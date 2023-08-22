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    Çin'deki araba mezarlıklarının arkasındaki gerçek hikaye: Araç paylaşım şirketleri

    Teşviklerin 2019 yılında sona ermesinden önce orantısız bir şekilde büyüyen araç paylaşım şirketleri, teker teker iflas etmelerinin ardından arkalarında büyük araba mezarlıkları bıraktı.
    Çin'de bulunan araba mezarlıklarının arkasındaki gerçek hikaye Tam Boyutta Gör
    Çin'de çoğunluğu elektrikli otomobiller olmak üzere binlerce terk edilmiş otomobilin bulunduğu alanları gösteren videolar son dönemde büyük ilgi gördü. Bu görüntüleri izleyenler, Çin'deki elektrikli araç satışlarının balondan ibaret mi olduğunu, bu araçların nasıl buralara yığıldığını ve gelecekte bu araçlara ne olacağını sorgulamaya başladı.

    Konunun detaylarına geçmeden önce birkaç yıl geriye gidelim. 2016 yılında Çin'de paylaşımlı mobilite endüstrisi yayılmaya başlayınca bu durum, bisiklet paylaşım şirketlerinin orantısız büyümesine neden oldu. Kıyasıya rekabet eden şirketler, şehirleri kendi logolarını taşıyan bisikletlerle doldurdu. 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde ihtiyaç fazlası üretim ve popülarite kaybı sonucu on binlerce paylaşımlı bisiklet çeşitli alanlarda çürümeye terk edildi. 2019 yılında bu paylaşımlı bisiklet sayısına düzenleme getirilmesiyle "bisiklet mezarlığı" olarak adlandırabileceğimiz bu alanlar da yavaş yavaş yok olmaya başladı.

    İşte yerel medyada çıkan haberlere göre, son günlerde çok konuşulan "araç mezarlıkları" da ardında buna benzer bir hikaye barındırıyor. Geçmiş yıllarda büyük teşviklerin sunulması sonucu birçok araç paylaşım şirketi kuruldu. Bu şirketler, devlet desteğinin verdiği güçle filolarını elektrikli otomobillerle doldurdu. Ancak 2019'da teşviklerin sona ermesi, şehirlerde yeterli park alanı olmaması, Çin'deki toplu ulaşım araçlarının otomobillerden çok daha hızlı olması, bisiklet, metro ve taksilerin paylaşımlı araçlardan daha ucuz olması gibi etmenlerin birleşimiyle bu şirketler birer birer batmaya başladı.

    Çin'de bulunan araba mezarlıklarının arkasındaki gerçek hikaye Tam Boyutta Gör
    İflasını açıklayan bu şirketler, tıpkı daha önce paylaşımlı bisikletlerde olduğu gibi arkalarında büyük araba mezarlıkları bıraktı. Inside China Auto isimli Youtube kanalının çektiği yeni video da bunu doğruluyor. Videoda, bu araba yığınlarının yeni satılan araçlardan değil daha önce kullanılmış elektrikli araç filolarından oluştuğu görülüyor. BJEV EC3 bu araçlara en güzel örneklerden biri. Söz konusu model, BAIC tarafından 2017 yılında araç paylaşım servisleri hedef alınarak piyasaya sürülmüştü. Piyasaya sürülen yeni ve daha rekabetçi fiyatlara sahip elektrikli otomobiller nedeniyle bu otomobilin modası geçmiş gibi görünüyor.

    Görüntülerdeki alanlarda, iflas eden araç paylaşım firmalarından kalan modası geçmiş araçların yanı sıra, Toyota bZ4x ve Volkswagen ID.3 gibi henüz kayıt altına alınmamış ve satılmayı bekleyen yeni elektrikli araçlar da bulunuyor. Çin'deki elektrikli araç pazarında tam anlamıyla bir fiyat savaşı yaşanıyor ve bu pazarda sözünü ettiğimiz modeller çok popüler değil.

    Sonuç olarak, Inside China Auto, bu görüntüler kanıt gösterilerek Çin'de satılan yeni araçların bu alanlarda depolandığı ve böylece Çinli elektrikli araç üreticilerinin yeni araçları satılmış gibi göstererek devletten teşvik aldığı gibi iddialara bu video ile açıklık getiriyor. Bu araç mezarlıklarının arkasındaki gerçek hikaye iflas eden araç paylaşım şirketleri olsa da bu araçların üretilmesi için gereken enerji ve kaynakların boşa gittiğini izlemek gerçekten üzücü. Umarız yetkililer en kısa sürede bu araçlar için yeni bir kullanım alanı bulabilirler.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 4 gün önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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