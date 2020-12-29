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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Volkswagen, otonom şekilde çalışan "mobil şarj robotu" prototipini ilk kez gösterdi

    Elektrikli araçların şarj edilmesi konusunda farklı ve yenilikçi bir yaklaşım sunan Volkswagen, bu kapsamda geliştirdiği mobil şarj robotu projesinde prototip aşamasına geldi.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Volkswagen'in elektrikli araçlar için geliştirdiği "mobil şarj robotu" projesi gerçeğe dönüşmeye başladı. Alman marka, geliştirdiği prototiplerin nasıl çalıştığını gösteren kısa bir teaser videosu paylaştı.

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    Volkswagen'den yapılan açıklamada, mobil şarj robotunun bir uygulama veya V2X haberleşme vasıtasıyla harekete geçtiği ve tamamen otonom bir şekilde faaliyet gösterdiği belirtildi. Mobil hızlı şarj ünitesini bir römork gibi arkasına alan robot, onu şarj edilecek aracın yanına kadar götürerek sokete bağlıyor ve şarj işlemini başlatıyor.

    Volkswagen, otonom şekilde çalışan
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    Mobil şarj ünitesi elektrikli aracın bataryası dolana kadar orada bekliyor. Robot ise o esnada diğer araçları şarj etmek için bir başka mobil şarj ünitesiyle aynı işlemi tekrarlıyor. Şarj işlemi sona erdiğinde de o aracın yanına giderek ünite ve soket arasındaki bağlantıyı kesiyor ve üniteyi merkez şarj istasyonundaki yerine geri bırakıyor. Tüm bu işlemler insan müdahalesi olmadan yapılıyor.

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    Şirketten yapılan açıklamada, verimli bir şarj altyapısı oluşturmanın sektörün geleceğiyle ilgili en önemli konulardan biri olduğu belirtildi. Bu konuda farklı ve yenilikçi çözümler sunmaya odaklanan Alman markanın geliştirdiği mobil şarj robotu ve taşınabilir hızlı şarj istasyonu bu çözümlerden sadece ikisi.

    Taşınabilir hızlı şarj istasyonunun 2021 yılının başında pazara sunulacağı, mobil şarj robotunun da şu an prototip aşamasında olduğu ve projenin başarılı bir şekilde ilerlediği aktarıldı.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    5 saat önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    6 saat önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    7 saat önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    8 saat önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    10 saat önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    12 saat önce
    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    maxpeck 1 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Tesla prototipi de böyleydi 5 sene evvel.

    https://www.youtube.com/watch?v=uMM0lRfX6YI
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    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Benzin gibi değil ki 5 dakikada dolsun. İnsanların yarım saati var. Araçtan inip şarja takarlar. Hem de araçtan inip nefes almış olurlar
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    ugacomtr (Umut Gökhan AYKAN) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    çalarlar onu :)
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