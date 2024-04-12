Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı: İşte görüntüler

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Xiaomi SU7 ailesi ile yankı uyardırmayı başardı. Bu bağlamda Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max seri üretime girerken, elektrikli otomobilin ilk kazasını yaptığı ortaya çıktı. Çin'de yaşanan olayda SU7, Mercedes-Benz araçta ağır hasara neden oldu.

Xiaomi SU7 ilk kazasını yaptı

Çin’de paylaşılan görüntülere göre Xiaomi SU7, ilk kazasını beyaz bir Mercedes-Benz sedanla yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda Mercedes aracın ön kısmından ciddi hasar aldığı görülüyor. Aracın ön tampon ve ızgara bölümü ise tamamen deforme olmuş durumda. Öte yandan Xiaomi SU7, hasarı kapı bölümünden alarak kazayı nispeten daha hafif atlatmış. Ancak hava yastıklarının açıldığını belirtelim.

Tam Boyutta Gör Kazayla ilgili ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Her iki sürücü kazayı hafif yaralanmalar ile atlatırken, trafik polisinin tüm sorumluluğu sürücüsüne verdiği belirtiliyor. Daha sonraki bir güncellemede ise, SU7'nin onarım için servis merkezine götürüldüğü paylaşıldı. Ayrıca sağ bölümdeki aksesuar ve kapıların halen işlevsel olarak çalıştığı beliritliyor.

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Kaçıranlar için Xiaomi SU7, sahip olduğu özelliklere kıyasla pazara rekabetçi bir fiyatla giriş yaptı. Hatta CEO Lei Jun, belirledikleri fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini bile söyledi. Ancak üzücü olan şu ki SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak.

Tam Boyutta Gör Bu versiyonlar batarya, güç aktarma organları ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bakımından farklılık gösteriyor. İki versiyon arkadan itişli iken, en üst donanım seviyesi çift motorlu dört çeker performans versiyonu olarak kayıtlara geçiyor. İşte SU7, SU7 Pro ve SU7 Max özellikleri...

Xiaomi SU7 özellikleri

700 km CLTC menzili

73,6 kWh BYD LFP Blade batarya

400V mimarisi (486V)

15 dakikada 350 km menzil

RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor

0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız

Xiaomi Pilot Pro ADAS

215.900 yuan (29.900 dolar)

Xiaomi SU7 Pro özellikleri

830 km CLTC menzili

94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)

400V mimarisi (486V)

RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork

245.900 yuan (34.000 dolar)

Xiaomi SU7 Max özellikleri

800 km CLTC menzil

101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya

800V mimarisi (871V)

15 dakikada 510 km menzil

Xiaomi Pilot Max ADAS

AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor

0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız

299.900 yuan (41.500 dolar)

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Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı! İşte görüntüler