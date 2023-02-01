En gelişmiş otonom sürüş sistemi Mercedes Drive Pilot oldu
Mercedes'in başarısının arkasında, güvenli otonom sürüşü sağlamak için kameralar, GPS, LiDAR, radar, ultrason sensörler ve mikrofonlar gibi çeşitli teknolojileri birbirine entegre eden Drive Pilot teknolojisi bulunuyor. Mercedes'in Drive Pilot sistemi şu anda yalnızca en yeni S-Serisi ve EQS Sedan modellerinde bulunuyor. Bu arada Seviye 3’ten sonra Seviye 4 ve Seviye 5 otonom sürüş sistemlerinin gelmesi ve nihayetinde insan müdahalesine olan ihtiyacın ortadan kalkması bekleniyor.
İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?