Tam Boyutta Gör Elektrikli otomobil pazarı yoğun bir rekabete tanıklık ederken benzer bir rekabet otonom sürüş tarafında da gerçekleşiyor. Otomobil üreticileri, ileri düzeyde otonom teknolojisini otomobillere ilk getiren olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Görünüşe göre Mercedes, ABD’deki ilk sertifikalı Seviye-3 otonom otomobil şirketi konumunu güvence altına alarak Tesla'ya karşı çok önemli avantaj elde etti.

En gelişmiş otonom sürüş sistemi Mercedes Drive Pilot oldu

Tam Boyutta Gör Ulusal Karayolu Taşımacılığı Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından tanımlandığı şekliyle Seviye 3 otonom sürüş, devreye girdiğinde "sürüşün tüm yönlerini" idare etmesine olanak tanıyor ancak yine de sürücünün gerekirse kontrolü derhal ele alacak kadar dikkatli olmasını şart koşuyor. Dolayısıyla Mercedes-Benz’in Drive Pilot sistemi, Tesla'nın "Full Self-Driving," Ford'un Blue Cruise, ve GM'in Super Cruise sistemlerinin önüne konumlanmış oluyor zira bunların tamamı Seviye 2 sınıfında yer alıyor.

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Tam Boyutta Gör Sürüşün tamamını idare edebilen Seviye 3 otonom sistemlerin yasal anlamda bazı gri alanları var. Örneğin bir kaza sırasında sorumluluğu kim üstlenecek? Bu otonom sistem gerekli sertifikasyonları almış durumda ancak kaza durumunda sürücünün mü yoksa üreticinin mi sorumlu olacağı henüz belli değil.

Mercedes'in başarısının arkasında, güvenli otonom sürüşü sağlamak için kameralar, GPS, LiDAR, radar, ultrason sensörler ve mikrofonlar gibi çeşitli teknolojileri birbirine entegre eden Drive Pilot teknolojisi bulunuyor. Mercedes'in Drive Pilot sistemi şu anda yalnızca en yeni S-Serisi ve EQS Sedan modellerinde bulunuyor. Bu arada Seviye 3’ten sonra Seviye 4 ve Seviye 5 otonom sürüş sistemlerinin gelmesi ve nihayetinde insan müdahalesine olan ihtiyacın ortadan kalkması bekleniyor.

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Mercedes Drive Pilot, en gelişmiş otonom sürüş sistemi oldu