Tam Boyutta Gör Tamamen elektrikli bir SUV olan VinFast VF 3, yaklaşık altı ay önce Vietnam'da yanıtılmıştı. Markanın "mini-eSUV" olarak tanımladığı model, köşeli hatlara sahip iki kapılı gövdesiyle dikkat çekiyor. İç mekanda dört kişilik yaşam alanı sunan VF 3, kompakt yapısıyla şehir içi kullanımda öne çıkıyor.

VF 3'ün dış tasarımında 16 inç jantlar, tüm gövdeyi saran siyah tampon ve dodikler, köşeli aydınlatmalar ve gövde rengiyle kontrast oluşturan beyaz tavan dikkat çekiyor. Kabinde ise standart olarak Android Auto ve Apple CarPlay desteği sunan 10 inç multimedya ekranı karşımıza çıkıyor. Arka koltuklar ihtiyaç halinde tamamen katlanabiliyor. Bu durumda arkada 550 litrelik bir depolama alanı ortaya çıkıyor.

Tam Boyutta Gör VF 3; 3190 mm uzunluğa, 1679 mm genişliğe ve 1621 mm uzunluğa sahip. Bu kapsamda, silüet olarak benzetebileceğimiz Suzuki Jimny'den 45 cm civarında daha kısa bir araç olduğunu söylemek mümkün.

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Söz konusu modelin teknik detayları henüz belli değil. Ancak Vietnam'da her biri tek elektik motoruna sahip Eco ve Plus isimli donanım seviyeleriyle satıldığını biliyoruz. ABD'de geçerli olan EPA ölçümlerine göre hedeflenen sürüş menzili de 200 kilometre civarında.

VF 3'ün Vietnam'daki müşteri teslimatları 2024'ün üçüncü çeyreğinde başlayacak. VF 3, başta da belirttiğimiz gibi Kuzey Amerika dahil olmak üzere farklı pazarlarda da satılacak. Konuyla ilgili gelişmeleri siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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VinFast, minik elektrikli SUV'u VF 3'ü CES 2024'te tanıttı