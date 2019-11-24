Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul'daki Ar-Ge merkezinde geliştirilen teknolojiler tüm dünyada kullanılıyor

Tam Boyutta Gör

Mercedes-Benz Türk'ün İstanbul ve Aksaray'daki fabrikalarında üretim ve Ar-Ge çalışmaları gerçekleştiriliyor. İstanbul'da otobüs ve kamyon, Aksaray'da ise kamyon modelleri için teknolojiler geliştiriliyor. Geliştirilen teknolojiler sadece Türkiye'deki araçlarda değil, Daimler AG çatısı altındaki tüm araçlarda kullanılıyor.



Mercedes-Benz Türk’ün ana şirketi Daimler AG’nin global ağı içerisinde çok önemli bir konuma sahip olan Hoşdere AR-GE Merkezi’nde otobüs AR-GE alanında LF/RF karoseri, dış donanım ve aerodinamik hesaplamalar, iç donanım, iç aydınlatma konseptleri, dokümantasyon, elektrikli konfor sistemleri, kablo demetleri ve diyagnoz/bağlanabilirlik, dayanım ve yol testleri gibi yetkinlikler üstleniliyor. Otobüs alanındaki bu kapsamların tamamı Hoşdere AR-GE Merkezi’nde geliştiriliyor ve ayrıca Daimler’in Mannheim, Ulm ve Ligny gibi fabrikalarında üretilen tüm araçların sorumluluğu da yine bu merkezden yürütülüyor.



Kamyon AR-GE alanında ise merkezin global sorumlulukları arasında genel araç konsepti, mekatronik, şasi, kabin ve hesaplama & simülasyon bulunuyor. Aksaray Kamyon Fabrikası’nda bulunan AR-GE Merkezi’nde ise global ölçekte tüm Mercedes-Benz kamyonların fiziki yol testleri gerçekleştiriliyor. Bu merkez tarafından onaylanmayan hiçbir Mercedes-Benz kamyon dünyanın hiçbir yerinde yola çıkamıyor. Daha önce DonanımHaber olarak Aksaray Kamyon Fabrikası'nı gezmiş ve buradaki Ar-Ge çalışmalarını sizlerle paylaşmıştık.

Ayrıca Bkz. "Mercedes-Benz Türk Kamyon Fabrikası'ndaki Ar-Ge çalışmalarını inceledik"

Mercedes-Benz Türk AR-GE ekiplerinin Türk ve Alman Patent & Marka kurumlarına ulusal ve uluslararası ölçekte otobüs alanında 79 adet, kamyon alanında ise 77 adet patent başvurusu bulunuyor. Hoşdere Otobüs Fabrikası’nda, Travego, Tourismo, Conecto, Intouro ve Setra otobüsler üretiliyor. Mayıs 2019’daki veriye göre fabrikada üretilen otobüs saysı 90 bini aştı.



Dijital İkiz sayesinde 10 yıllık kullanım etkileri 1 haftada simüle ediliyor



Hoşdere ve Aksaray AR-GE Merkezlerinde testleri gerçekleştirilen her otobüs ve kamyonun sanal ortamda birer “Dijital İkiz”i (Digital Twin)bulunuyor. Bu sayede ancak 10 yıllık yoğun kullanım sonucu gözlemlenebilecek etkiler yalnızca 1 haftalık bir süre içinde simüle edilerek konsept ve tasarım doğrulaması prototip sürecinden önce yapılabiliyor.



Otobüs kontrol ve takip uygulaması

Tam Boyutta Gör

Mercedes-Benz Türk Otobüs AR-GE ekibinin geliştirdiği bir diğer ilk olan Remote Bus Application sayesinde ise ilk kez otobüs fonksiyonlarının uzaktan kontrol ve kumanda edilebilmesi sağlandı. Remote Bus App 1.0 kapsamında; şoföre kilometre, sıcaklık, yakıt ve AdBlue seviyesi, teker basıncı, kapı ve bagaj kapaklarının açık/kapalı durumu gibi birçok konuda bilgi veriliyor ve bu veriler anlık olarak sürekli güncelleniyor. Bu uygulama sayesinde lastik basıncı, lastik sıcaklığı ve lastik sensörünün pil durumu, otobüsteki her lastik için ayrıntılı olarak gösteriliyor ve bunlara ek olarak sürücüyü olası bir durumdan haberdar etmek için uygulamada kapıların, kapakların ve bagaj bölümlerinin durumu ve kilitleme durumları izlenebiliyor.



Kamyonlar için ilk "Apple CarPlay"

Tam Boyutta Gör

Mercedes-Benz Türk, kamyonlar için Apple CarPlay sertifikalı ve dokunmatik ekranlı bilgi-eğlence sistemini geliştirdi ve bu sistem için Apple’dan CarPlay sertifikası alındı. Kamyon ürünü için tüm dünyada Apple’dan bu sertifikayı alan ilk şirket Mercedes-Benz Türk ve Daimler AG oldu. Şoförler, uzun yolcuklar gerçekleştirdiği tırlarda telefonlarındaki mobil uygulamaları kullanma imkanı elde ediyor.