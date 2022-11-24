Mercedes de abonelik sunmaya başlıyor: Daha çabuk hızlanma 1.200 dolar

Tam Boyutta Gör Alman otomotiv devi Mercedes-Benz, Acceleration Increase (Hızlanma Artışı) adlı bir abonelik seçeneği duyurdu. Söz konusu paket Mercedes EQ elektrikli otomobil sahiplerinin maksimum motor çıkış gücünü %20-24 oranında artırmasına olanak tanıyacak.

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Yeni hizmet dört Mercedes-Benz modeli için satın alınabilecek. Örneğin EQE 350 4Matic modelinin çıkışını 215 kW'tan 260 kW'a yükseltmek mümkün olacak. Böylelikle elektrikli otomobil 96 km/s hıza (60 mph) hıza 6 saniye yerine 5.1 saniyede ulaşabilir hale gelecek.

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Torku da artırıyor

Mercedes-Benz konuyla ilgili açıklamasında "Elektrik motoruna ince ayar yapmak, Mercedes-EQ'nuzun maksimum güç çıkışını (kW) fabrika çıkışının %20-24'ü kadar artırır. Tork da artırılarak aracınızın gözle görülür şekilde daha çabuk ve daha güçlü bir şekilde hızlanması sağlanır. Bu da 0'dan 96 km/s hıza (60 mph) çıkma süresini yaklaşık 0.8 ila 0.9 saniye kısaltır" ifadelerini kullandı.

Abonelik fiyatı yıllık 1.200 dolar olarak açıklandı. Mercedes-Benz, abonelik sunan ilk otomobil üreticisi değil. Daha önce, Tesla da benzer bir hizmet başlatmıştı. BMW de araç sahiplerine belirli bir ücret karşılığında ısıtmalı direksiyon simidi, trafik kamerası (mobese) uyarıları ve sesli asistan gibi özellikler sunuyor.

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Mercedes de abonelik sunmaya başlıyor: Daha çabuk hızlanma 1.200$