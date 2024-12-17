Mercedes, Almanya'da 95 km/s hıza kadar otonom sürüş için onay aldı

- Yola konsantre olma zorunluluğu ortadan kalkıyor
- Turkuaz aydınlatmayla diğer insanları uyaracak
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Yola konsantre olma zorunluluğu ortadan kalkıyor
Bu sertifikayla beraber, Drive Pilot etkinleştirildiğinde sürücüler belirli koşullar altında otoyollarda 95 km/s hızla seyahat ederken yola konsantre olmak zorunda kalmayacak. Bugüne kadar Drive Pilot ile donatılmış araçlar 60 km/s hıza kadar otonom hareket edebiliyordu.
Sistem şu anda, isteğe bağlı olarak iki lüks sedan otomobil serisinde (S sınıfı ve EQS) 5950 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Mercedes, halihazırda Drive Pilot ile donatılmış araçların ücretsiz olarak güncelleneceğini açıkladı.
Mercedes güncellenmiş Drive Pilot sisteminin yedekli tasarımıyla son derece güvenli olduğunu söylüyor. Sistemin entegre edildiği araçlarda, elektrik, direksiyon ve frenleme gibi önemli işlevlerin yedeklerinin olduğu belirtiliyor. Sistem, kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler ve LiDAR gibi 35'ten fazla sensörden oluşuyor. Ayrıca ayrıntılı bir dijital harita ile birlikte özel bir konumlandırma sistemi, Drive Pilot'un aracın hangi otoyol şeridinde gittiğini tam olarak bilmesine olanak tanıyor.
Turkuaz aydınlatmayla diğer insanları uyaracak
Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. Seviye 5, sürücüye gereksinimin olmadığı tamamen otonom sürüş olarak adlandırılıyor. Seviye 3 ise yarı otonom sürüş olarak isimlendiriliyor ve sürücünün kontrolü her an ele almak için hazır olmasını gerektiriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ovv fena atıştı, deliksiz soktu
paramla yapılıp yine paramla geçtiğim köprü var o köprünün bacaklarını senin gibilere...
Heykel var yer misin kanka?
bizimkiler tahareti tartışıyor