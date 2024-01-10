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    VinFast, minik elektrikli SUV'u VF 3'ü CES 2024'te tanıttı

    Vietnam'ın yerli otomobil markası VinFast, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2024'e VF 3 isimli minik SUV modeliyle katıldı ve bu modelin Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacağını duyurdu. 
    VinFast, minik elektrikli SUV'u VF 3'ü CES 2024'te tanıttı Tam Boyutta Gör
    Tamamen elektrikli bir SUV olan VinFast VF 3, yaklaşık altı ay önce Vietnam'da yanıtılmıştı. Markanın "mini-eSUV" olarak tanımladığı model, köşeli hatlara sahip iki kapılı gövdesiyle dikkat çekiyor. İç mekanda dört kişilik yaşam alanı sunan VF 3, kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda öne çıkıyor.

    VF 3'ün dış tasarımında 16 inç jantlar, tüm gövdeyi saran siyah tampon ve dodikler, köşeli aydınlatmalar ve gövde rengiyle kontrast oluşturan beyaz tavan dikkat çekiyor. Kabinde ise standart olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 10 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Arka koltuklar ihtiyaç halinde tamamen katlanabiliyor. Bu durumda arkada 550 litrelik bir depolama alanı ortaya çıkıyor.

    VinFast, minik elektrikli SUV'u VF 3'ü CES 2024'te tanıttı Tam Boyutta Gör
    VF 3; 3190 mm uzunluğa, 1679 mm genişliğe ve 1621 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, silüet olarak benzetebileceğimiz Suzuki Jimny'den 45 cm civarında daha kısa bir araç olduğunu söylemek mümkün.

    Söz konusu modelin teknik detayları henüz belli değil. Ancak Vietnam'da her biri tek elektik motoruna sahip Eco ve Plus isimli donanım seviyeleriyle satıldığını biliyoruz. ABD'de geçerli olan EPA ölçümlerine göre hedeflenen sürüş menzili de 200 kilometre civarında.

    VF 3'ün Vietnam'daki müşteri teslimatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak. VF 3, başta da belirttiğimiz gibi Kuzey Amerika dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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