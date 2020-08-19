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    Mercedes-Benz Türk'ün 2,5 milyon euro yatırım yaptığı Şaft Test Alanı hizmete alındı

    Aksaray'daki AR-GE merkezinde kurulan yeni Şaft Test Alanı ile dünyadaki tüm Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen kamyonlara takılacak şaftların ömür ve dayanım testleri Türkiye'de gerçekleştirilecek
    2 gün
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    Otomobi...
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes-Benz Türk'ün 2,5 milyon euro yatırım yaptığı Şaft Test Alanı hizmete alındı
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    Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi'nde 2,5 milyon euro yatırım yapılan yeni Şaft Test Alanı hizmete alındı.

    İstanbul'daki Hoşdere AR-GE Merkezi'nin Kamyon Geliştirme Bölümü'nün 2015 yılında şaft tasarımında Küresel Yetkinlik Merkezi olmasının ardından, 2016 yılında bilgisayar destekli simülasyon sorumluluğu da Türkiye'ye verildi. 2020 yılında Küresel Test Yetkinlik Merkezi'nin Aksaray AR-GE Merkezi'ne kurulması sonucunda ise süreçte hem bütünsellik sağlandı hem de verimlilik artırıldı.

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    Yapılan bu yeni yatırım sonucunda dünyadaki tüm Mercedes-Benz fabrikalarında üretilen kamyonlara takılacak şaftların ömür ve dayanım testleri tamamen Türkiye'de gerçekleştirilmeye başlandı.

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    Şaft Test Alanı'nda biri ömür, diğeri dayanım olmak üzere iki adet yüksek kapasiteli test standı bulunuyor. Çamur, nem gibi çevresel koşulların da oluşturulabildiği ömür testi standında 4 şaft aynı anda test ediliyor ve ağır koşullardaki dayanımları gözlemleniyor.

    Araç testlerinden elde edilen gerçek yol verileri kullanılarak; şaftların değişken tork, hız ve açı altındaki performansları ölçülüyor. Aksaray AR-GE Merkezi'nde kurulan ömür test standı, Daimler Truck AG bünyesinde gerçek yol şartları altında testlerin yapılabildiği tek merkez özelliğini taşıyor.



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    oly1786 (caner nebi) 1 gün
    2,5 milyon euroluk yatırımlar haber yapılır olmuş. vay halimize...
    Yanıtla +4
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    BenYoruldumHayat 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Euro artınca tabi 2,5 milyon lira büyük para 2,500,000× 8.70= 21,750,000 TL
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    BenYoruldumHayat 1 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Euro artınca tabi 2,5 milyon lira büyük para 2,500,000× 8.70= 21,750,000 TL
    Yanıtla +4
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    oly1786 (caner nebi) 1 gün
    2,5 milyon euroluk yatırımlar haber yapılır olmuş. vay halimize...
    Yanıtla +4
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    mrrespect 2 gün
    2.5m onların disiginin kabuğuna gitmez
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