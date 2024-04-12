Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı: İşte görüntüler

- Xiaomi SU7 ilk kazasını yaptı
- Xiaomi SU7 özellikleri
- Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- Xiaomi SU7 Max özellikleri
- Yorumlar
Xiaomi SU7 ilk kazasını yaptı
Çin’de paylaşılan görüntülere göre Xiaomi SU7, ilk kazasını beyaz bir Mercedes-Benz sedanla yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda Mercedes aracın ön kısmından ciddi hasar aldığı görülüyor. Aracın ön tampon ve ızgara bölümü ise tamamen deforme olmuş durumda. Öte yandan Xiaomi SU7, hasarı kapı bölümünden alarak kazayı nispeten daha hafif atlatmış. Ancak hava yastıklarının açıldığını belirtelim.
Kaçıranlar için Xiaomi SU7, sahip olduğu özelliklere kıyasla pazara rekabetçi bir fiyatla giriş yaptı. Hatta CEO Lei Jun, belirledikleri fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini bile söyledi. Ancak üzücü olan şu ki SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak.
Xiaomi SU7 özellikleri
- 700 km CLTC menzili
- 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
- 400V mimarisi (486V)
- 15 dakikada 350 km menzil
- RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
- 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
- Xiaomi Pilot Pro ADAS
- 215.900 yuan (29.900 dolar)
Xiaomi SU7 Pro özellikleri
- 830 km CLTC menzili
- 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
- 400V mimarisi (486V)
- RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
- 245.900 yuan (34.000 dolar)
Xiaomi SU7 Max özellikleri
- 800 km CLTC menzil
- 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
- 800V mimarisi (871V)
- 15 dakikada 510 km menzil
- Xiaomi Pilot Max ADAS
- AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
- 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
- 299.900 yuan (41.500 dolar)
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...