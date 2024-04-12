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    Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı: İşte görüntüler

    Çin'de yollara çıkmaya başlayan Xiaomi SU7 ile ilgili ilk kaza haberi paylaşıldı. Çin'de yaşanan olayda, Mercedes-Benz ile Xiaomi SU7 çarpıştı. İşte görüntüler...
    Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi, geçtiğimiz haftalarda satışa çıkan Xiaomi SU7 ailesi ile yankı uyardırmayı başardı. Bu bağlamda Xiaomi SU7, SU7 Pro ve SU7 Max seri üretime girerken, elektrikli otomobilin ilk kazasını yaptığı ortaya çıktı. Çin'de yaşanan olayda SU7, Mercedes-Benz araçta ağır hasara neden oldu.

    Xiaomi SU7 ilk kazasını yaptı

    Çin’de paylaşılan görüntülere göre Xiaomi SU7, ilk kazasını beyaz bir Mercedes-Benz sedanla yaptı. Yayınlanan fotoğraflarda Mercedes aracın ön kısmından ciddi hasar aldığı görülüyor. Aracın ön tampon ve ızgara bölümü ise tamamen deforme olmuş durumda. Öte yandan Xiaomi SU7, hasarı kapı bölümünden alarak kazayı nispeten daha hafif atlatmış. Ancak hava yastıklarının açıldığını belirtelim.

    Xiaomi SU7 Mercedes-Benz ile çarpıştı Tam Boyutta Gör
    Kazayla ilgili ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı. Her iki sürücü kazayı hafif yaralanmalar ile atlatırken, trafik polisinin tüm sorumluluğu sürücüsüne verdiği belirtiliyor. Daha sonraki bir güncellemede ise, SU7'nin onarım için servis merkezine götürüldüğü paylaşıldı. Ayrıca sağ bölümdeki aksesuar ve kapıların halen işlevsel olarak çalıştığı beliritliyor.

    Kaçıranlar için Xiaomi SU7, sahip olduğu özelliklere kıyasla pazara rekabetçi bir fiyatla giriş yaptı. Hatta CEO Lei Jun, belirledikleri fiyatın aracı zararına satacakları anlamına geldiğini bile söyledi. Ancak üzücü olan şu ki SU7, en az 2 veya 3 yıl Çin’de kalacak ve müşteriler Standart, Pro veya Max versiyonları arasında bir tercihte bulunacak.

    Xiaomi SU7 ilk kazasını Mercedes-Benz ile yaptı! İşte görüntüler Tam Boyutta Gör
     Bu versiyonlar batarya, güç aktarma organları ve Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri (ADAS) bakımından farklılık gösteriyor. İki versiyon arkadan itişli iken, en üst donanım seviyesi çift motorlu dört çeker performans versiyonu olarak kayıtlara geçiyor. İşte SU7, SU7 Pro ve SU7 Max özellikleri...

    Xiaomi SU7 özellikleri

    • 700 km CLTC menzili
    • 73,6 kWh BYD LFP Blade batarya
    • 400V mimarisi (486V)
    • 15 dakikada 350 km menzil
    • RWD, 220 kW (295 hp) güç, 400 Nm tork, tek motor
    • 0-100km/s hızlanması 5,28 saniye, 210 km/s azami hız
    • Xiaomi Pilot Pro ADAS
    • 215.900 yuan (29.900 dolar)

    Xiaomi SU7 Pro özellikleri

    • 830 km CLTC menzili
    • 94,3 kWh CATL Shenxing batarya (LFP)
    • 400V mimarisi (486V)
    • RWD, 220 kW (295 hp), 400 Nm tork
    • 245.900 yuan (34.000 dolar)

    Xiaomi SU7 Max özellikleri

    • 800 km CLTC menzil
    • 101 kWh CATL Qilin (NMC) batarya
    • 800V mimarisi (871V)
    • 15 dakikada 510 km menzil
    • Xiaomi Pilot Max ADAS
    • AWD, 495 kW (663 hp) güç, 838 Nm tork, çift motor
    • 0-100km/s hızlanması 2,78 saniye, 265 km/s azami hız
    • 299.900 yuan (41.500 dolar)
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 hafta önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    Bat-Man 3 hafta önce

    Başka reklamınız yokmu yav yıllardır aynı post

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 hafta önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    alex59 1 ay önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 ay önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 3 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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