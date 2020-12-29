Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi

Volkswagen'in elektrikli araçlar için geliştirdiği "mobil şarj robotu" projesi gerçeğe dönüşmeye başladı. Alman marka, geliştirdiği prototiplerin nasıl çalıştığını gösteren kısa bir teaser videosu paylaştı.

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Volkswagen'den yapılan açıklamada, mobil şarj robotunun bir uygulama veya V2X haberleşme vasıtasıyla harekete geçtiği ve tamamen otonom bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi. Mobil hızlı şarj ünitesini bir römork gibi arkasına alan robot, onu şarj edilecek aracın yanına kadar götürerek sokete bağlıyor ve şarj işlemini başlatıyor.

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Mobil şarj ünitesi elektrikli aracın bataryası dolana kadar orada bekliyor. Robot ise o esnada diğer araçları şarj etmek için bir başka mobil şarj ünitesiyle aynı işlemi tekrarlıyor. Şarj işlemi sona erdiğinde de o aracın yanına giderek ünite ve soket arasındaki bağlantıyı kesiyor ve üniteyi merkez şarj istasyonundaki yerine geri bırakıyor. Tüm bu işlemler insan müdahalesi olmadan yapılıyor.

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Şirketten yapılan açıklamada, verimli bir şarj altyapısı oluşturmanın sektörün geleceğiyle ilgili en önemli konulardan biri olduğu belirtildi. Bu konuda farklı ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanan Alman markanın geliştirdiği mobil şarj robotu ve taşınabilir hızlı şarj istasyonu bu çözümlerden sadece ikisi.

Taşınabilir hızlı şarj istasyonunun 2021 yılının başında pazara sunulacağı, mobil şarj robotunun da şu an prototip aşamasında olduğu ve projenin başarılı bir şekilde ilerlediği aktarıldı.

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