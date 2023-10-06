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    Otokar, ilk hidrojenli otobüsü KENT Hidrojen'i Avrupa'da sergiliyor

    Otokar, Avrupa’nın en büyük otobüs fuarı Busworld Europe'ta hidrojen yakıt hücreli otobüsü KENT Hidrojen'i dünya sahnesine taşıdı. Otokar, fuara 4'ü yeni olmak üzere toplam 7 araçla katıldı.
    Otokar, hidrojenli otobüsü KENT Hidrojen'i Avrupa'da sergiliyor Tam Boyutta Gör
    Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Avrupa’nın en büyük otobüs etkinliği Busworld Europe fuarında yenilik rüzgarı estiriyor. Geniş ürün gamı, kullanıcı ve çevre odaklı çözümleriyle sürdürülebilir ulaşımın geleceğine katkı sağlayan Otokar, 12 Ekim 2023 tarihine kadar sürecek olan fuara 4’ü yeni olmak üzere 7 aracıyla katıldı.

    Dünya çapında milyonlarca yolcuya konforlu ve güvenli seyahat imkanı sunan Otokar, 6 gün sürecek olan fuara ürün gamına eklediği yeni sıfır emisyonlu araçlarıyla bir kez daha damgasını vuracak. Otokar’ın ilk hidrojen yakıt hücreli otobüsü olan KENT Hidrojen ilk kez Busworld Europe’da sergileniyor. Geçtiğimiz yıl Avrupa’da “Mükemmel Tasarım Ödülü”ne layık görülen TERRITO serisinin 13 metrelik yeni elektrikli modeli e-TERRITO da ilk kez fuarda tanıtılıyor.

    Elektrikli ve alternatif yakıtlı araçlar konusunda birçok ilke imza atan Otokar, akıllı otonom otobüsü e-CENTRO ile ulaşımın geleceğini aydınlatıyor. Araç, Avrupa’nın en büyük buluşmalarından biri olan fuarda ziyaretçileri salonlar arasında taşıyarak toplu ulaşımın geleceğini deneyimleme fırsatı sunuyor. Otokar standının ziyaretçileri ayrıca, Avrupa’da birçok ülkede en çok satan orta boy otobüs olan NAVIGO’yu yenilenen tasarımıyla yakından görme fırsatı buluyor.

    Hidrojenli Kent dünya sahnesinde

    Sürdürülebilir bir gelecek için yeşil ulaşım çalışmalarına hız veren Otokar, hidrojen yakıt hücresine sahip ilk otobüsü KENT Hidrojen’i ilk kez Busworld Europe’da sergiliyor. Otokar’ın sürdürülebilirlik taahhütleri doğrultusunda geliştirilen KENT Hidrojen, karbon emisyonlarının azaltılması, temiz enerji dönüşümü ve sürdürülebilir ulaşım politikalarına destek olacak.

    Özellikle tarihi şehirler gibi sınırlı şarj altyapısına sahip bölgeler için çevre dostu bir çözüm olarak öne çıkan KENT Hidrojen, düşük yakıt tüketimi, düşük işletme maliyeti, yüksek teknoloji özellikleri ile dikkat çekiyor. KENT Hidrojen, sıfır emisyonlu yapısıyla sadece su buharı üreterek zararlı emisyonları büyük ölçüde azaltırken, kentlerde hava kalitesini iyileştirmeye katkı sağlıyor. 12 metre uzunluğundaki alçak tabanlı araç, yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç hacim sunuyor.

    Ödüllü Territo elektriklendi

    Otokar, hidrojenli otobüsü KENT Hidrojen'i Avrupa'da sergiliyor
    Tasarımı, yüksek yolcu kapasitesi, sahip olduğu özellikler, bagaj bölmeleriyle Avrupalı operatörlerin ilgisi çeken “Mükemmel Tasarım” ödüllü Otokar TERRITO, elektrikli versiyonuyla Busworld’de yer aldı. Geniş bir kullanım alanına cevap verecek şekilde tasarlanan 13 metre uzunluğundaki e-TERRITO, optimum menzili, yüksek performansı, sıfır emisyonu, çok yönlülüğü ve bağımsız ön süspansiyonları ile öne çıkıyor.

    Sürücüsüz e-Centro da fuarda

    Otokar, tanıtıldığı günden itibaren dikkatleri üzerinde toplayan ikonik mikrobüsü elektrikli e-CENTRO’ya yeni yetenekler kazandırmaya devam ediyor. Busworld Europe’da seviye 4 sürüş teknolojisine sahip e-CENTRO ile yer alan Otokar’ın otonom aracı, sürücüye ihtiyaç duymadan seyahat edebiliyor. Trafik kurallarına uyacak şekilde geliştirilen araç, konumunu hassas bir şekilde algılıyor.

    Hava koşullarından bağımsız günün her saatinde kesintisiz hizmet verebilen araç, belirlenen güzergahta duraklara yanaşarak yolcuların sorunsuz bir şekilde inip binmesini sağlıyor. Otokar’ın otonom aracı e-CENTRO fuar süresince ziyaretçileri toplu ulaşımda otonom teknolojisiyle tanıştırırken, fuar ziyaretçilerine taşıma hizmeti verecek.

    Avrupalı operatörlerin takdirini kazanan ve orta boy otobüs pazarında büyük başarı yakalayan NAVIGO, yenilenen tasarımıyla Otokar standında yer aldı. Ön yüzü tamamen yenilenen araç, dinamik ve keskin hatlarıyla Avrupa caddelerine yeni bir soluk getirmeye hazırlanıyor. Yenilenen iç mekanı ile de dikkat çeken araç, üstün konfor ve güvenlik önlemleriyle pazardaki iddiasını artırıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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