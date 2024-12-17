Mercedes, Almanya'da 95 km/s hıza kadar otonom sürüş için onay aldı

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Tam Boyutta Gör Mercedes-Benz'in belirli koşullar altında 95 km/s hıza kadar otonom sürüş sunan "Drive Pilot" sistemini güncelledi ve Alman Federal Motorlu Taşımacılık Otoritesi'nden onay aldı. Böylelikle Drive Pilot, en yüksek süratte sertifika alan seviye 3 sistem olmayı başardı.

Yola konsantre olma zorunluluğu ortadan kalkıyor

Bu sertifikayla beraber, Drive Pilot etkinleştirildiğinde sürücüler belirli koşullar altında otoyollarda 95 km/s hızla seyahat ederken yola konsantre olmak zorunda kalmayacak. Bugüne kadar Drive Pilot ile donatılmış araçlar 60 km/s hıza kadar otonom hareket edebiliyordu.

Sistem şu anda, isteğe bağlı olarak iki lüks sedan otomobil serisinde (S sınıfı ve EQS) 5950 eurodan başlayan fiyatlarla sunuluyor. Mercedes, halihazırda Drive Pilot ile donatılmış araçların ücretsiz olarak güncelleneceğini açıkladı.

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Mercedes güncellenmiş Drive Pilot sisteminin yedekli tasarımıyla son derece güvenli olduğunu söylüyor. Sistemin entegre edildiği araçlarda, elektrik, direksiyon ve frenleme gibi önemli işlevlerin yedeklerinin olduğu belirtiliyor. Sistem, kameralar, radarlar, ultrasonik sensörler ve LiDAR gibi 35'ten fazla sensörden oluşuyor. Ayrıca ayrıntılı bir dijital harita ile birlikte özel bir konumlandırma sistemi, Drive Pilot'un aracın hangi otoyol şeridinde gittiğini tam olarak bilmesine olanak tanıyor.

Turkuaz aydınlatmayla diğer insanları uyaracak

Tam Boyutta Gör Mercedes'in otonom sürüş sistemi ayrıca, aracın otonom olarak gittiğinin dışarından anlaşılması için turkuaz renkli aydınlatmaya sahip. Böylece diğer kişilerin, araç içerisinde kitap oluyan ya da film izleyen bir sürücü gördüklerinde endişeye kapılmamaları hedefleniyor. Ayrıca trafik polislerinin de durumu anlamalarına olanak tanıyor.

Otonom sürüş sistemleri 0 ve 5 arasında numaralandırılıyor. Seviye 5, sürücüye gereksinimin olmadığı tamamen otonom sürüş olarak adlandırılıyor. Seviye 3 ise yarı otonom sürüş olarak isimlendiriliyor ve sürücünün kontrolü her an ele almak için hazır olmasını gerektiriyor.

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Mercedes, Almanya'da 95 km/s hızda otonom sürüş için onay aldı