyor. Bu vites kutusu daha uzun bir menzil için daha yoğun enerji geri kazanımı sağlıyor ve daha iyi bir hızlanma performansı için tekerleklere iletilen torku artırıyor.

Tamamen yeni ELECTRIC 65 motor ile Spring Extreme, WLTP ortalama döngüsünde 220 km ve WLTP şehir döngüsünde 305 km menzile ulaşabiliyor.

Yeni Spring Extreme'in standart donanımları arasında Teknoloji Paketi de bulunuyor. Bu paket, 7 inç multimedya ekranı, navigasyon, arka park sensörleri ve geri görüş kamerasından oluşuyor. Elbette tüm bunlar Essential versiyona göre fiyat farkı da oluşturuyor. Spring Essential'in fiyatı 20.800 euro olarak açıklanırken, Spring Extreme'in fiyatı da 22.300 euro olarak karşımıza çıkıyor.

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Elektrikli Dacia Spring Extreme, yeni motoruyla ilk kez sahnede