Beklenen ÖTV matrah düzenlemesi resmen yürürlüğe girdi

ÖTV matrah düzenlemesi 23 Kasım Çarşamba günü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiş oldu. Buna göre Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli listede bazı malların matrahlarının yeniden tespitine yönelik ek güncellenmiş oldu. Bu güncelleme ile birlikte alt baremler yukarı çekilerek oranlardaki dağılım dengelenmeye çalışıldı.

Düzenleme ile birlikte en alt kalem olan %45’lik vergi oranı 184 bin TL’yi aşmayanlar olarak güncellenmiş. Güncelleme ile birlikte yaklaşık bir hesaplama ile 600 bin TL ve üzeri araçlarda herhangi bir vergisel indirim durumu ortaya çıkmamış oldu. Fiyatı 550 bin TL ve altında olan araçlar içinse yaklaşık 30 bin TL ile 65 bin TL arasında bir vergisel avantaj durumu oluşabilir. Daha önce 200 bin lira olan matrah üst limiti ise 280 bin liraya yükseltilmiş durumda.

Listenin tam hali şu şekilde:

Tarif ÖTV Oranı -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyenler --- ÖTV matrahı 184.000 TL’yi aşmayanlar %45 --- ÖTV matrahı 184.000 TL’yi aşıp 220.000 TL’yi aşmayanlar %50 --- ÖTV matrahı 220.000 TL’yi aşıp 250.000 TL’yi aşmayanlar --- ÖTV matrahı 250.000 TL’yi aşıp 280.000 TL’yi aşmayanlar --- Diğerleri %80 -- Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenler --- Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenler ---- ÖTV matrahı 228.000 TL’yi aşmayanlar %45 ---- ÖTV matrahı 228.000 TL’yi aşıp 350.000TL’yi aşmayanlar %50 ---- Diğerleri %80

Bu düzenlemelerin otomobil piyasasına nasıl yansıyacağı ise büyük merak konusu. Zaten lojistik, yedek parça sıkıntısı, enerji sorunları gibi nedenlerle otomobil fiyatları ÖTV matraj düzenlemesinin konuşulmaya başlandığı dönemden bu yana sürekli yukarı yönlü bir hareket halindeydi. Oluşacak bir hareketlilik de fiyatların yukarı yönlü hareketine katkı sağlayacaktır.

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