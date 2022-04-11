Mercedes-Benz Türk, elektrikli otobüs testleri için yeni patent başvurusu yaptı

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Mercedes-Benz’in elektrikli otobüslerinin AR-GE faaliyetlerinde rol alan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi, Türk Patent ve Marka Kurumu’na elektrikli otobüslerin testleri için Hidropuls sistemine özel patent başvurusunda bulundu. Hoşdere Otobüs AR-GE Merkezi’nde bulunan ve bir aracın 1 milyon km yol koşullarına denk gelen şartları sağlayan Hidropuls test ünitesinde otobüslerin dayanım testleri gerçekleştiriliyor.

Dinamik test standı ile ilgili başvurulan yeni buluş sayesinde, elektrikli otobüslerin tavan bileşenleri ve sistemlerinin çok eksenli yükleme koşullarında dayanım testlerinin yapılması sağlanıyor. Elektrikli otobüslerin geliştirilmesi sürecinde otobüs tavanında ilave bileşenler konumlandırılıyor. Klasik çok eksenli simülasyon tablalarında yapılan testlerde, bileşenlerin gerçekte var olmayan çok büyük genlikteki yükleme koşullarına maruz kaldığı ortaya çıktı. Bu doğrultuda patent başvurusu yapılan yeni buluş sayesinde, elektrikli otobüslerin tavan sistemleri için gerçek müşteri kullanım koşulları test ortamında simüle edebiliyor.

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Zaman ve maliyetten tasarruf

Hidropuls ile yapılan testlerde, araç tavan sistemlerinin tasarım ömürleri ile ilgili sonuçlar 3 hafta gibi çok kısa sürede belirlenebiliyor. Bu sayede ürünlerin geliştirme aşamasında çok hızlı aksiyonlar alınabiliyor.

Patent başvurusu yapılan yeni buluşun tavan sistemi testlerinin bütün halinde geçekleştirilmesine olanak sağlaması sayesinde, maliyeti çok daha yüksek olan kötü yol pisti testlerinin gereksinimi de azaltılıyor.

Patent başvurusu yapılan yeni buluş, sadece tavan bileşenlerinin testinde değil aynı zamanda geniş yüzeyli, büyük geometrik ölçülere sahip farklı bileşen ve sistemlerin dayanım testlerinde de kullanılıyor. Geliştirilen test metodu ile elektrikli araçların tavanındaki, bateri, yan agrega ve yakıt hücreleri tüplerinin taşıyıcıları ile bunlara ait yan paneller, bakım kapakları gibi tüm bileşen ve sistemlerin ömür testleri gerçekleştirilebiliyor.

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