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    Tesla, 2 bin dolar karşılığında elektrikli araçlarının hızlanma süresini kısaltıyor

    Tesla, Model Y sahiplerine yeni bir güncelleme seçeneği sunmaya başladı. Kullanıcılar artık 2 bin dolar ödeyerek elektrikli araçlarının 0-100 km/sa hızlanma süresini yarım saniye kısaltabilecekler.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Tesla, 2 bin dolar karşılığında elektrikli araçlarının hızlanma süresini kısaltıyor
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    Elektrikli otomobil şirketi Tesla, Model Y isimli kompakt SUV modelinin dört tekerlekten çekişli versiyonları için yeni bir "ücretli" yazılım güncellemesi sunmaya başladı.

    Ayrıca Bkz. "Polestar Precept üretime girecek: Resmi açıklama geldi"

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    Tesla uygulamasının satın alımlar bölümünde listelenen güncelleme, aracın hızlanma süresini 0.5 saniye kısaltıyor. Ancak otomobilinin daha çabuk hızlanmasını isteyenlerin şirkete 2.000 dolar ödemesi gerekecek.

    Tesla, 2 bin dolar karşılığında elektrikli araçlarının hızlanma süresini kısaltıyor
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    Hızlanma çabuklaşıyor

    Model Y'nin dinamik özellikleri güncellemeden hemen sonra daha iyi seviyeye geliyor. Araç normalde 0-100 km/sa hıza 4.8 saniyede ulaşırken, güncelleme yapıldıktan sonra bu rakam 4.3 saniyeye düşüyor.

    Otomobilin hızlanma süresini yarım saniye kısaltan bu doping, yazılım modüllerinin çalışmasını optimize ederek elde ediliyor.

    Bu kapasite zaten aracın kendisinde var olduğu için bazı kullanıcılar araç yazılımını hackleyerek kilidi açmaya çalışıyorlar ancak Tesla gerekli önlemleri alarak bu tür işlemlerin yapılmasını engelliyor.



    https://electrek.co/2020/09/25/tesla-launches-acceleration-boost-upgrade-model-y/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    bugatti1907 38 dk. en beğenilen
    EA otomotiv subesi.
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    rCoder (Tunay T.) 13 dk.
    1000 dolarlık istiyorum, 0,25 sn bana yeter
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    eAkman (hic yok) 23 dk.
    DLC?
    Ben "SEASON PASS" istiyorum.
    Bir de skin falan icin key vb seyler satiyorsaniz onlardan da alabilirim.
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    bugatti1907 38 dk. en beğenilen
    EA otomotiv subesi.
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