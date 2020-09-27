Tesla, 2 bin dolar karşılığında elektrikli araçlarının hızlanma süresini kısaltıyor

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Elektrikli otomobil şirketi Tesla, Model Y isimli kompakt SUV modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonları için yeni bir "ücretli" yazılım güncellemesi sunmaya başladı.

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Tesla uygulamasının satın alımlar bölümünde listelenen güncelleme, aracın hızlanma süresini 0.5 saniye kısaltıyor. Ancak otomobilinin daha çabuk hızlanmasını isteyenlerin şirkete 2.000 dolar ödemesi gerekecek.

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Hızlanma çabuklaşıyor

Model Y'nin dinamik özellikleri güncellemeden hemen sonra daha iyi seviyeye geliyor. Araç normalde 0-100 km/sa hıza 4.8 saniyede ulaşırken, güncelleme yapıldıktan sonra bu rakam 4.3 saniyeye düşüyor.

Otomobilin hızlanma süresini yarım saniye kısaltan bu doping, yazılım modüllerinin çalışmasını optimize ederek elde ediliyor.

Bu kapasite zaten aracın kendisinde var olduğu için bazı kullanıcılar araç yazılımını hackleyerek kilidi açmaya çalışıyorlar ancak Tesla gerekli önlemleri alarak bu tür işlemlerin yapılmasını engelliyor.

https://electrek.co/2020/09/25/tesla-launches-acceleration-boost-upgrade-model-y/

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