VinFast, minik elektrikli SUV'u VF 3'ü CES 2024'te tanıttı

VF 3'ün dış tasarımında 16 inç jantlar, tüm gövdeyi saran siyah tampon ve dodikler, köşeli aydınlatmalar ve gövde rengiyle kontrast oluşturan beyaz tavan dikkat çekiyor. Kabinde ise standart olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 10 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Arka koltuklar ihtiyaç halinde tamamen katlanabiliyor. Bu durumda arkada 550 litrelik bir depolama alanı ortaya çıkıyor.
Söz konusu modelin teknik detayları henüz belli değil. Ancak Vietnam'da her biri tek elektik motoruna sahip Eco ve Plus isimli donanım seviyeleriyle satıldığını biliyoruz. ABD'de geçerli olan EPA ölçümlerine göre hedeflenen sürüş menzili de 200 kilometre civarında.
VF 3'ün Vietnam'daki müşteri teslimatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak. VF 3, başta da belirttiğimiz gibi Kuzey Amerika dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.