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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye'de kuruyor

    Daimler'in 2013'te Türkiye'de kurduğu Küresel IT Çözümleri Merkezi, 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ile Daimler Mobility A.G’nin dünyadaki ilk yazılım geliştirme üssü olacak.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye'de kuruyor
    Tam Boyutta Gör

    Mercedes-Benz’in ana şirketi Daimler AG, 2013 yılında küresel IT stratejisi kapsamında Türkiye’yi bilgi teknolojileri üslerinden biri olarak konumlandırmasının ardından, Hindistan’a paralel olarak Küresel IT Çözümleri Merkezini Türkiye’de açtı. Son 7 yılda sorumluluklarına yenilerini ekleyen merkez, 2021 yılında kurulacak Daimler Mobility Global Tech-Hub ile Daimler Mobility AG.’nin kurduğu ilk yazılım geliştirme üssü olacak.

    Daimler Mobility Global Tech-Hub, Daimler Mobility AG’nin küresel anlamda hizmet verecek dünyadaki ilk teknoloji hub’ı olmanın yanı sıra finansal hizmetler, bankacılık ve sigortacılık alanında birçok lokasyona baştan sona yazılım desteği sağlayacak.

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    İstihdam ve yatırım merkezi

    2013 yılında 38 çalışan ile faaliyetlerine başlayan Küresel IT Çözümleri Merkezi, 7 yılda 10 kat büyüyerek mevcutta tedarikçileri ile beraber 380’in üzerinde çalışanı ile yatırımlarına ara vermeden devam ediyor. Küresel IT Çözümleri Merkezi hem mevcut çalışanlarına kariyer fırsatları sunuyor hem de potansiyel çalışanlarına istihdam olanağı yaratıyor.

    Bu çerçevede 2021 yılında da Küresel IT Çözümleri Merkezi çatısı altında kurulacak olan Daimler Mobility Global Tech-Hub ekibine yazılım geliştirme alanında uzman çalışanlar katılacak. 2021 sonuna kadar sadece bu alanda 80 kişilik bir yazılım mühendisi ekibinin oluşturulması hedefleniyor.

    Küresel IT Çözümleri Merkezi, Daimler Mobility Global Tech-Hub ile başlayan istihdam çalışmasını başka alanlarda aldığı projelerle de desteklemeyi hedefliyor. Bu anlamda Merkez’in 2021 yılında SAP, siber güvenlik ve uygulama yaygınlaştırma alanlarında da 30 kişilik istihdam hedefi bulunuyor.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    ccc231

    guzel

    42 dakika önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    2 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    9 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    22 saat önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
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