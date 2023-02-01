Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    En gelişmiş otonom sürüş sistemi Mercedes Drive Pilot oldu

    Otomobil üreticileri elektrikli araçlarda olduğu gibi otonom sürüş sistemlerinde de rekabet ediyor. Mercedes ise ABD'deki ilk sertifikalı Seviye 3 otonom şirketi oldu.
    Oy Ver
    Mercedes Drive Pilot, en gelişmiş otonom sürüş sistemi oldu Tam Boyutta Gör
    Elektrikli otomobil pazarı yoğun bir rekabete tanıklık ederken benzer bir rekabet otonom sürüş tarafında da gerçekleşiyor. Otomobil üreticileri, ileri düzeyde otonom teknolojisini otomobillere ilk getiren olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Görünüşe göre Mercedes, ABD’deki ilk sertifikalı Seviye-3 otonom otomobil şirketi konumunu güvence altına alarak Tesla'ya karşı çok önemli avantaj elde etti.

    En gelişmiş otonom sürüş sistemi Mercedes Drive Pilot oldu

    Mercedes Drive Pilot, en gelişmiş otonom sürüş sistemi oldu Tam Boyutta Gör
    Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tanımlandığı şekliyle Seviye 3 otonom sürüş, devreye girdiğinde "sürüşün tüm yönlerini" idare etmesine olanak tanıyor ancak yine de sürücünün gerekirse kontrolü derhal ele alacak kadar dikkatli olmasını şart koşuyor. Dolayısıyla Mercedes-Benz’in Drive Pilot sistemi, Tesla'nın "Full Self-Driving," Ford'un Blue Cruise, ve GM'in Super Cruise sistemlerinin önüne konumlanmış oluyor zira bunların tamamı Seviye 2 sınıfında yer alıyor.

    Mercedes Drive Pilot, en gelişmiş otonom sürüş sistemi oldu Tam Boyutta Gör
    Sürüşün tamamını idare edebilen Seviye 3 otonom sistemlerin yasal anlamda bazı gri alanları var. Örneğin bir kaza sırasında sorumluluğu kim üstlenecek? Bu otonom sistem gerekli sertifikasyonları almış durumda ancak kaza durumunda sürücünün mü yoksa üreticinin mi sorumlu olacağı henüz belli değil.

    Mercedes'in başarısının arkasında, güvenli otonom sürüşü sağlamak için kameralar, GPS, LiDAR, radar, ultrason sensörler ve mikrofonlar gibi çeşitli teknolojileri birbirine entegre eden Drive Pilot teknolojisi bulunuyor. Mercedes'in Drive Pilot sistemi şu anda yalnızca en yeni S-Serisi ve EQS Sedan modellerinde bulunuyor. Bu arada Seviye 3’ten sonra Seviye 4 ve Seviye 5 otonom sürüş sistemlerinin gelmesi ve nihayetinde insan müdahalesine olan ihtiyacın ortadan kalkması bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Atlas robot şantiyede çalıştı

    Profil resmi
    alex59 5 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 6 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

    Profil resmi
    MaDMaxiBo 6 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A16
    OPPO A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo E15
    Lenovo E15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız