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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X

    2020'nin ilk çeyreğinde plug-in hybrid ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı versiyonla satışa sunulması beklenen Denza X tanıtıldı. Çin'de satılacak modeli Mercedes-Benz tasarladı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X
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    BYD ve Daimler ortaklığında faaliyet gösteren Çinli elektrikli araç markası Denza, bu yılın başında Concept X adını verdiği SUV konseptini tanıtmıştı. Çinli marka şimdi de bu konseptin seri üretim versiyonu olan Denza X ile karşımızda.

    Mercedes-Benz tarafından tasarlanan Denza X modelinin tasarımına baktığımızda, üretime doğru olan yolculukta genel tasarım çizgisini pek değiştirmediğini görüyoruz. Bu süreçte tamponlardaki fütüristik aydınlatmalar kaybolmuş, yanlardaki kameralar ve gizli kapı kollarının yerini de daha geleneksel parçalar almış. Grafikleri değiştirilen ön/arka LED aydınlatmalar da yine konsept ile üretim versiyonlarını farklı kılan detaylardan.

    Ayrıca Bkz. "Audi'nin amiral gemisi elektriklendi: İşte plug-in hybrid motorlu A8 L"

    Denza X modelinin henüz net bir kabin görüntüsü yok. Fakat 4.89 metre uzunluğundaki elektrikli SUV’nin içerisinde 7 koltuklu bir yerleşim olduğunu biliyoruz. Sürücünün hemen önünde dijital gösterge ekranı, konsolun merkezinde ise oldukça büyük bir multimedya ekranı bulunuyor. Bu büyük ekranın en önemli özelliklerinden biri, yatay veya dikey olarak kullanılabilecek biçimde döndürülebiliyor olması.

    Mercedes'in Çinli marka için tasarladığı elektrikli SUV: Denza X
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    Denza X modeli iki farklı versiyonla satılacak

    Denza X modelinin plug-in hybrid ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor. Hibrit versiyondaki sistem 192 beygirlik 2.0 litre turbo benzinli ünite, iki elektrik motoru ve henüz kapasitesi açıklanmaya bir bataryadan oluşuyor. Ön aksa yerleştirilen elektrik motoru 150 beygir güç üretirken, arka aksa yerleştirilerek dört tekerlekten çekiş sağlayan diğer motor ise 245 beygir güç çıkışına sahip. Bu sayede toplam 400 beygir güce ulaşan plug-in hybrid modelin 0-100 km/s hızlanması 5 saniyeden az sürüyor.

    Denza X modelinin tamamen elektrikli versiyonunda ise 245 beygir güç üreten tek bir elektrik motoru mevcut. Batarya kapasitesi henüz açıklanmayan elektrikli SUV, NEDC ölçümlerine göre tek şarjla 500 kilometre yol kat edebiliyor. Daha gerçekçi sonuçlar veren WLTP’ye göre bu değerin 400 kilometre civarına ineceğini söylemek mümkün.

    Denza X ile ilgili tüm detaylar Kasım’da yapılması planlanan tanıtım etkinliğinde paylaşılacak. Çin pazarında satışa sunulacak aracın teslimatları 2020’nin ilk çeyreğinde başlayacak. Fiyatı ise henüz belli değil.



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